تصيب بالعمى.. إجراءات لمكافحة «التراخوما» بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، أنه جرى عمل مسح لمرض الرمد الحبيبي "التراخوما" بالمحافظة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية، وقد أسفر المسح عن وجود نسب عالية من الإصابة بمرض الرمد الحبيبي بمراكز مطاى وأبو قرقاص ودير مواس. وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها اليوم، إنه سيتم غدًا الأربعاء بدء تدريب الفرق الإشرافية وعددهم 33 طبيبًا على كيفية التعامل مع المرض وعلاج المصابين بالعقار اللازم وفقاً للضوابط الصحية المتبعة.

وأضافت أنه جرى توفير عقار مرض التراخوما «الرمد الحبيبي» بمخازن الإدارة الصحية بمطاى، لعلاج أي حالات مصابة ومنع انتشار العدوى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم. وأوضحت أنه تم حصر حالات التفات الجفن وتدريب أطباء العيون بالمحافظة على الجراحة التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية لعلاجها،