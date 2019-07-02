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«المحافظين» يطالب الحكومة بمواجهة هجرة الشباب

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
الهجرة
الهجرة
علق عماد الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين للتخطيط والإنتاج، على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أعلن زيادة أعداد المهاجرين نحو 10%، قائلًا: «إذا أرادت الدولة تقليل عدد المهاجرين أو الحد منه، فهذا يتطلب عملا كثيرا وتخطيطا سليما، من خلال ربط القوى العاملة بالتعليم العالي، لتوجيه التعليم إلى ما يحتاجه سوق العمل. وأضاف الشريف أنه من الضرورى على الدولة إعادة هيكلة نظام التعليم الفني والتكنولوجي، لإعادته لما كان عليه، لتخريج شباب مؤهل ومدرب وفقًا لما يحتاجه سوق العمل، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعات والمشروعات كثيفة العمالة.
وأشار نائب رئيس حزب المحافظين للتخطيط والإنتاج، إلى أنه على الرغم من أن هجرة الأيدي العاملة والعقول المصرية يعد أمرًا حميدًا للدولة على المدى القريب، لأنه يعود على الوطن بعائد مادي ناتج عن تحويلات العملات الأجنبية إلى داخل الوطن، فإنه يجب على الدولة الاستفادة أولًا من تلك العمالة، والتى وصلت إلى نحو
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وزير-الماليه

«المالية» تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد. ووفقا لكتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة، قررت "المالية" صرف الرواتب والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:
الاسكان-الاجتماعي (2)

بعد مد الحجز.. شروط وخطوات التقديم على «شقق الأوقاف»

أكدت هيئة الأوقاف مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بإتاحة للجمهور من جميع محافظات الجمهورية حتى 15 يوليو الجاري. وكشفت الهيئة عن أن هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط، مطالبة الراغبين في حجز وحدات الإسكان التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف المصرية بالدقي، وسحب كراسة الشروط مقابل 250 جنيهًا، وذلك خلال المدة المحددة من قبل الهيئة.
فحص-العين-مرض-التراخوما

تصيب بالعمى.. إجراءات لمكافحة «التراخوما» بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، أنه جرى عمل مسح لمرض الرمد الحبيبي "التراخوما" بالمحافظة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية، وقد أسفر المسح عن وجود نسب عالية من الإصابة بمرض الرمد الحبيبي بمراكز مطاى وأبو قرقاص ودير مواس. وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها اليوم، إنه سيتم غدًا الأربعاء بدء تدريب الفرق الإشرافية وعددهم 33 طبيبًا على كيفية التعامل مع المرض وعلاج المصابين بالعقار اللازم وفقاً للضوابط الصحية المتبعة.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

حر ورطوبة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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تحرش-جنسي (1)

«المحافظين» يطالب بتشريع لحماية العاملات من التحرش

طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، الحكومة بسرعة سن تشريعات جديدة تخرج إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل، تحمي العاملات من العنف والتحرش في أماكن العمل، مشيرًا إلى أم هذا سيُسهم في تحسين صورة الدولة المصرية أمام منظمة العمل الدولية. وأشاد خليفة، بمصادقة منظمة العمل الدولية، خلال اجتماعها الأخير، بأغلبية الحاضرين على رفض العنف والتحرش في مكان العمل بموافقة 439 أمام 7 أصوات معارضة للاتفاقية، وامتناع 30 آخرين، فيما تم التصويت على التوصية المصاحبة بأغلبية 397 صوتًا، مقابل 12 ضد وامتناع 44 عضواً عن التصويت.
النائب-محمد-عطا-سليم

نائب «المحافظين»: وزيرة الصحة «لا تصلح» لمنصبها

أعرب النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، عن تعجبه من عدم قيام رئيس مجلس النواب بالتصويت على اتخاذ أي إجراء ضد وزيرة الصحة، وذلك رغم رفض الغالبية العظمى في البرلمان، أداء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لافتا إلى أن أغلب الطلبات العاجلة من نواب البرلمان خلال الجلسات الأخيرة باختلاف التوجهات الحزبية والسياسية من «الأغلبية أو المعارضة» على حد سواء انصبت على تقييم أداء الوزيرة. وعلق سليم على رفض الدكتور علي عبد العال لفظ «لا تصلح» وطلبه شطبه من مضبطة الجلسة، قائلا: «هناك فارق بين الاحترام وتقييم الأداء».
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

أكمل قرطام: الموازنة العامة للدولة ضعيفة وغير كافية

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن خطة الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، تحمل في طياتها أهدافا وأغراضا قد تراها الحكومة قانونية، بينما نراها نحن ضعيفة وغير كافية. وأضاف «قرطام»، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن حزب المحافظين يعد البيان المالي للموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق الاقتصادية التى توضح وتجسد سياسات الدولة وتعبر عن توجهها، لافتا إلى أن الموازنة ليست بيانا ماليا حسابيا يعرض الأصول والرسوم والإيرادات والمصروفات، وإنما هي خطة وأداة من المفترض أن يكون هدفها الأساسي التنمية بمعناها المتسع.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".
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