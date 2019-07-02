اتفاقية التجارة الإفريقية.. بداية الانتعاش الاقتصادي

تؤسس اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لأكبر سوق في العالم تضم 1.2 مليار شخص تهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع

تحرير:خالد وربي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية المعروفة بـ"AFCFTA" حيز التنفيذ قبل أيام، والتى تؤسس لإنشاء أكبر سوق تجارية في العالم لنحو 1.2 مليار شخص بالقارة. وتهدف الاتفاقية إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، والاعتماد أقل على اضطراب أسعار السلع التي تتأثر بالمواد الخام وتمثل معظم الصادرات، وتلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع. ومنطقة التجارة الإفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، مما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة. وتشير الإحصاءات إلى أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية تسير بمعدلات أقل من العالم، حيث تبلغ 16% فقط بينما تبلغ التجارة بين دول أمريكا اللاتينية 19% والآسيوية 51% وأمريكا الشمالية 54% أما بين الدول الأوروبية فتبلغ 70%، وفقا

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة.

وتشير الإحصاءات إلى أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية تسير بمعدلات أقل من العالم، حيث تبلغ 16% فقط بينما تبلغ التجارة بين دول أمريكا اللاتينية 19% والآسيوية 51% وأمريكا الشمالية 54% أما بين الدول الأوروبية فتبلغ 70%، وفقا لبيان الاتحاد الإفريقي كما تشير تقارير أممية إلى أن أقل من 40 بالمائة من التجارة الإفريقية بالقارة تخص المواد الأولية، و60 بالمائة تخص المواد المصنعة.

أما أبرز التحديات التي تواجه الاتفاقية فهي الجمارك والتجارة العابرة للحدود وتباين الأسعار وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة.

وجاءت فكرة الاتفاقية خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا"، وتم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الإفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.

وفي منتصف العام 2015 وقعت 26 دولة إفريقية اتفاقية تجارة حرة في مدينة شرم الشيخ المصرية، تهدف تلك الاتفاقية لتسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء والتي تشكل أكثر من نصف الناتج القومي للقارة، والدول المشاركة هي مصر والسودان وليبيا وجنوب إفريقيا، وأنغولا، ومدغشقر، وسيشل، وموريشيوس، ومالاوي، وجزر القمر، وتنزانيا، وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، وليسوتو، وناميبيا، وبتسوانا، وموزمبيق، وسوازيلاند، وزمبابوي، وزامبيا.

وتعود فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الإفريقية إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا سنة 1991، بهدف إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية، والتي تم على أثرها الترشيد في تواجد التجمعات الإفريقية القائمة بالفعل.

وقال الدكتور حلمي شعراوي خبير الشئون الإفريقية ومؤسس مركز البحوث العربية والإفريقية، كل اتفاقات التعاون الإفريقي سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية، كل هذا يدفع في اتجاه التبادل المعرفي الإفريقي، لأن هناك مشكلة كبرى في إفريقيا وهى أن كل أسواقها تابعة لأسواق رأسمالية عالمية خارجية، وخاضعة لسيطرة قوانين العولمة ومبادئها ومواقفها، فأين سنرى إرادة العمل التكاملي مستقلا وحدويا إفريقيا، كما كنا نراه في مجموعة الدار البيضاء ومجموعة الـ77 ومجموعة الـ15 في عدم الانحياز.

وتابع شعراوي: وأرى أن السياسة ستكون المتحكم في تلك التجمعات فلا سياسة بلا اقتصاد ولا اقتصاد بلا سياسة، وكنا نرى العلاقات الإفريقية مع الاتحاد السوفييتي وأمريكا، لكن هذه الأيام هناك تنوع وهذا قد يخدم تلك التكتلات في عملية بناء استقلالها، فالإرادات السياسية مهمة جدا وهى محكومة بقرارات التبعية السياسية أحيانا، وتلك الخطوة مهمة نحو التكامل والتعاون الإفريقي.

ويقول خبير الاقتصاد الدكتور مصطفى بدرة إن بلدان إفريقيا قاطبة لا تكره فكرة تسهيل حركة التجارة بين الدول، اعتمادا على السوق الإفريقية الواسعة والتنافسية الجاذبة للاستثمارات.

وبدخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستعتبر أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، متفوقة بذلك على اتفاقيات التجارة الحرة في شمال الأطلسي والأمريكيتين والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بدرة أن المشكلات التي تواجه تفعيل بنود الاتفاقية تكمن في البنية التحتية التي بالتأكيد ستحتاج إلى وقت كبير، على الرغم من بدء عشرات الدول في قطع شوط كبير نحو ذلك ومد جسور تواصل وخطوط نقل بينها وبين جيرانها.

وتابع أن 1.3 مليار نسمة في إفريقيا هو عدد كبير لجذب الاستثمارات، حيث إن 90% من المنتجات الاستهلاكية بإفريقيا تأتي من خارج القارة على الرغم من تنامي مواردها ووفرة المواد الخام التي تصدر للخارج بدون قيمة مضافة وجميعها تدخل في صناعات مهمة على رأسها الكيماويات.



وطبقا للاتفاقية، تم اعتماد نماذج للتخفيضات الجمركية لتحرير التجارة في السلع على أن يكون التحرير بنسبة 90% على مدار 5 سنوات بنسب تحرير متساوية.

وأكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن الهدف الأسمى لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التى بدأ تنفيذها فى القارة السمراء باعتبارها تسعى لتحقيق الاندماج بين اقتصادات الدول الإفريقية، بات مطلبا مهما فى تلك المرحلة التى تتجه فيها الاقتصادات العالمية نحو الاندماج، موضحا أن العالم يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الضخمة؛ ففى آسيا تتبنى الصين مبادرة الحزام والطريق، كما نجد أيضا تجمع "بريكس" الذى يضم البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب إفريقيا، وبالتالى فإن دخول القارة الإفريقية فى عصر التكتلات بات مطلبا مهما لمواكبة التوجهات العالمية الحديثة.

وبشأن انعكاس هذه الاتفاقية على القارة الإفريقية قال طه على إنه على مستوى الاقتصادات الوطنية، فإن الدخول في منظومة تكامل قاري بين الأفارقة يسمح لكل دولة بالاستفادة من الخبرات والمزايا التي تتيحها لها بقية الدول الأعضاء.

وأوضح الباحث السياسى، أن الهياكل الاقتصادية تتسم بالتنوع فيما بينها، بجانب الضعف الشديد الذى تعانى منه رغم تكدس الثروات والموارد، إلى الدرجة التى تقوم غالبية صادرات الدول الإفريقية على أساس مواد خام يغيب عنها الجوانب التصنيعية، الأمر الذى يجعل الاقتصاد الإفريقي مكرسا لخدمة اقتصادات الدول الغربية في المقام الأول، متابعا: ولكن الدخول فى إطار منظومة تكاملية من شأنه تعضيد وتقوية الاقتصادات الوطنية للأفارقة فى مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية، فمثل هذا التوجه يسمح بالاستفادة من الأسواق الإفريقية التي تتكون من نحو مليار ومائتى مليون نسمة، وبالتالى تتعزز حركة التجارة البينية، وتتعزز حركة تبادل الخبرات والأنماط التكنولوجية بين الدول الإفريقية، حيث ينعكس ذلك بالضرورة على تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية بالدول الإفريقية، والعمل الجماعى بين الأفارقة على إزالة كافة المعوقات التى تواجه التبادل التجارى فيما بينهم، وبالتالي فإن إلغاء التعريفة الجمركية، وهي أحد بنود اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية من شأنه تسهيل حركة التجارة بين دول القارة الـ55.

وقال الدكتور فريد عبدالعال، خبير التنمية في معهد التخطيط القومي، إن الاتحاد الإفريقي يعمل بقوة منذ سنوات تأسيسه ويريد تنشيط حركة الاستثمار وفتح مجالات للعمل وتبادل السلع فيما بين دول الاتحاد.

وتابع عبدالعال، في اعتقادي أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية من المناطق الواعدة التي سيكتب لها النجاح، لأن هناك دولا إفريقية كبرى تدعم تلك المنطقة مثل مصر، والتبادل التجاري والمناطق الحرة ستحول كل إفريقيا من قارة طاردة إلى جاذبة للسكان والاستثمار.