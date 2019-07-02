الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.

أما صحيفة "Diario de Cuiaba" البرازيلية فعنونت: "البرازيل ضد الأرجنتين اليوم في مينيراو"، وهو اسم الملعب الذي سيحتضن تلك القمة التاريخية. وبالنسبة إلى الصحافة الأرجنتينية، فعنونت صحيفة "La Nacion": "كل شيء أو لا شيء"، وذلك نظرًا لأن الفريق الخاسر في مباراة اليوم سينتهي حلمه في التتويج باللقب. وكتبت

أما صحيفة "Diario de Cuiaba" البرازيلية فعنونت: "البرازيل ضد الأرجنتين اليوم في مينيراو"، وهو اسم الملعب الذي سيحتضن تلك القمة التاريخية.



وبالنسبة إلى الصحافة الأرجنتينية، فعنونت صحيفة "La Nacion": "كل شيء أو لا شيء"، وذلك نظرًا لأن الفريق الخاسر في مباراة اليوم سينتهي حلمه في التتويج باللقب.



وكتبت صحيفة "Clarinx" الأرجنتينية: "سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية".



يذكر أن المنتخبين يتواجهان للمرة 106 في جميع المسابقات، وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41 انتصارا مقابل تعرضها لـ38 هزيمة، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخبان 26 مرة، بينما يتساوى المنتخبان في عدد الانتصارات بواقع 42 فوزا، في حال احتساب المباريات غير المعترف بها من الفيفا.