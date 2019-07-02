إيرادات أفلام العيد.. «الممر» في الصدارة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

الممر

يواصل فيلم "الممر" تفوقه اليومي في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق أمس الإثنين، إيرادا بلغ مليونا و42 ألفا و692 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيما حقق فيلم "كازابلانكا" إيرادا بلغ 747 ألفا و221 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، من إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد بلغ نحو 400 ألف و991 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، وتأليف