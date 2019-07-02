وصل للمرحلة الأخيرة.. محطات ترشيد الدعم في 5 سنوات

مر نحو 5 سنوات على بدء تطبيق برنامج ترشيد دعم الطاقة في عام 2014، ليصل حاليا إلى مرحلته الأخيرة، حيث من المقرر رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال الفترة المقبلة

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج ترشيد دعم المواد البترولية منذ عام 2014، وبموجب هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدى 5 سنوات، ويعد العام الجاري 2019 المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من المتوقع رفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة خلال الفترة المقبلة. ويعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.

خفض دعم الطاقة في الموازنة قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن انخفاض فاتورة دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية أسهم في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف كوجك أن الحكومة كانت تستهدف ألا تتجاوز فاتورة دعم المواد البترولية مستوى 75 مليار جنيه،

خفض دعم الطاقة في الموازنة

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن انخفاض فاتورة دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية أسهم في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف كوجك أن الحكومة كانت تستهدف ألا تتجاوز فاتورة دعم المواد البترولية مستوى 75 مليار جنيه، غير أنها نجحت في خفضها إلى 51 مليار جنيه فقط، لتتراجع بنحو 24 مليار جنيه.

وتراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بنحو 28.45% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي 2018 - 2019، مقارنة بـ84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية قبل الماضية 2017 - 2018، حسب تصريحات الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها بالسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص.

وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020 نحو 52.96 مليار جنيه، في مقابل نحو 89.75 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي 2018-2019، بانخفاض قدره 36.112 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 40.5%.

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وتم احتساب دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارا للبرميل.

وحسب وزارة المالية، فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، على السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي.

وتتحدد قيمة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة وفقًا لثلاثة متحددات وهى: سعر خام برنت عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة الى معدل استهلاك الوقود فى مصر.

وتستهلك مصر ما يقرب من نحو 81.6 مليون طن من الوقود سنويًا، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 56.4 مليون طن سنويًا، وهو ما يعنى أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى تصل إلى نحو 25.2 مليون طن سنويا، تمثل ما يتراوح بين 30- 35 % تقوم وزارة البترول باستيرادها سنوياً.

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رحلة ترشيد دعم الطاقة منذ عام 2014

بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج ترشيد دعم الوقود منذ نحو 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية فى هذا البرنامج على مدى السنوات الماضية بدأت فى يوليو 2014، ثم نوفمبر 2016، ويونيو 2017، ثم يونيو 2018.

وفي يوليو 2014، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود لأول مرة منذ عام 2008، حيث تم رفع سعر لتر بنزين "80" إلى 1.60 جنيه للتر بدلاً من 0.90 جنيه، كما ارتفع بنزين "92" إلى 2.60 جنيه للتر بدلاً من 1.85 جنيه، كما تم زيادة سعر لتر السولار إلى 1.80 جنيه للتر بدلا من 1.10 جنيه.

وفي نوفمبر 2016 ارتفع سعر لتر بنزين "80" ليصل إلى 2.35 جنيه للتر بدلاً من 1.60 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين "92" ليبلغ 3.50 جنيه بدلًا من 2.60 جنيه، وارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 2.35 جنيه بدلا من 1.80 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 1.10 جنيه إلى 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.

وفى 29 يونيو 2017، قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 ليبلغ سعره 5 جنيهات بدلًا من 3.50 جنيه، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشًا إلى 2 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيهًا ، بدلا من 15 جنيهاً.

وفي 16 يونيو 2018، قررت الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 66.6%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها، ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

من ناحية أخرى أكد مصدر رفيع المستوى بهيئة البترول، أنه تقرر تأجيل أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية بما فيها بنزين 95، خلال الفترة الحالية.

وتعد الزيادة المرتقبة في أسعار المنتجات البترولية، هي الرابعة منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.

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