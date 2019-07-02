بعد مد الحجز.. شروط وخطوات التقديم على «شقق الأوقاف»

هيئة الأوقاف تعلن مد الحجز بوحدات الهيئة حتى منتصف يوليو الجارى.. وتكشف عن آليات الحجز وشروط التقدم للحصول على الوحدات في محافظتي الشرقية والمنوفية
أكدت هيئة الأوقاف مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بإتاحة للجمهور من جميع محافظات الجمهورية حتى 15 يوليو الجاري.
وكشفت الهيئة عن أن هناك تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط، مطالبة الراغبين في حجز وحدات الإسكان التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف المصرية بالدقي، وسحب كراسة الشروط مقابل 250 جنيهًا، وذلك خلال المدة المحددة من قبل الهيئة.
آليات التقديم
وحسب اللوائح المعمول بها بنظام الإسكان التابعة للهيئة، فإنها تخضع لذات شروط الإسكان الاجتماعى المتعارف عليها، فلا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج والزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
ويقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد
آليات التقديم
وحسب اللوائح المعمول بها بنظام الإسكان التابعة للهيئة، فإنها تخضع لذات شروط الإسكان الاجتماعى المتعارف عليها، فلا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج والزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
ويقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.
يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً.
المستندات المطلوبة
كشفت الهيئة عن آليات التقدم للوحدة، بضرورة شراء كراسة شروط بمبلغ وقدره 250 جنيها فقط من مقر هيئة الأوقاف المصرية، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية)، بالإضافة إلى تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية - العقارات - الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تُدر دخلا إضافيا) تُفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) مؤرخة ومعتمدة.
وكذلك شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج/الزوجة (إن كانت تعمل) مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوى أو الشهري، موضحاً بها مهنة المتقدم، بجانب مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية - تاريخ مزاولة النشاط لا يقل عن سنة مع تقديم آخر إقرار ضريبي.
وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوى أو الشهري.
بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت)، موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من بطاقة أو اشتراك النقابة.
بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومي مميكنة، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء- غاز- مياه).
شروط الحجز
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان.
- ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية وفى حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة.
- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، فضلا عن باقى الشروط المتعارف عليها فى حجز وحدات الإسكان الاجتماعى.