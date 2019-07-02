«شروق» للقاضي: «زوجي مُعقّد وعنده طفولة متأخرة»
الزوجة: «بعد وفاة والد زوجي لاحظت اختلافا تاما في شخصيته وعادات غريبة لم تكن فيه من قبل مثل ذهابه إلى محلات "البلاي ستيشن" ومصادقته لمن هم أصغر منه في السن بأعوام كثيرة»
تحرير:محمد رشدي
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
خلافات زوجية
بوجه شاحب يكسوه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة العشرينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بمدينة نصر، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنا، وكأنها تمثال من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية.
تقول "شروق"، إنها تزوجت زواجاً تقليدياً أو ما يُعرف بزواج الصالونات، منذ 6 سنوات، ووافقت عليه على الفور بسبب مستواه المادي المرموق ووسامته، بالإضافة إلى تعامله الرقيق معها.
وتابعت الزوجة: «بعد زواجنا لاحظت عدم انضباطه في عمله وكثرة غياباته، وعندما كانت تستفسر منه عن سبب غيابه، يعلل ذلك بأنه يستطيع
تقول "شروق"، إنها تزوجت زواجاً تقليدياً أو ما يُعرف بزواج الصالونات، منذ 6 سنوات، ووافقت عليه على الفور بسبب مستواه المادي المرموق ووسامته، بالإضافة إلى تعامله الرقيق معها.
وتابعت الزوجة: «بعد زواجنا لاحظت عدم انضباطه في عمله وكثرة غياباته، وعندما كانت تستفسر منه عن سبب غيابه، يعلل ذلك بأنه يستطيع إدارة عمله وهو في منزله، فصمت ولم أشغل بالي بعمله، إلى أن زارنا والده في المنزل، ووبّخه بسبب عدم ذهابه إلى عمله بانتظام، ووجدته يبرر له بأنه لا يتغيب إلاّ لأسباب مرضية تتعلق به أو بي على غير الحقيقة، ولكنني أيضاً لم أشغل نفسي بسبب كذبه على والده وخوفه الشديد منه خاصةً وأنه رجل بالغ، ومسئول عن إدارة منزل.
أردفت: «بعد مرور 4 أعوام، مات والد زوجي، ولاحظت اختلافا تاما في شخصية زوجي، وعادات غريبة لم تكن فيه من قبل، مثل ذهابه إلى محلات "البلاي ستيشن"، ومصادقته لمن هم أصغر منه في السن بأعوام كثيرة، بالإضافة إلى انقطاعه التام عن العمل، حتى طُرد منه، ولم أفهم سبب التغيرات الحادة التي طرأت عليه، إلى أن واجهني بالحقيقة، بأنه معقّد بسبب والده وعنفه الشديد معه، وأنه بعد الوفاة، انفتح أكثر على العالم، وأراد أن يفعل الأشياء التي حُرم منها وهو صغير».
تابعت الزوجة: «تفهمت حالته، ووقفت بجانبه، ولكنني كنت أجد أن حالته تسوء يوماً بعد الآخر، وبدأ يتصرف مثل المراهقين، مثل شرب السجائر وما شابه ذلك من تصرفات وعادات لم يكن يوماً مداوماً عليها، فلجأت للمحكمة أطلب الخلع منه بسبب طفولته المتأخرة، وبعد أن يأست من إصلاح حاله، بسبب رفضه العلاج وعدم اقتناعه بأنه يعاني من مشكلة ما».
وفي سياقٍ موازٍ، وقفت سيدة أمام القاضي، تطلب الخلع من زوجها بسبب إدمانه للمواد المخدرة، ومشاهدة الأفلام الإباحية.. "العشرة بيني وبينه أصبحت مستحيلة.. حاولت بشتى الطرق الحفاظ على استقرار أسرتنا الصغيرة، لكن حاله لا يتغير، بل يزداد سوءا"، هكذا وقفت الزوجة الثلاثينية تحكي قصتها أمام القاضي.
وأوضحت "سمر" أنها تزوجت زواجاً تقليدياً بعد أن تأخر سن الزواج بها، واقتربت من الثلاثين، فوافقت على شاب تقدم لها خوفاً من شبح العنوسة، بالرغم من أنه غير مناسب لها فكرياً، حيث إنه مؤهل متوسط بينما هي تعليم عالٍ.
وتضيف الزوجة أمام المحكمة أنها بعد أن تزوجت بعدة أشهر، لاحظت انحراف سلوك زوجها، واكتشفت تعاطيه للمخدرات، وكان يبرر تعاطيه، بأن "الحشيش" يجعله سعيداً، بالإضافة الى أنه لا يسبب الإدمان، وتتابع الزوجة أنها سكتت على تعاطيه للمخدرات، تجنباً للمشاكل والصدام معه، إلاً أنه بدأ في إقناعي بالشرب معه، وألح في طلبه، وعندما رفضت نهرها، وأخبرها بأنها باردة، ولا تقوم بإشباع رغباته.
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وتستكمل "سمر" أن المشاكل بدأت تدب بينهما بالرغم من أن زواجهما لم يمر عليه سوى أشهر قليلة، وأقدَمت على شرب "الحشيش" معه لكي ترضيه، ولكنها فوجئت بأن رغباته تتطور، وبدأ في إقناعها بممارسات غريبة أثناء العلاقة الزوجية، وعندما حاولت إرضاءً له وطالما أنه في حدود الشرع، فشلت في فعل ما كان يطلبه منها، إلى أن وجدته، يُحضر أفلاما جنسية، ويطلب منها مشاهدتها معه لكي أتعلم.
وتتابع الزوجة أنها صُدمت من طلب زوجها، وتشاجرت معه وأخبرته بأنه كيف يرتضي لزوجته أن تشاهد مثل تلك الأفلام، ولكنها فوجئت به يضربها، ويهينها، «عايرني بأن جسدي ليس بحُسن جسد العاهرات في تلك الأفلام، بالإضافة إلى أنني باردة جنسياً، فجئت للمحكمة أنشد الخلع منه بعد أن اكتشفت أنني تزوجت "حيوان" لا يفكر إلا في الجنس».