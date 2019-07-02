رياضة

رابيو: اللعب مع رونالدو سبب انضمامي لليوفي

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
أدريان رابيو
أدريان رابيو
«يوفنتوس هو نادٍ رائع، يتمتع بمكانة مرموقة بين الأندية الأوروبية، لديه تاريخ عريق.. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة على المستوى الشخصي والمهني، لكنني اليوم مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة، أمي هي وكيلي وقد ساعدتني كثيرًا نحن نعمل جيدًا معًا، لقد تجمدت المفاوضات بعض الشيء ولكن قبل فترة قصيرة توصلنا إلى اتفاق نهائي، يوفنتوس له تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذين لعبوا في صفوفه».. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.
وواصل: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء آرون رامسي أمس، بالتأكيد سنحصل على فرصة للتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل في الأيام المقبلة، وأتيحت لي الفرصة للعب مع نجوم كبار، ومن المؤكد أن فرصة اللعب مع كريستيانو كان لها تأثير على قراري ومع ذلك متأكد أن غرفة خلع الملابس بأكملها مليئة بالنجوم الذيت يتمتعون بروح إيجابية". وأكمل
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المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: أخشى أن نبكي يوما على هيكتور كوبر (حوار)

صدمة شديدة تعرضت لها جماهير الكرة المصرية بعد الإصابة البالغة التى تعرض لها محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء وجوده فى معسكر المنتخب قبل لقاء أوغندا، حيث أثبتت الأشعة أن اللاعب أصيب بقطع فى وتر أكيليس، وهو ما يستلزم سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، ولن تقل بأى حال من الأحوال فترة غيابه عن 6 أشهر وقد تزيد إلى 8 أشهر. وما زاد من حجم الصدمة البوست الذى قام بنشره المعلق الكروى الشهير أحمد الطيب عبر «فيسبوك» بعدما ألقى بمسئولية إصابة جنش على أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب.
الأرجنتين‎ (1)

الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

مدرب البرازيل لا يستطيع النوم قبل مواجهة الأرجنتين

أعرب مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، عن تطلعه لمواجهة الأرجنتين فجر غد الأربعاء في نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث قال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدي طموح كبير، ويبدو أنني لن أنام مجددًا بسبب تلك المواجهة، على جميع اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم، ومعرفة أن تحقيق الفوز ضروري خاصة أننا الفريق الأفضل، لا يهمنا اللعب على الملعب الذي خسرنا عليه من قبل 7-1 أمام ألمانيا، نحن ننتظر خوض كلاسيكو رائع، الدعم الجماهيري هنا كبير للغاية، أكثر من الدعم الذي تلقيته في بورتو أليجري، المدينة التي ولدت بها".
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رابيو‎

رسميا.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع نجم سان جيرمان

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " عن مفاجأة من العيار الثقيل، بضم أدريان رابيو لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان إلى صفوفه فى موسم الانتقالات الصيفية. وتعاقد البيانكونيري مع صاحب الـ24 عاما اليوم، وذلك تزامنا مع انتهاء عقده، حيث انتقل فى صفقة مجانية بدون أى التزامات للنادي الباريسي. وقرر رابيو فى وقت سابق عدم تجديد عقده -الذى ينتهى اليوم الأحد- مع باريس سان جيرمان، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ المدير الفنى للفريق توماس توخيل قرارا بتجميده منذ شهر ديسمبر.
رابيو‎

رابيو يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

يبدو أن الدراما التي أثيرت حول اللاعب الفرنسي أدريان رابيو في طريقها إلى الانتهاء، وذلك مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وترغب الكثير من الأندية الأوروبية في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ليس فقط بسبب الجودة الكبيرة التي يتمتع بها، بل ولإمكانية التعاقد معه بالمجان بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو، بعدما قرر عدم تجديد تعاقده مع سان جيرمان، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ مدرب الفريق توماس توخيل، قرارًا بتجميده منذ شهر ديسمبر الماضي.
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بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
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بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
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