هاني أبو ريدة: نسعى لاستضافة السوبر الأوروبي

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

هاني أبو ريدة

صرح هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، أن اللجنة المنظمة بذلت مجهودا ضخما خلال 4 أشهر فقط لتنظيم البطولة والخروج بصورة مميزة، مشيرا إلى أنه يلتمس العذر في أي تقصير نظرا لضيق الوقت، وأضاف بأن قواعد بيع تذاكر البطولة واضحة، وهناك عدد كبير من الاتحادات طلب مجموعة من التذاكر، مشيرا إلى أن نظام بيع التذاكر في البطولة هدفه أمني للحفاظ على الضيوف والزوار، معترفا بوجود بعض المشاكل ولكن يتم تداركها تباعا، وبسبب الضغط تم السماح لبعض الجماهير بالدخول دون فان أي دي، مطالبا الجماهير بالصبر.

أبو ريدة أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة المصرية ترى أن إفريقيا في قلب كل إنسان مصري، وهدفنا في مصر إرسال رسالة للعالم بأن دول إفريقيا تستطيع تنظيم حدث عالمي في فترة قصيرة، ولأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم يكون هناك 24 ملعبا لتدريب المنتخبات المشاركة. شدد على أهمية

أبو ريدة أضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة المصرية ترى أن إفريقيا في قلب كل إنسان مصري، وهدفنا في مصر إرسال رسالة للعالم بأن دول إفريقيا تستطيع تنظيم حدث عالمي في فترة قصيرة، ولأول مرة في تاريخ بطولات كأس الأمم يكون هناك 24 ملعبا لتدريب المنتخبات المشاركة.



شدد على أهمية عودة العائلات لمدرجات كرة القدم من جديد بعد غياب، وخلال الفترة الماضية كانت مباريات الدوري تقام بدون جمهور ومع نظام التذاكر يتمنى العودة بصورة طبيعية، كما أن مصر استثمرت في البنية التحتية وطورت الملاعب بالكامل.



أشار إلى أن مصر تسعى لاستضافة السوبر الأوروبي وجاهزة فورا لاستضافة كأس إفريقيا للاعبين تحت 23 سنة والمؤهلة للأولمبياد ومصر تستطيع بعد الاستثمار في الملاعب استضافة أي بطولة في أي وقت.

