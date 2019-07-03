فقدان الوزن.. أهم فوائد عصير الثوم لصحتك

يعمل عصير الثوم على التقليل من معدلات الكوليسترول الضارة في الجسم، ويساعد أيضا في التقليل من ضغط الدم وتقوية القلب والأوعية الدموية، وهذا بدوره يقلل من السكتات الدماغية
مع ارتفاع درجات الحرارة نلجأ إلى تناول العصائر منخفضة السكر وذلك من أجل الحصول على معدلات عالية من الترطيب والانتعاش، على سبيل المثال عصير الخوخ والتوت والبرقوق والبرتقال يمد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها، ولكن ماذا عن عصير الثوم؟ الثوم بشكل عام يمنح الجسم الكثير من الفوائد العلاجية، فمن المؤكد أن تناوله في صورة سائلة لن ينقص من فوائده، فهو يعمل على التقليل من الكوليسترول وتقوية الجهاز المناعي بجانب المساعدة في فقدان الوزن، نقلا عن "organicfacts".
يعتبر الثوم دواءً طبيعيا، وليس له أي آثار جانبية، فهو يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يكافح البكتيريا بفاعلية كبيرة، إضافة إلى أنه يعتبر مصدرا غنيا بالأليسين (مسئول عن راحة الثوم المميزة)، ويحتوي أيضًا على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين B وفيتامين C، بجانب المعادن التي تتمثل في المغنسيوم
يعتبر الثوم دواءً طبيعيا، وليس له أي آثار جانبية، فهو يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، كما أنه يكافح البكتيريا بفاعلية كبيرة، إضافة إلى أنه يعتبر مصدرا غنيا بالأليسين (مسئول عن راحة الثوم المميزة)، ويحتوي أيضًا على مجموعة كبيرة من الفيتامينات مثل فيتامين B وفيتامين C، بجانب المعادن التي تتمثل في المغنسيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد والمنجنيز والزنك، إضافة إلى أنه يحتوي على المركبات الكبريتية.
لذا يجب أن تضع عصير الثوم في نظامك الغذائي من أجل الحصول على أكبر قدر من الفوائد، وما يلي بعض منها:
1- العناية بالبشرة
استهلاك عصير الثوم يزود الجسم بمزيد من مضادات الأكسدة، التي تقلل ظهور علامات تقدم العمر، إضافة إلى التحسين من لون البشرة والوقاية من الحالات المرضية المسببة للالتهابات والعدوى.
2- تعالج حب الشباب
يساعد عصير الثوم في علاج حب الشباب، لذا يمكنك وضعه على الوجه وتركه لمدة 5 دقائق، وبعد ذلك قم بغسل وجهك بالمياه الفاترة، حاول تكرار هذه الوصفة حتى تختفي الحبوب تمامًا، ولكن لا تضعه لفترات طويلة؛ لأن ذلك قد يتسبب في تلف البشرة.
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3- التقليل من تساقط الشعر
العديد من الأشخاص يستخدمون عصير الثوم من أجل تقوية الشعر، والحماية من التساقط والتعزيز أيضًا من بصيلات صحية في الشعر، فيعتبر علاجا طبيعيا يمكنك استهلاكه بمفرده أو خلطه مع منتجات الشعر الأخرى أو استخدامه كغسول للحصول على آثار رائعة.
4- تعزيز الجهاز المناعي
نظرًا لأن الثوم يتمتع بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ومضادات الأكسدة، فهو يعمل على تقوية الجهاز المناعي، إضافة إلى أنه يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة والالتهابات الموضعية.
5- فقدان الوزن
أحد مكونات الثوم الأليسين، يعتبر مكونا نشطا في هذا العصير الطبي، حيث يساعد في فقدان الوزن، إضافة إلى أنه يقلل من معدلات الدهون غير الصحية الموجودة في الجسم، علاوة على ذلك يساعد في التعزيز من عملية الأيض التي تزيد من حرق السعرات الحرارية.
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6- يعزز من الدورة الدموية
أعشاب مثل الثوم والبصل تعتبر مرتبطة بشكل كبير بالتعزيز من الدورة الدموية، وحماية الشرايين والأوعية الدموية، وبالتالي يزيد من معدلات الطاقة ويقلل أيضًا من المشكلات المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية.
7- الحفاظ على صحة القلب
يعمل عصير الثوم على التقليل من معدلات الكوليسترول الضارة في الجسم، ويساعد أيضًا في التقليل من ضغط الدم وتقوية القلب والأوعية الدموية، وهذا بدوره يقلل من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
8- يقي من السرطان
نظرًا لأنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة بجانب الأليسين فهو يساعد على الوقاية من الإجهاد التأكسدي من خلال القضاء على الجذور الحرة، وبالتالى يحميك من الإصابة بالسرطان.
فكثير من الناس يستخدمون عصير الثوم لأنه قادر على إزالة التهابات الجهاز التنفسي، كما أنه يساعد في إصلاح الأنسجة التالفة في الجهاز التنفسي.
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