«الأعلى للإعلام»: تنفيذ الضوابط الإعلامية أول سبتمبر

المجلس الأعلى للإعلام يبدأ تنفيذ ضوابط البرامج أول سبتمبر 2019 بكل حسم.. ويحذر من مخالفة الضوابط التي جاءت متوافقة مع القانون والدستور ومواثيق العمل الإعلامي

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

مكرم محمد أحمد

أكد المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أن الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، سيجري تنفيذها بكل حسم بدءاً من أول سبتمبر 2019 على جميع وسائل الإعلام المعنية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وعدم التورط في مخالفات مهنية مثل التمييز والعنف والكراهية. وحذر المجلس، في بيان له، من مخالفة هذه الضوابط التي جاءت متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، وكذلك مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها،

وشدد المجلس على تعرض المخالفين لعقوبات فورية ومشددة من المجلس، حفاظا على المهنية الإعلامية وقيم ومبادئ المجتمع، بالإضافة إلى تحويل الأمر للنقابة المختصة للتحقيق مع أعضائها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم . وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أعلن ضوابط البرامج الدينية