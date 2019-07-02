«المحافظين» يطالب الحكومة بمواجهة هجرة الشباب

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

الهجرة

علق عماد الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين للتخطيط والإنتاج، على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أعلن زيادة أعداد المهاجرين نحو 10%، قائلًا: «إذا أرادت الدولة تقليل عدد المهاجرين أو الحد منه، فهذا يتطلب عملا كثيرا وتخطيطا سليما، من خلال ربط القوى العاملة بالتعليم العالي، لتوجيه التعليم إلى ما يحتاجه سوق العمل. وأضاف الشريف أنه من الضرورى على الدولة إعادة هيكلة نظام التعليم الفني والتكنولوجي، لإعادته لما كان عليه، لتخريج شباب مؤهل ومدرب وفقًا لما يحتاجه سوق العمل، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعات والمشروعات كثيفة العمالة.

وأشار نائب رئيس حزب المحافظين للتخطيط والإنتاج، إلى أنه على الرغم من أن هجرة الأيدي العاملة والعقول المصرية يعد أمرًا حميدًا للدولة على المدى القريب، لأنه يعود على الوطن بعائد مادي ناتج عن تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل الوطن، فإنه يجب على الدولة الاستفادة أولًا من تلك العمالة، والتى وصلت إلى نحو

وأشار نائب رئيس حزب المحافظين للتخطيط والإنتاج، إلى أنه على الرغم من أن هجرة الأيدي العاملة والعقول المصرية يعد أمرًا حميدًا للدولة على المدى القريب، لأنه يعود على الوطن بعائد مادي ناتج عن تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل الوطن، فإنه يجب على الدولة الاستفادة أولًا من تلك العمالة، والتى وصلت إلى نحو 30 مليون مواطن، لكن من المؤسف أن نحو 10% منهم عاطلون عن العمل، وهذا ما يدفعهم للسفر.

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد المصريين المهاجرين، والذين اكتسبوا صفة المهاجـر ليبلغ 385 مهاجـرا (أصلي ومرافق) عام 2018 مقابل 348 مهاجرا (أصلي ومرافق) عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 10.6%.





