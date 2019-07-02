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Toy Story.. الحنين إلى Woody يجلب الملايين لـ«ديزنى»

تبدأ أحداث الجزء الرابع من Toy Story بعد أن أصبح كل من "وودى" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بونى"، فيتعرف على لعبة جديدة لديها، وهى الشوكة "فوركى".
تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
Toy Story
Toy Story
بعد مرور نحو أسبوعين على بدء عرض الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأنيميشن Toy Story، التى تدور أحداثها حول ألعاب تتحدث وتتحرك بعد نوم أصحابها، لتقوم بمغامرات خاصة بهم، نجح الفيلم من خلال نحو 4 آلاف شاشة عرض، فى تحقيق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أمريكى حول العالم، رغم أن النقاد لم يقابلوا العمل بحماسة تذكر، بل على العكس تمامًا، بعضهم رأى أن عودته ستكون مخيبة للآمال، معتبرين أن الجزء الثالث كان يجب أن يمثل نهاية السلسلة دون مزيد من الإطالة أو المط بجزء جديد لا نحتاجه.
Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل
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