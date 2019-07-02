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اتفاقية التجارة الإفريقية.. بداية الانتعاش الاقتصادي

تؤسس اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لأكبر سوق في العالم تضم 1.2 مليار شخص تهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع
تحرير:خالد وربي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية المعروفة بـ"AFCFTA" حيز التنفيذ قبل أيام، والتى تؤسس لإنشاء أكبر سوق تجارية في العالم لنحو 1.2 مليار شخص بالقارة. وتهدف الاتفاقية إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، والاعتماد أقل على اضطراب أسعار السلع التي تتأثر بالمواد الخام وتمثل معظم الصادرات، وتلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع. ومنطقة التجارة الإفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، مما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة. وتشير الإحصاءات إلى أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية تسير بمعدلات أقل من العالم، حيث تبلغ 16% فقط بينما تبلغ التجارة بين دول أمريكا اللاتينية 19% والآسيوية 51% وأمريكا الشمالية 54% أما بين الدول الأوروبية فتبلغ 70%، وفقا
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