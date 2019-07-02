الأهلي ينتظر تقريرا طبيا جديدا لكريم نيدفيد

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

كريم نيدفيد

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف على مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة. وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة. ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدة بعد أن خاض تدريبات على فترتين خلال اليومين الماضيين طبقا لبرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل. وأدى

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي للفترة المقبلة.



ويعود الأهلي للتدريب بنظام الفترة الواحدة بعد أن خاض تدريبات على فترتين خلال اليومين الماضيين طبقا لبرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق في القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.



وأدى الأهلي تدريبات بدنية مكثفة إلى جانب التركيز على الجانب الفني والخططي منذ انطلاق فترة الإعداد، فيما سيخوض الفريق تجارب ودية خلال معسكر إسبانيا لتطبيق فكر الجهاز الفني بشكل عملي.



واستقر الجهاز الفني للأهلي على إقامة مران الفريق على ملعب التتش يوم الجمعة المقبل قبل ساعات من السفر إلى إسبانيا؛ للانتظام في المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من التحديات.

