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تصيب بالعمى.. إجراءات لمكافحة «التراخوما» بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت مديرية الصحة في محافظة المنيا، أنه جرى عمل مسح لمرض الرمد الحبيبي "التراخوما" بالمحافظة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية، وقد أسفر المسح عن وجود نسب عالية من الإصابة بمرض الرمد الحبيبي بمراكز مطاى وأبو قرقاص ودير مواس. وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها اليوم، إنه سيتم غدًا الأربعاء بدء تدريب الفرق الإشرافية وعددهم 33 طبيبًا على كيفية التعامل مع المرض وعلاج المصابين بالعقار اللازم وفقاً للضوابط الصحية المتبعة.
وأضافت أنه جرى توفير عقار مرض التراخوما «الرمد الحبيبي» بمخازن الإدارة الصحية بمطاى، لعلاج أي حالات مصابة ومنع انتشار العدوى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم. وأوضحت أنه تم حصر حالات التفات الجفن وتدريب أطباء العيون بالمحافظة على الجراحة التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية لعلاجها،
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وزير-الماليه

«المالية» تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد. ووفقا لكتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة، قررت "المالية" صرف الرواتب والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:
الاسكان-الاجتماعي (2)

بعد مد الحجز.. شروط وخطوات التقديم على «شقق الأوقاف»

أكدت هيئة الأوقاف مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بإتاحة للجمهور من جميع محافظات الجمهورية حتى 15 يوليو الجاري. وكشفت الهيئة عن أن هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط، مطالبة الراغبين في حجز وحدات الإسكان التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف المصرية بالدقي، وسحب كراسة الشروط مقابل 250 جنيهًا، وذلك خلال المدة المحددة من قبل الهيئة.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

حر ورطوبة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
الكنافة-البلدى (4)

الكنافة البلدي.. صامدة رغم شراسة الكنافة الآلي

ارتبط بشهر رمضان الكريم العديد والعديد من العادات التى يحرص المصريون على إحيائها، وفي مقدمة هذه العادات، شراء الكنافة البلدي، التى تعد ضمن أهم وأشهر الحلويات الرمضانية التى تلتزم الأسر المصرية بتقديمها للجيران والأصدقاء والزوار خلال أيام الشهر الكريم. منذ ما يقرب من 15 عاما تقريبا والإقبال على شراء الكنافة البلدي تراجع وبشكل كبير، وهو ما ترتب عليه ندرة ظهور الأفران التى كانت تعد لصناعتها خلال شهر رمضان المعظم، والتي كان يتم إنشاؤها على ناصية الشوارع وفي الميادين حتى انتهاء شهر رمضان.
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جثة (4)

فئران تأكل الجثث.. حقيقة ما يحدث في مشرحة بني مزار

حالة من الغضب تسيطر على أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا؛ بسبب عدم استكمال بناء المستشفى العام بعد إزالتها قبل ثلاثة أعوام من الآن، مؤكدين أنه فور هدم مبنى المستشفى لإعادة بناءه وتطويرها، تم تخصيص مستشفى الشيخ فضل لتكون بديلا عنها، وعلى الرغم من مرور ما يقرب نحو 3 سنوات على الهدم؛ إلّا أن المبنى الجديد لم يرى النور حتى الآن، وتحولت إلى حفر مملوءة بالمياه، كما صدر قرار من النيابة العامة بغلق مشرحة المستشفى التي لم يشملها قرار الإزالة، بسبب حالة الإهمال التي كانت عليها وتعرض جثث الموتى للخطر بسبب الفئران.
وزيرة-الصحة

«تعدي الفئران على الموتى» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم عادل بدوي النائب عن دائرة بني مزار بالمنيا، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن انتشار فئران تتعدى على جثامين الموتى بمشرحة بني مزار، وجاء في طلب الإحاطة أن المستشفى تم إزالته منذ 3 سنوات ولم يتم البدء العمل فيها حتى الآن، وكان هناك مشرحة لحفظ الجثث بها إلا أنه تم إهمالها وامتلئت بالقوارض التي تعتدي على جثث الموتى مما أدى إلى صدور قرار من النيابة العامة باغلاق المشرحة ونثل الجثث للمعاينة إلى مركز مغاغة مما حمل الاهالي المشقة في نقل الجثة من مركز لآخر، ما تسبب في المتاعب والمشقة على أهالي وأقارب المتوفين.
مجلس-النواب

النواب يطالب بتفاصيل مشروع زراعة 20 ألف فدان بالمنيا

طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، تتضمن التكلفة ودراسة الجدوى الكاملة، وقال النائب مجدي ملك، الذي تقدم بطلب احاطة حول غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم لتنفيذ المشروع، التى تقوم بالإشراف عليه وزارة الزراعة، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم؛ حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
وزارة-التربية-والتعليم

التعليم تستمع لطالبة «الورقة الفارغة» بامتحان العربي

قال إسحق سعد جابر، والد الطالبة مارلين إسحق، إن لجنة من مكتب وزير التعليم استمعت اليوم الاثنين، لأقول ابنته حول واقعة ورقة الإجابة البيضاء في امتحان اللغة العربية، داخل لجنة مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد انتهائها من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق، وأكدت الطالبة، أنها لم تترك ورقة الإجابة بيضاء في امتحان اللغة العربية السبت قبل الماضي، وتأكدت من إجابتها النموذجية، بعد مراجعة ذلك مع أحد مدرسي المادة والذي أكد وضعها الإجابات الصحيحة لكافة الأسئلة.
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