جريمة

رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
تم تشكيل فريق بحث جنائى وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "سائق" محكوم عليه بالحبس 6 أشهر فى قضية أقراص مخدرة" وزوجته ربة منزل، سبق إتهامها في 3 قضايا أقراص مخدرة، تبديد، مشاجرة وشقيقه، عاطل، مُقيمين بدائرة ثان الرمل. بتقنين الإجراءات تم ضبط السائق وزوجته بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبصحبتهما
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خلافات-زوجية-طلاق

«شروق» للقاضي: «زوجي مُعقّد وعنده طفولة متأخرة»

بوجه شاحب يكسوه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة العشرينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بمدينة نصر، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنا، وكأنها تمثال من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية.
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العثور على جثة مجهولة الهوية بـ«مصرف» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية مجهولة الهوية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ إلى العميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية الزعفران دائرة المركز على جثة لرجل مجهول الهوية طافية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد.
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4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب طبيب وطبية وطفليهما، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. بالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
سجن

حبس تاجر قتل صديقه وقطع عضوه التناسلي في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس تاجر قش ونجل شقيقته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما باستدراج تاجر صديق الأول وقتله وقطع عضوه التناسلي انتقامًا لقيامه بحرق «قش الأرز» والتحرش بزوجته وابنته لأكثر من مرة، قبل أن يُلقيا الجثة في الطريق العام بالقُرب من قرية «حمادة» التابعة لدائرة مركز شرطة اولاد صقر.
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القبض-على-متهم

ضبط راكب بحوزته عملات أثرية في مطار برج العرب

تمكن ضابط شرطة الموانئ بالاشتراك مع رجال جمارك مطار برج العرب، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بأحد البنوك الأجنبية يحاول تهريب 24 عملة أثرية إلى خارج البلاد. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تمكُّن وحدة مباحث قسم شرطة مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب، وهو موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.
القبض-على-متهم

موظفا «قطاع أعمال» يختلسان 800 ألف جنيه بالإسكندرية

أقدم موظفان بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، على سرقة أموال صندوق العاملين مستغلين طبيعة عمليهما، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لنفسيهما وإثبات منحها للعاملين بالشركة خلافاً للحقيقة، حيث تمكنا من الاستيلاء على 800 ألف جنيه اختلساهما من أموال الشركة، إلا أن تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا كشفت وجود مخالفات بصندوق العاملين بالشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بشرق الإسكندرية.
فتاة-الإسكندرية

تعرف على عقوبة مفجر واقعة اختطاف فتاة الإسكندرية

مظاهرة إلكترونية وحالة من الخوف سيطرت على أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار مقطع فيديو، يتضمن صورة لشابين يسيران فى شوارع الإسكندرية مستقلين دراجة نارية، وبرفقتهما إحدى الفتيات، زُعم اختطافها من مدينة الزقازيق على يد الشابين، واقتيادها إلى الإسكندرية. وبمرور يومين وعقب وصول المنشور للشابين الظاهرين بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كانت المفاجأة، التى فجرها علاء محمود، قائد الدراجة النارية حين سجل مقطع فيديو وبثه عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، مؤكدا أن واقعة الخطف ليست صحيحة.
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"خلافات وفدية وعقم".. جرائم خطف ضحيتها "أحباب الله"

فدية وخلافات وآثار، وعدم القدرة على الإنجاب، جرائم ترتكب ضحيتها "أحباب الله" جرائم خطف الأطفال طلت بوجهها القبيح في الآونة الأخيرة وشهد العام الحالي العديد من الجرائم كان أشهرها والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بعد تداول فيديو ضبط مجموعة من الأعراب لشاب من منطقة الواحات قبل ذبحه لطفل صغير لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة قبل أن تكشف الأجهزة الأمنية الحقيقية الواقعة، سبقتها واقعة خطف طفل وذبح بعدما طلب الخاطفون مقايضة الطفل بتمثالين أثريين من والده، وآخر تلك الجرائم كانت في مستشفى قصر العيني بعدما خطفت سيدة رضيعا لعدم قدرتها على الإنجاب.
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