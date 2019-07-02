مدافع الأهلي يخضع لفحص طبي قبل انطلاق المران

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

الأهلي

يخضع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي مساء اليوم الثلاثاء قبل انطلاق مران الفريق لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد الآلام التي شعر بها في القدم، نتيجة تعرضه لكدمة خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الاثنين. كان علاء قد غادر مران الفريق بعد تعرضه للإصابة، ويخضع اليوم لفحص طبي لتحديد فرص مشاركته في المران ومدى جاهزيته للوجود مع الفريق. ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة.

ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدة بعد أن خاض تدريبات على فترتين خلال اليومين الماضيين، طبقا لبرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل. وأدى الأهلي تدريبات بدنية مكثفة إلى جانب التركيز على الجانب الفني والخططي منذ انطلاق فترة الإعداد، فيما

ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدة بعد أن خاض تدريبات على فترتين خلال اليومين الماضيين، طبقا لبرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.



وأدى الأهلي تدريبات بدنية مكثفة إلى جانب التركيز على الجانب الفني والخططي منذ انطلاق فترة الإعداد، فيما سيخوض الفريق تجارب ودية خلال معسكر إسبانيا لتطبيق فكر الجهاز الفني بشكل عملي.



واستقر الجهاز الفني للأهلي على إقامة مران الفريق على ملعب التتش يوم الجمعة المقبل قبل ساعات من السفر إلى إسبانيا؛ للانتظام في المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

