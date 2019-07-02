الأهلي يعلن موعد انتظام مؤمن زكريا في المران الجماعي

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

مؤمن زكريا

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مؤمن زكريا لاعب الفريق قطع شوطا كبيرا في برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتخلص من الإصابة والعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي. وأكد الجهاز الفني أن مؤمن زكريا أدى تدريبات قوية في صالة الجيم، وسيعود للمران الجماعي في غضون أسبوع. وكان مؤمن قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق واكتفى بأداء جلسات علاج طبيعي وتدريبات في صالة الجيم على أن يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل قبل العودة للمران الجماعي.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة. ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدة بعد أن خاض تدريبات علي فترتين خلال اليومين الماضيين، طبقا لبرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل. وأدى

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة.



ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدة بعد أن خاض تدريبات علي فترتين خلال اليومين الماضيين، طبقا لبرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.



وأدى الأهلي تدريبات بدنية مكثفة إلى جانب التركيز على الجانب الفني والخططي منذ انطلاق فترة الإعداد فيما سيخوض الفريق تجارب ودية خلال معسكر إسبانيا لتطبيق فكر الجهاز الفني بشكل عملي.



واستقر الجهاز الفني للأهلي، على إقامة مران الفريق على ملعب التتش يوم الجمعة المقبل قبل ساعات من السفر إلى إسبانيا؛ للانتظام في المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.

