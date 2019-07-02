رياضة

الأهلي ينتظر تقريرا طبيا جديدا لكريم نيدفيد

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف على مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة. وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.
ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة. ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدة بعد أن خاض تدريبات على فترتين خلال اليومين الماضيين طبقا لبرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل. وأدى
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الأهلي يعلن موعد انتظام مؤمن زكريا في المران الجماعي

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مؤمن زكريا لاعب الفريق قطع شوطا كبيرا في برنامجه العلاجي والتأهيلي؛ للتخلص من الإصابة والعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي. وأكد الجهاز الفني أن مؤمن زكريا أدى تدريبات قوية في صالة الجيم، وسيعود للمران الجماعي في غضون أسبوع. وكان مؤمن قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي للفريق واكتفى بأداء جلسات علاج طبيعي وتدريبات في صالة الجيم على أن يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل قبل العودة للمران الجماعي.
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أول تعليق لعلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

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المقاولون العرب يكشف حقيقة انتقال طاهر طاهر للأهلي

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