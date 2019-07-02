رياضة

هاني أبو ريدة: نسعى لاستضافة السوبر الأوروبي

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
صرح هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، أن اللجنة المنظمة بذلت مجهودا ضخما خلال 4 أشهر فقط لتنظيم البطولة والخروج بصورة مميزة، مشيرا إلى أنه يلتمس العذر في أي تقصير نظرا لضيق الوقت، وأضاف بأن قواعد بيع تذاكر البطولة واضحة، وهناك عدد كبير من الاتحادات طلب مجموعة من التذاكر، مشيرا إلى أن نظام بيع التذاكر في البطولة هدفه أمني للحفاظ على الضيوف والزوار، معترفا بوجود بعض المشاكل ولكن يتم تداركها تباعا، وبسبب الضغط تم السماح لبعض الجماهير بالدخول دون فان أي دي، مطالبا الجماهير بالصبر.
أبو ريدة أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة المصرية ترى أن إفريقيا في قلب كل إنسان مصري، وهدفنا في مصر إرسال رسالة للعالم بأن دول إفريقيا تستطيع تنظيم حدث عالمي في فترة قصيرة، ولأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم يكون هناك 24 ملعبا لتدريب المنتخبات المشاركة. شدد على أهمية
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مدير المنتخب: هذا ما يُصيب اللاعبين بالإحباط

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الانتقادات اللاذعة من جانب بعض الجماهير المصرية، لأداء منتخب مصر رغم التأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، إن انتقادات الجماهير هي ما تصُيب جماهير الفراعنة بالإحباط، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجييري يسعى لمعالجته بصفة مستمرة.
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هاني أبو ريدة: كأس الأمم تفوقت على كوبا أمريكا

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، أن المنتخب الوطني لم يتأثر بأزمة عمرو وردة، موضحا أنه تدخل في بعض الأمور التي تحتاج لتقويم، وأوضح أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدارك الأزمة، مؤكدا أنه لا يوجد صدام بينه وبين اللاعبين، كما أشار رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا إلى أن المستوى الفني للبطولة رائع بجانب وجود نجوم كبار في جميع المنتخبات، مؤكدا أن المستويات ترتفع ولا يمكن توقع هوية البطل.
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أبو ريدة عن أزمة وردة: ماحدش أقوى من اتحاد الكرة

علق هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، والذي استبعد من معسكر الفراعنة قبل مباراة الكونغو، ثم عاد بعدها مباشرة، وذلك على خلفية أزمة أخلاقية، وقال أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "العقوبة كان هدفها التقويم، وأرفض فكرة أن اللاعبين أقوى من مجلس الإدارة، بالعكس اللاعبون ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده، والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد ونحاول التعامل سريعا مع المشكلات لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية".
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أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
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صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
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انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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