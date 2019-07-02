جريمة

«شروق» للقاضي: «زوجي مُعقّد وعنده طفولة متأخرة»

الزوجة: «بعد وفاة والد زوجي لاحظت اختلافا تاما في شخصيته وعادات غريبة لم تكن فيه من قبل مثل ذهابه إلى محلات "البلاي ستيشن" ومصادقته لمن هم أصغر منه في السن بأعوام كثيرة»
تحرير:محمد رشدي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
خلافات زوجية
خلافات زوجية
بوجه شاحب يكسوه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة العشرينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بمدينة نصر، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنا، وكأنها تمثال من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية.
تقول "شروق"، إنها تزوجت زواجاً تقليدياً أو ما يُعرف بزواج الصالونات، منذ 6 سنوات، ووافقت عليه على الفور بسبب مستواه المادي المرموق ووسامته، بالإضافة إلى تعامله الرقيق معها. وتابعت الزوجة: «بعد زواجنا لاحظت عدم انضباطه في عمله وكثرة غياباته، وعندما كانت تستفسر منه عن سبب غيابه، يعلل ذلك بأنه يستطيع
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القبض-على-متهم

رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
جثة-فى-شقة

العثور على جثة مجهولة الهوية بـ«مصرف» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية مجهولة الهوية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ إلى العميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية الزعفران دائرة المركز على جثة لرجل مجهول الهوية طافية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد.
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4 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب طبيب وطبية وطفليهما، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بني سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. بالفحص، تبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية.
سجن

حبس تاجر قتل صديقه وقطع عضوه التناسلي في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس تاجر قش ونجل شقيقته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما باستدراج تاجر صديق الأول وقتله وقطع عضوه التناسلي انتقامًا لقيامه بحرق «قش الأرز» والتحرش بزوجته وابنته لأكثر من مرة، قبل أن يُلقيا الجثة في الطريق العام بالقُرب من قرية «حمادة» التابعة لدائرة مركز شرطة اولاد صقر.
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طلاق

سلوى في دعوى خلع: «أكبر مني بـ17 سنة وما بيخلفش»

يحمل الطلاق في طياته آثارًا نفسية كثيرة، إلا أنه مع ذلك قد يكون خلاص بعضهن من قصة زواج لم يكتب لها النجاح، بل تسببت لهن بالعديد من الأضرار النفسية والعضوية، ومن بين تلك النماذج داخل محكمة الأسرة بشبرا الخيمة، دخلت سيدة شاحبة الوجه، هزيلة الجسد، واهنة القوى، تبكي حالها، طالبة رفع قضية طلاق للضرر أمام مكتب تسوية النزاعات الأسرية، وتُلِح في طلبها بأنها تريد توجيه القضية للمحكمة بلا أي محاولات للصلح، بعد أن سئمت الحياة مع زوجها، وكانت ضحية لزواج القاصرات.
طلاق

زوجة للقاضي: «بيضربني بسبب أمه».. وأخري: عايز يجهضني

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة في مصر الجديدة.. جلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنًا، وكأنها تمثالًا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها.
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قتل طفلي.. مأساة «مهجة» في محكمة الأسرة

جلست الزوجة العشرينية، في رواق يعج بالمتنازعين في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تمسك بيدها حافظة مستندات باهتة اللون بها أوراق دعوى خلع ضد زوجها، وعلى وجهها نظرات الوجوم واليأس، وكأنها تسترجع لحظات مريرة عاشتها وتتندم عليها، بعد أن اتهمها في شرفها، لمعرفته بأنها حامل، واعتدى عليها بالضرب محاولا إجهاضها، معللا بأنه عقيم، وقالت "مهجة"، في دعواها " أنها تزوجت "جابر" زواجا تقليديًّا، بعد خطبة استمرت لسنتين، وكان ضعيف الشخصية، ولكنها تغاضت عن ذلك العيب لطيبته.
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زوجة تطلب الطلاق: «تعبت من الإهانة وجبت آخري»

بوجه شاحب حفرت الدموع ممرات لها على قسماته، وعينين زائغتين، وجسد أنهكه الحزن والحسرة، بالرغم من سنها الصغير، دخلت الشابة العشرينية محكمة الأسرة بزنانيري، تطلب الخلع من زوجها بعد أن سئمت الحياة معه بسبب معاملته القاسية لها، وقالت الزوجة العشرينية: "أنا ابنة وحيدة بجانب شقيقين يكبرانني سنًا بأعوام قليلة، ووالدي يعمل في الخارج منذ أن كنت طفلة صغيرة السن"، وتابعت: "أنهيت دراستي الجامعية، ووفقني الله في الحصول على وظيفة مرموقه في إحدى الشركات الكبرى، وكنت لا أفكر في الزواج إلا بعد أن أحقق ذاتي في العمل".
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