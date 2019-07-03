فقدان الوزن.. أهم فوائد عصير الثوم لصحتك

يعمل عصير الثوم على التقليل من معدلات الكوليسترول الضارة في الجسم، ويساعد أيضا في التقليل من ضغط الدم وتقوية القلب والأوعية الدموية، وهذا بدوره يقلل من السكتات الدماغية

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

فوائد الثوم

مع ارتفاع درجات الحرارة نلجأ إلى تناول العصائر منخفضة السكر وذلك من أجل الحصول على معدلات عالية من الترطيب والانتعاش، على سبيل المثال عصير الخوخ والتوت والبرقوق والبرتقال يمد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها، ولكن ماذا عن عصير الثوم؟ الثوم بشكل عام يمنح الجسم الكثير من الفوائد العلاجية، فمن المؤكد أن تناوله في صورة سائلة لن ينقص من فوائده، فهو يعمل على التقليل من الكوليسترول وتقوية الجهاز المناعي بجانب المساعدة في فقدان الوزن، نقلا عن "organicfacts".

يعتبر الثوم دواءً طبيعيا، وليس له أي آثار جانبية، فهو يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يكافح البكتيريا بفاعلية كبيرة، إضافة إلى أنه يعتبر مصدرا غنيا بالأليسين (مسئول عن راحة الثوم المميزة)، ويحتوي أيضًا على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين B وفيتامين C، بجانب المعادن التي تتمثل في المغنسيوم