نصار: ندعم مبادرة «جسور» لتعزيز التجارة الخارجية

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

وزير الصناعة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى لتعزيز فرص النفاذ إلى أسواق الدول الإفريقية من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية وبصفة خاصة فى مجال الصناعات التحويلية، مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، فضلا عن مساعدة هذه الدول فى نفاذ منتجاتها المصنعة إلى الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا" الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد نصار أن الوزارة تسعى لتقديم كافة وسائل الدعم لإنجاح مبادرة "جسور" سواء من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة الإفريقية وكذا الهيئات المعنية التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق قفزة كبرى في الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به مصر من ميزات تصديرية كبيرة توفر