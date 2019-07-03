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كيف يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على حرق الدهون؟

يحتوي زيت جوز الهند على كمية هائلة تبلغ 502 كيلو جول لكل ملعقة كبيرة و12 جم من الدهون المشبعة، التي تعد بالنسبة للكثيرين أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها
تحرير:مي فؤاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
جوز الهند
جوز الهند
يشهد زيت جوز الهند زيادة كبيرة في شعبيته في الفترة الأخيرة، ليس فقط بسبب نكهته اللذيذة، بل لأن الزيت المستخرج من لحم جوز الهند يعزز قدرة الجسم خلال عملية إنقاص الوزن. قال إخصائي التغذية ألسا كوهين، إن زيت جوز الهند مشتق من نبات وليس من منتجات حيوانية، ويُعتقد أن زيت جوز الهند مصدر صحي للدهون المشبعة. عادةً ما يستخدمه إخصائيو التغذية بديلا عن الزبد والزيوت وغيرهما من مصادر الدهون المشبعة، ويضيفونه أيضًا إلى الأطعمة المقلية والمخبوزات والمشروبات؛ مثل القهوة والعصائر لتعزيز عملية الشبع.
وهناك من يتبعون نظاما غذائيا صحيا ويتناولون ملعقة من زيت جوز الهند قبل تناول الطعام، لتقليل الشهية. يحتوي زيت جوز الهند على تركيز عال نسبيا من سلسلة متوسطة من الدهون الثلاثية (MCTs)، وهو حمض دهني يعالجه الجسم بكفاءة أكبر من الدهون الموجودة في معظم الأطعمة؛ مثل اللحوم ومنتجات الألبان، كما أوضح كوهين. تأخذ
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لماذا يصعب على الرجال البحث عن العلاج النفسي؟

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