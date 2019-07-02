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عزت أبو عوف «الفنان الشامل».. رحلة عمرها 50 عامًا

يعود سبب النجاح الكبير الذى حققه لون عزت أبو عوف الغنائى فى الثمانينيات إلى طريقة الأداء والحالة الفريدة التى لم تتكرر على المسرح، ثم حقق نجاحا كبيرا في التمثيل.
تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
إطلالته الأنيقة لم تكن سوى خير تعبير عن فنان شامل أثرى الفن المصرى والعربى منذ ظهوره على الساحة نهاية الستينيات، كان أنيقا فى موسيقاه التى قدم لونها لأول مرة فى الوطن العربى متحديا السائد آنذاك، أنيقا أيضا فى أعماله السينمائية والدرامية بعدما حول مساره من الغناء للتمثيل. عزت أبو عوف الأنيق فنا وأسلوبا وتعليما، ذلك الشاب ابن أحد الضباط الأحرار الذى سطر مشوارا حافلا فى الموسيقى والغناء والتمثيل، قدم أول فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، ثم احترف التمثيل وتفوق على نفسه ليصبح واحدا من أعمدة السينما حتى رحيله الذى صدم الجميع عن عمر يناهز 71 عامًا.
النشأةولد الفنان الراحل فى القاهرة، فى 21 أغسطس عام 1948، ونشأ فى بيت فنى وتعلم أصول الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف، ويتحدث عن تلك الفترة قائلًا: "وأنا صغير كنا نمتلك بيانو فى المنزل، ووالدى كان يعلمنى العزف عليه، وفى عام 1959 افتتح معهد الكونسرفتوار وألحقت به كى أدرس الموسيقى الكلاسيكية
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أمراض خطيرة تهاجم مشاهير| ريهام سعيد وبكتيريا الأنف

«الدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا» عبرت بهذه الكلمات الإعلامية ريهام سعيد عن شعورها بالخوف من المرض والموت فجأة دون الترتيب له، الموت والمرض لا يفرق بين غني وفقير، فهو يأتي فجأة وهناك محظوظون ينجحون فى محاربة المرض والخروج من التجربة أقوى وآخرون يستسلمون.. فى الفترة الأخيرة تعرض الكثير من المشاهير للإصابة بأمراض خطيرة، وبعضها أمراض نادرة، وحرصوا جميعهم على مشاركة جمهورهم ومحبيهم خوفهم، حتى لا يكونوا بمفردهم فى تلك المرحلة، وأن يكون هناك دافع للعودة أقوى من السابق، بفضل الدعم والمؤازرة.
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مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.
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ما مصير الأعمال التي يشارك فيها عزت أبو عوف؟

حال الفنان الراحل عزت أبو عوف لم يختلف كثيرًا عن الكثير من الفنانين الذين يرحلون قبل أن يروا آخر أعمالهم التي صوروها، فقد تكرر الموقف مع الراحل وائل نور الذى عرض مسلسله الأخير «شقة فيصل» فى موسم رمضان المنقضى لعام 2019، أى بعد رحيله بثلاث سنوات، وكانت آخر الأعمال التي يشارك فيها الدكتور فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني وزينة، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق، الذى من المفترض أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ولكن أوضح السيناريست عبد المعطي، فى تصريحات صحفية، أن عزت أبو عوف كان سيظهر ضيف شرف بالفيلم.
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محمد فؤاد باكيًا: عزت أبو عوف شقيقي.. عمره ما زعل حد

لم يستطع المطرب محمد فؤاد، أن يتمالك نفسه خلال حديثه عن ذكرياته مع الفنان الكبير الراحل عزت أبو عوف، حيث أجهش في البكاء قائلا: "رحل أخويا الكبير". فؤاد قدم تعازيه إلى الشعب المصري جميعًا، الذي فقد الفنان الذي وصفه بـ"أنيق السينما المصرية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام، المذاع عبر فضائية TEN، مساء الإثنين. وتابع: "لم يكن مجرد رجل موسيقي بالنسبة لي، بل كان أخًا كبيرًا أحبته كل عائلتي.. ها أنا فقدت أحد أشقائي أول العام وفقدت أبو عوف الآن".
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نجوم في جنازة عزت أبو عوف.. ووزيرة الثقافة بالمقدمة

أقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل عزت أبو عوف عقب صلاة الظهر، اليوم الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور أفراد أسرته وفي مقدمتهم شقيقته الفنانة مها أبو عوف والتي ودعت شقيقها بالدموع، وحضرت وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد من الفنانين ومحبيه، من بينهم أشرف زكي نقيب الممثلين، خالد النبوي، ويسرا اللوزي، منير مكرم، بسام رجب، دينا، محمد مرزبان، أيمن عزب، خالد سرحان، المخرج شريف عرفة وشقيقه المخرج عمرو عرفة، المنتج محمد العدل، والإعلامية سلمى الشماع، النجمة ميرفت أمين، والفنانة دلال عبد العزيز، وغيرهم.
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تشييع جثمان عزت أبو عوف من السيدة نفيسة (فيديو)

وصل قبل صلاة الظهر، جثمان الفنان الراحل عزت أبو عوف، إلى مسجد السيدة نفيسة، ومن ثم أُقيمت صلاة الجنازة على النجم الكبير فقيد الوسط الفني، حيث رافق جثمان الراحل ابنته المخرجة مريم أبو عوف، وزوجته أميرة أبو عوف، ومجموعة من الأصدقاء والأقارب، بجانب الفنان منير مكرم، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المصنفات الفنية، وأيضًا شقيقته مها أبو عوف التي وصلت قبل الجنازة بدقائق لمطار القاهرة، حيث كانت تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.
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الوجه الآخر لعزت أبو عوف.. قصة طبيب عشق الموسيقى

النجم الكبير عزت أبو عوف صاحب مشوار حافل في مجالي الموسيقى والغناء وأيضًا التمثيل، بدأ مشواره موسيقيا هاويا ثم محترفا، وسرعان ما أصبح أول من قدم فرقة موسيقية عائلية تضم شقيقاته، وظهر على يديه العشرات من نجوم الغناء، في مقدمتهم النجم محمد فؤاد، ثم كان أول مطرب يهجر الغناء نهائيا ليحترف التمثيل بعدما تلقى عرضا للتمثيل من المخرج خيري بشارة للمشاركة في فيلم "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب وسيمون وأشرف عبد الباقي وجيهان فاضل، وتفوق على نفسه ليصبح واحدًا من أعمدة السينما المصرية حتى رحيله.
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