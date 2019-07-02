«شروق» للقاضي: «زوجي مُعقّد وعنده طفولة متأخرة»

الزوجة: «بعد وفاة والد زوجي لاحظت اختلافا تاما في شخصيته وعادات غريبة لم تكن فيه من قبل مثل ذهابه إلى محلات "البلاي ستيشن" ومصادقته لمن هم أصغر منه في السن بأعوام كثيرة»

تحرير:محمد رشدي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

خلافات زوجية

بوجه شاحب يكسوه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة العشرينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بمدينة نصر، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنا، وكأنها تمثال من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية.

تقول "شروق"، إنها تزوجت زواجاً تقليدياً أو ما يُعرف بزواج الصالونات، منذ 6 سنوات، ووافقت عليه على الفور بسبب مستواه المادي المرموق ووسامته، بالإضافة إلى تعامله الرقيق معها. وتابعت الزوجة: «بعد زواجنا لاحظت عدم انضباطه في عمله وكثرة غياباته، وعندما كانت تستفسر منه عن سبب غيابه، يعلل ذلك بأنه يستطيع