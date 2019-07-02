رابيو: اللعب مع رونالدو سبب انضمامي لليوفي

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

أدريان رابيو

«يوفنتوس هو نادٍ رائع، يتمتع بمكانة مرموقة بين الأندية الأوروبية، لديه تاريخ عريق.. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة على المستوى الشخصي والمهني، لكنني اليوم مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة، أمي هي وكيلي وقد ساعدتني كثيرًا نحن نعمل جيدًا معًا، لقد تجمدت المفاوضات بعض الشيء ولكن قبل فترة قصيرة توصلنا إلى اتفاق نهائي، يوفنتوس له تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذين لعبوا في صفوفه».. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.

وواصل: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء آرون رامسي أمس، بالتأكيد سنحصل على فرصة للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل في الأيام المقبلة، وأتيحت لي الفرصة للعب مع نجوم كبار، ومن المؤكد أن فرصة اللعب مع كريستيانو كان لها تأثير على قراري ومع ذلك متأكد أن غرفة خلع الملابس بأكملها مليئة بالنجوم الذيت يتمتعون بروح إيجابية". وأكمل

وواصل: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء آرون رامسي أمس، بالتأكيد سنحصل على فرصة للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل في الأيام المقبلة، وأتيحت لي الفرصة للعب مع نجوم كبار، ومن المؤكد أن فرصة اللعب مع كريستيانو كان لها تأثير على قراري ومع ذلك متأكد أن غرفة خلع الملابس بأكملها مليئة بالنجوم الذيت يتمتعون بروح إيجابية".



وأكمل أدريان رابيو: "بوفون أخبرني بالعديد من الأشياء االكثيرة بشأن يوفنتوس. أخبرني أن يوفنتوس هو الخطوة التي على اتخاذها نحو الأمام، على المستوى الشخصي أصبحنا أصدقاء وصرنا نتحدث كثيرًا، والفوز بدوري أبطال أوروبا لا يأتي صدفة، أنا هنا لمساعدة النادي على الفوز به وتحقيق أهداف أخرى".



وأتم رابيو انضمامه إلى يوفنتوس بشكل رسمي بعد مفاوضات استمرت لعدة أسابيع انتهت بانتقاله إلى تورينو في صفقة حرة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

