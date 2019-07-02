رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

صورة أرشيفية

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "سائق" محكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية أقراص مخدرة" وزوجته ربة منزل، سبق إتهامها في 3 قضايا أقراص مخدرة، تبديد، مشاجرة وشقيقه، عاطل، مُقيمين بدائرة ثان الرمل. بتقنين الإجراءات تم ضبط السائق وزوجته بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبصحبتهما