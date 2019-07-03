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فقدان الوزن.. أهم فوائد عصير الثوم لصحتك

يعمل عصير الثوم على التقليل من معدلات الكوليسترول الضارة في الجسم، ويساعد أيضا في التقليل من ضغط الدم وتقوية القلب والأوعية الدموية، وهذا بدوره يقلل من السكتات الدماغية
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
فوائد الثوم
فوائد الثوم
مع ارتفاع درجات الحرارة نلجأ إلى تناول العصائر منخفضة السكر وذلك من أجل الحصول على معدلات عالية من الترطيب والانتعاش، على سبيل المثال عصير الخوخ والتوت والبرقوق والبرتقال يمد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها، ولكن ماذا عن عصير الثوم؟ الثوم بشكل عام يمنح الجسم الكثير من الفوائد العلاجية، فمن المؤكد أن تناوله في صورة سائلة لن ينقص من فوائده، فهو يعمل على التقليل من الكوليسترول وتقوية الجهاز المناعي بجانب المساعدة في فقدان الوزن، نقلا عن "organicfacts".
يعتبر الثوم دواءً طبيعيا، وليس له أي آثار جانبية، فهو يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يكافح البكتيريا بفاعلية كبيرة، إضافة إلى أنه يعتبر مصدرا غنيا بالأليسين (مسئول عن راحة الثوم المميزة)، ويحتوي أيضًا على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين B وفيتامين C، بجانب المعادن التي تتمثل في المغنسيوم
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اكتئاب الرجال

لماذا يصعب على الرجال البحث عن العلاج النفسي؟

العلاج النفسي وصمة عار في كثير من المجتمعات، ووفقا للمؤسسة الأمريكية لمنع الانتحار، فإن نسبة انتحار الرجال أعلى من النساء، إذ وصلت إلى 3.54%، كما تشير تقارير الصحة العقلية إلى إصابة 6 ملايين رجل بالاكتئاب. ويكشف المعهد الوطني للإدمان عن أن الرجال أكثر عرضة مرتين لإساءة استخدام المخدرات من النساء، ويتم تصنيف الاكتئاب والتفكير في الانتحار سببا رئيسيا للوفاة بين الرجال، ومع ذلك لا يزالون أقل سعيا للحصول على علاج للصحة العقلية من النساء. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Health line".
التشنجات

دراسة: الصرع قد يؤدي إلى الموت المفاجئ

يحدث الموت المفاجئ غير المتوقع بسبب الصرع نادرًا وفي حالات خاصة جدا، ويُعتقد أن الموت المفاجئ يحدث بشكل أساسي للأشخاص الذين يعانون من نوبات يصعب علاجها، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أنه حتى الأشخاص الذين يعانون من الصرع الخاضع للسيطرة قد يكونون في خطر أيضًا. وجد الباحثون أن هذا صحيح بشكل خاص إذا فاتت أحدهم آخر جرعة من الدواء أو إن لم يأخذ قسطا كافيا من النوم. وشرب الكثير من الكحول كان متورطا أيضًا في بعض حالات الوفاة المفاجئة غير المتوقعة في حالات الصرع التي درسوها.
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كيف يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على حرق الدهون؟

يشهد زيت جوز الهند زيادة كبيرة في شعبيته في الفترة الأخيرة، ليس فقط بسبب نكهته اللذيذة، بل لأن الزيت المستخرج من لحم جوز الهند يعزز قدرة الجسم خلال عملية إنقاص الوزن. قال إخصائي التغذية ألسا كوهين، إن زيت جوز الهند مشتق من نبات وليس من منتجات حيوانية، ويُعتقد أن زيت جوز الهند مصدر صحي للدهون المشبعة. عادةً ما يستخدمه إخصائيو التغذية بديلا عن الزبد والزيوت وغيرهما من مصادر الدهون المشبعة، ويضيفونه أيضًا إلى الأطعمة المقلية والمخبوزات والمشروبات؛ مثل القهوة والعصائر لتعزيز عملية الشبع.
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