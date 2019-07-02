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«الأعلى للإعلام»: تنفيذ الضوابط الإعلامية أول سبتمبر

المجلس الأعلى للإعلام يبدأ تنفيذ ضوابط البرامج أول سبتمبر 2019 بكل حسم.. ويحذر من مخالفة الضوابط التي جاءت متوافقة مع القانون والدستور ومواثيق العمل الإعلامي
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
أكد المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أن الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، سيجري تنفيذها بكل حسم بدءاً من أول سبتمبر 2019 على جميع وسائل الإعلام المعنية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وعدم التورط في مخالفات مهنية مثل التمييز والعنف والكراهية. وحذر المجلس، في بيان له، من مخالفة هذه الضوابط التي جاءت متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، وكذلك مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها،
وشدد المجلس على تعرض المخالفين لعقوبات فورية ومشددة من المجلس، حفاظا على المهنية الإعلامية وقيم ومبادئ المجتمع، بالإضافة إلى تحويل الأمر للنقابة المختصة للتحقيق مع أعضائها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضدهم . وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أعلن ضوابط البرامج الدينية
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وزير-الماليه

«المالية» تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد. ووفقا لكتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة، قررت "المالية" صرف الرواتب والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:
الاسكان-الاجتماعي (2)

بعد مد الحجز.. شروط وخطوات التقديم على «شقق الأوقاف»

أكدت هيئة الأوقاف مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بإتاحة للجمهور من جميع محافظات الجمهورية حتى 15 يوليو الجاري. وكشفت الهيئة عن أن هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط، مطالبة الراغبين في حجز وحدات الإسكان التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف المصرية بالدقي، وسحب كراسة الشروط مقابل 250 جنيهًا، وذلك خلال المدة المحددة من قبل الهيئة.
فحص-العين-مرض-التراخوما

تصيب بالعمى.. إجراءات لمكافحة «التراخوما» بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، أنه جرى عمل مسح لمرض الرمد الحبيبي "التراخوما" بالمحافظة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية، وقد أسفر المسح عن وجود نسب عالية من الإصابة بمرض الرمد الحبيبي بمراكز مطاى وأبو قرقاص ودير مواس. وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها اليوم، إنه سيتم غدًا الأربعاء بدء تدريب الفرق الإشرافية وعددهم 33 طبيبًا على كيفية التعامل مع المرض وعلاج المصابين بالعقار اللازم وفقاً للضوابط الصحية المتبعة.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

حر ورطوبة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (9)

نقابة الصحفيين: سنظل داعمين لبقاء موقع التحرير

في بيان عاجل أصدره مجلس نقابة الصحفيين، مساء الإثنين، أبدى المجلس كامل تضامنه ودعمه للزملاء في موقع "التحرير" الذي أعلنت إدارته، أمس، رغبتها في إغلاقه على خلفية "حجب" غير مُفسر ولا مُبرر من أية جهة حتى الآن، تعرض له الموقع منذ نحو شهرين. وأعلن المجلس رفضه لأي انتهاك للدستور الذي يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء جواز فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي خطوة عملية لمجلس النقابة، أكد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية دفاعًا عن حرية الصحافة والحقوق الدستورية والقانونية لممارستها سواء من قبل الإصدارات المطبوعة والإلكترونية أو من قبل الزملاء العاملين بها.
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اتهامات اتحاد الكرة .. شكاوى على طاولة «الأعلى للإعلام»

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدا الأحد، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس اللجنة، عدة قضايا، أبرزها شكاوى اتحاد كرة القدم ووزارة التربية والتعليم ضد إعلاميين وصحفيين بسبب اتهامات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وتبحث اللجنة شكوى اتحاد كرة القدم ضد الصفحة الشخصية لأحمد درويش، رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة النهار، والتي وجه عبرها اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل "وقائع كاذبة"، خاصة بالحصول على تذاكر مجانية خاصة بمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (1)

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانا جديدا عن حادث العريش

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن لجان المجلس رصدت إطلاق بعض وسائل الإعلام لفظ المسلحين على الإرهابيين القتلة، وبخاصة في حادث العريش الأخير. وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بعدم إطلاق لفظ مسلحين على هؤلاء القتلة واستخدام لفظ الإرهابيين عند وصفهم في أى موضع. واجتمعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 9 يونيو، لمناقشة المخالفات المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي.
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«الأعلى للإعلام» يكشف تفاصيل التحقيق مع «ميدو»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، باشرت عملها اليوم بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب. وحضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه، وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته. وأوضح المجلس أن لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" نفى علاقته بالصفحة، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيسبوك.
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