بعد مد الحجز.. شروط وخطوات التقديم على «شقق الأوقاف»

هيئة الأوقاف تعلن مد الحجز بوحدات الهيئة حتى منتصف يوليو الجارى.. وتكشف عن آليات الحجز وشروط التقدم للحصول على الوحدات في محافظتي الشرقية والمنوفية

تحرير:باهر القاضى ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

وحدات الإسكان - أرشيفية

أكدت هيئة الأوقاف مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بإتاحة للجمهور من جميع محافظات الجمهورية حتى 15 يوليو الجاري. وكشفت الهيئة عن أن هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط، مطالبة الراغبين في حجز وحدات الإسكان التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف المصرية بالدقي، وسحب كراسة الشروط مقابل 250 جنيهًا، وذلك خلال المدة المحددة من قبل الهيئة.

آليات التقديم وحسب اللوائح المعمول بها بنظام الإسكان التابعة للهيئة، فإنها تخضع لذات شروط الإسكان الاجتماعى المتعارف عليها، فلا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج والزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد. ويقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد