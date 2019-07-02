Toy Story.. الحنين إلى Woody يجلب الملايين لـ«ديزنى»
تبدأ أحداث الجزء الرابع من Toy Story بعد أن أصبح كل من "وودى" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بونى"، فيتعرف على لعبة جديدة لديها، وهى الشوكة "فوركى".
تحرير:عبد الفتاح العجمي٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
Toy Story
بعد مرور نحو أسبوعين على بدء عرض الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأنيميشن Toy Story، التى تدور أحداثها حول ألعاب تتحدث وتتحرك بعد نوم أصحابها، لتقوم بمغامرات خاصة بهم، نجح الفيلم من خلال نحو 4 آلاف شاشة عرض، فى تحقيق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أمريكى حول العالم، رغم أن النقاد لم يقابلوا العمل بحماسة تذكر، بل على العكس تمامًا، بعضهم رأى أن عودته ستكون مخيبة للآمال، معتبرين أن الجزء الثالث كان يجب أن يمثل نهاية السلسلة دون مزيد من الإطالة أو المط بجزء جديد لا نحتاجه.
Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل
Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآنى بوتس، من إنتاج شركة "ديزنى".
منذ 9 سنوات، وبعد أن ورث الطفل الصغير "أندي" العديد من اللعب، وعلى رأسها "وودى" راعية البقر المفضلة لديه، و"بو" راعية الغنم، وغيرهما، بدا أن قصتهم قد انتهت بعدما تركوا "أندى" يرحل، وكان Toy Story 3 وداعًا مؤثرًا بعمق، فهل كان فى الجزء الرابع خطوط سرد جيدة بالفعل لعودة الفيلم؟
تبدأ أحداث الجزء الرابع بعد أن أصبح كل من "وودى" وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بونى"، فيكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها، وهى الشوكة "فوركى"، التى تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول "وودى" وأصدقاؤه إنقاذها وإرجاعها إليها، وفى أثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التى فُقدت فى الجزء السابق، وتبدأ إقناع "وودى" بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد نفسه مشتتًا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بـ"فوركى" إلى "بونى".
قصة الحب الجريئة التى رسمتها هذه السلسلة، عادت مجددًا فى الجزء الرابع بعد أن غابت فى Toy Story 3، عبر تسلسل سهل ومناسب، حيث تعود "آنى بوتس" ولمت شملها مع "وودى" بعد أن عاشت لسنوات لعبة ضائعة، وتم ذلك بإعادة صياغة مسلية ساخرة، ويطرح Toy Story 4 تساؤلًا حول ما إذا كان شخصان كانا قريبين جدًا فى السابق، ولكن فرقت بينهما السبل فى اتجاهات مختلفة اختلافًا جذريًا، هل يمكنهما أن ينجحا مرة أخرى؟
العمل الذى ربما يكون الجزء الأخير من سلسلة Toy Story، اعتمد فى حبكته الرئيسية على حب الآباء والأبناء والأمهات لشخصياته التقليدية "وودى" والعصابة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الجديدة هذه المرة، بدءًا من "Forky" المخلوق السريالى الغريب، الذى يجسده تونى هايل، وهى لعبة مصنوعة من لحم الخنزير، كما أشرك العمل صبى لديه مشكلة فى السمع ويرتدى جهاز زراعة قوقعة الأذن، وشعر الأطفال الصم بسعادة غامرة عندما علموا بوجود الشخصية، وفسرت "ديزنى" إقدامها على هذه الخطوة بأن الشخصية جاءت لأن أحد أعضاء طاقمها، لديه ابن يعانى من السمع ويرتدى "القوقعة المزروعة"، وهو نوع من التضامن معه.
تركز معظم مغامرات الفيلم على الانفصال عن الطفل الجديد للألعاب "بونى"، بالإضافة إلى مكائد شريرة بعض الشىء من "غابى" والتى تحتوى شخصيتها على واحدة من رسائل الفيلم، وهى إذا ما أصلح شخص مبغوض شيئا خاطئا به، فمن المحتمل أن يلقى الحب، وبشكل عام، يحتوى الفيلم على موضوعات الصداقة والولاء والخيال واللعب.
فيلم Toy Story 4 هو مثل الأجزاء السابقة فى تركيزه بشدة على تقديم الضحك، وإلقاء بعض المخاوف، وإثارة إعجابنا ورسم الجنون، ويتم تقديم الضحكات بشكل أساسى من خلال الإضافات الجديدة، وتحديدًا الوافد كيانو ريفز، ولكن الحبكة فى مجملها لم تأت متماسكة أو مقنعة عاطفيًا مثل الثلاث السابقة، وتم فصل الأحداث عن Toy Story 2، وToy Story 3 تمامًا، فجاء العمل بصورة لم يدركها مشاهدوه من قبل بخاتمة مثيرة للاهتمام.
قصة Toy Story 4 ليست بنفس قوة الأجزاء السابقة من السلسلة، ولكن لا أحد ينكر سعادة الجميع بعودة "وودى" والأصدقاء مرة أخرى، وظهر ذلك جليًا فى استقبال الجمهور لنجومه فى العرض الخاص فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا 12 يونيو الجارى، حيث لاقوا حفاوة كبيرة، ولم يكن الجمهور يعلم أنه ربما ستأتى النهاية وعيناه محملة بالدموع!