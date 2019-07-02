«الأعلى للإعلام»: تنفيذ الضوابط الإعلامية أول سبتمبر

المجلس الأعلى للإعلام يبدأ تنفيذ ضوابط البرامج أول سبتمبر 2019 بكل حسم.. ويحذر من مخالفة الضوابط التي جاءت متوافقة مع القانون والدستور ومواثيق العمل الإعلامي
أكد المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أن الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، سيجري تنفيذها بكل حسم بدءاً من أول سبتمبر 2019 على جميع وسائل الإعلام المعنية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وعدم التورط في مخالفات مهنية مثل التمييز والعنف والكراهية.
وحذر المجلس، في بيان له، من مخالفة هذه الضوابط التي جاءت متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، وكذلك مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها،
وشدد المجلس على تعرض المخالفين لعقوبات فورية ومشددة من المجلس، حفاظا على المهنية الإعلامية وقيم ومبادئ المجتمع، بالإضافة إلى تحويل الأمر للنقابة المختصة للتحقيق مع أعضائها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم .
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أعلن ضوابط البرامج الدينية
وشدد المجلس على تعرض المخالفين لعقوبات فورية ومشددة من المجلس، حفاظا على المهنية الإعلامية وقيم ومبادئ المجتمع، بالإضافة إلى تحويل الأمر للنقابة المختصة للتحقيق مع أعضائها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم .
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أعلن ضوابط البرامج الدينية والرياضية والطبية والتوك شو، وذلك في إطار حرصه على ضبط المشهد الإعلامي؛ من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تطور الإعلام وتقدمه.
ووضع المجلس عددا من الضوابط للبرامج لتنظيم عملها، وذلك بهدف إرساء معنى المسؤولية الاجتماعية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي، يُعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية.
وأكد المجلس أنه تم إعداد الضوابط بواسطة لجان المجلس المختصة، والتي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام، موضحًا أنها جاءت متوافقة مع الدستور والقوانين ومواثيق العمل الإعلامي، وأيضًا مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها.
ومن بين الضوابط التي أعلنها المجلس، ضوابط برامج التوك شو، وجاءت كالتالي:
- أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقاباتهم .
- يكون رئيس التحرير مسئولا عما يذاع وعليه مراجعته.
- أن يكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة.
- أن يلتزم بالمرجعية والمصدرية في كل معلوماته المذاعة
- أن يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور.
- أن يجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد، ولا يطلق صفة الخبراء على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدارسة.
- التنوية عن مهنة الضيف والتأكد منها.
- أن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات واتصالات وتقارير مصورة.
- أن يهتم بالأحداث الجارية فقط.
- ألا يترك الوقت لمذيع وأن يعطي الفرصة للضيف لعرض رأيه.
- أن يلتزم بالدقة والموضوعية في الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.
- أن يبرز مصادر معلوماته جيدا.
- أن يكفل حق الرد.
- أن ينسق مع مصادر الدولة فيما يخص أخبارها.
- أن يراعي خصوصية العلاقات المصرية العربية والإقليمية.
- أن يحافظ على صورة مصر وعلاقاتها.
- أن ينوه في فقراته عن الفئة العمرية المستهدفة.
- لا تجاوز مدة البرنامج 90 دقيقة.
- ألا تزيد الفواصل الإعلانية عن ثلاثة فواصل بمدد 5-8 دقائق.
- أن يراعي في الإعلانات الأكواد المبينة وأن يتم التمييز حال استضافة معلن على أن الموضوع إعلاني وليس فقرة عادية.
وجاءت ضوابط البرامج الطبية على النحو التالي:
- عدم قبول برامج مهداة أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس.
- عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجته العلمية.
- الحرص على أن تكون الموضوعات المثارة في الحلقات مطابقة لتخصص الضيف.
- في حالة أن يكون مقدم البرنامج طبيبا يفضل ذكر الدرجة العلمية وتخصصه على تتر الحلقة.
- عدم إعلان مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها من وزارة الصحة والسماح لها بالعمل.
- عدم إعلان أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة
- مراعاة عدم عرض مشاهد أثناء العميات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة.