كيف يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على حرق الدهون؟

يحتوي زيت جوز الهند على كمية هائلة تبلغ 502 كيلو جول لكل ملعقة كبيرة و12 جم من الدهون المشبعة، التي تعد بالنسبة للكثيرين أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها
يشهد زيت جوز الهند زيادة كبيرة في شعبيته في الفترة الأخيرة، ليس فقط بسبب نكهته اللذيذة، بل لأن الزيت المستخرج من لحم جوز الهند يعزز قدرة الجسم خلال عملية إنقاص الوزن.
قال إخصائي التغذية ألسا كوهين، إن زيت جوز الهند مشتق من نبات وليس من منتجات حيوانية، ويُعتقد أن زيت جوز الهند مصدر صحي للدهون المشبعة.
عادةً ما يستخدمه إخصائيو التغذية بديلا عن الزبد والزيوت وغيرهما من مصادر الدهون المشبعة، ويضيفونه أيضًا إلى الأطعمة المقلية والمخبوزات والمشروبات؛ مثل القهوة والعصائر لتعزيز عملية الشبع.
وهناك من يتبعون نظاما غذائيا صحيا ويتناولون ملعقة من زيت جوز الهند قبل تناول الطعام، لتقليل الشهية.
يحتوي زيت جوز الهند على تركيز عال نسبيا من سلسلة متوسطة من الدهون الثلاثية (MCTs)، وهو حمض دهني يعالجه الجسم بكفاءة أكبر من الدهون الموجودة في معظم الأطعمة؛ مثل اللحوم ومنتجات الألبان، كما أوضح كوهين.
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وهناك من يتبعون نظاما غذائيا صحيا ويتناولون ملعقة من زيت جوز الهند قبل تناول الطعام، لتقليل الشهية.
يحتوي زيت جوز الهند على تركيز عال نسبيا من سلسلة متوسطة من الدهون الثلاثية (MCTs)، وهو حمض دهني يعالجه الجسم بكفاءة أكبر من الدهون الموجودة في معظم الأطعمة؛ مثل اللحوم ومنتجات الألبان، كما أوضح كوهين.
تأخذ الأحماض الدهنية طويلة السلسلة المسار الطبيعي في أثناء استقلابها، لتتركز في الأنسجة الدهنية في معظم أنحاء الجسم. ومع ذلك، تأخذ سلسلة متوسطة من الدهون الثلاثية اختصارًا يسمح باستقلابها بسرعة فائقة وحرقها كطاقة بدلا من ذلك.
في الوقت الحالي، هناك نقص في الأدلة الثابتة على الترابط بين إنقاص الوزن وزيت جوز الهند.
قال إخصائي التغذية دافنا شازين: "الدراسات القليلة التي أجريت على نطاق صغير تظهر أن استهلاك زيت جوز الهند قد يؤدي إلى انخفاض متواضع للغاية في الوزن، ولكن لا يوجد دليل يشير إلى أن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن، أو أنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل".
في الوقت نفسه، وجدت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية أن زيت جوز الهند لم يكن أفضل من زيت الزيتون في زيادة التمثيل الغذائي أو زيادة الشبع بين النساء ذوات الوزن الزائد.
يحتوي زيت جوز الهند، على وجه الخصوص، على كمية هائلة تبلغ 502 كيلو جول لكل ملعقة كبيرة و12 جم من الدهون المشبعة، التي تعد بالنسبة للكثيرين أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها.
قال تشازين: "عند التحكم في الوزن، فإن أهم شيء هو الوعي بالكيلو جول، ونشر حصص الدهون على مدار اليوم. كما أن إضافة زيت جوز الهند إلى القهوة أو العصير دون موازنة ذلك الكيلو جول الإضافي، ستؤدي على الأرجح إلى زيادة الوزن وليس الخسارة".
قالت إخصائية التغذية جينيفر كانيكولا، إن إضافة بعض الدهون المشتقة من زيت جوز الهند إلى وجباتك يمكن أن تساعدك على البقاء لفترة أطول، ما قد يؤدي إلى تقليل تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلوى بعد تناول الطعام.
وأضافت كانيكولا: "يزيد زيت جوز الهند من عملية الشبع، فكما تشعر بالرضا أكثر بعد تناول الطعام من الناحيتين الجسدية والعقلية، فمن غير المحتمل أن تشعر بالحاجة إلى الحصول على كيلو جول إضافي في أوقات أخرى من اليوم".
أفضل طريقة لدمج زيت جوز الهند في روتينك الخاص بفقدان الوزن، أن تجعله جزءًا من نظام غذائي صحي شامل، ويمكن استخدامه بديلا للدهون المشبعة الأخرى، مثل دهن الخنزير والزبد واللحوم.
رغم أنه قد يبدو شيئًا غريبًا، فإن العديد من الدراسات التي تمت على الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، أظهرت أنه يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء، مقارنةً بنفس السعرات الحرارية من الدهون الأخرى، ويؤدي إلى خفض تلقائي في محتوى السعرات التي يتم تناولها. قد يكون هذا مرتبطًا بطريقة استقلاب الدهون، ومن المعروف أن أجسام كيتون التي ينتجها الكبد عند تناول زيت جوز الهند، يمكن أن يكون لها تأثير قوي فى تقليل الشهية والرغبة في تناول الطعام.
أوصى تشازين بتقييد تناول زيت جوز الهند بملعقتين صغيرتين يوميا.
إذا كنت ترغب في استخدام زيت جوز الهند لتعزيز نكهة الأطعمة المفضلة لديك، فاختر إما زيت جوز الهند غير المكرر وإما البكر.
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