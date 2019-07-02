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وصل للمرحلة الأخيرة.. محطات ترشيد الدعم في 5 سنوات

مر نحو 5 سنوات على بدء تطبيق برنامج ترشيد دعم الطاقة في عام 2014، ليصل حاليا إلى مرحلته الأخيرة، حيث من المقرر رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال الفترة المقبلة
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
البنزين
البنزين
بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج ترشيد دعم المواد البترولية منذ عام 2014، وبموجب هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدى 5 سنوات، ويعد العام الجاري 2019 المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من المتوقع رفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة خلال الفترة المقبلة. ويعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
خفض دعم الطاقة في الموازنة قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن انخفاض فاتورة دعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية أسهم في تحقيق نتائج أفضل من المخطط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأضاف كوجك أن الحكومة كانت تستهدف ألا تتجاوز فاتورة دعم المواد البترولية مستوى 75 مليار جنيه،
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دولار

الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى أمام الجنيه في البنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 8 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.68 جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع 7 قروش ليسجل نحو 16.69 جنيه للبيع، و16.59 جنيه للشراء، كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 16.70 جنيه للبيع، و16.60 جنيه للشراء.
دولارات

انخفض 120 قرشا| رحلة تعويم الدولار الجمركي في 6 أشهر

قررت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية عند 16 جنيها، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري ولمدة شهر حتى 30 يوليو 2019. فيما تم خفض سعر الدولار الجمركى إلى 16.77 جنيه، للسلع غير الأساسية خلال شهر يوليو الجاري، في مقابل نحو 16.86 جنيه خلال شهر يونيو الماضي، بانخفاض بلغ نحو 9 قروش. وحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1388 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الاقتصاد-المصري

في 30 شهرا.. كيف حققت مصر أعلى معدل نمو في المنطقة؟

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدأ منذ أقل من ثلاثين شهرًا فقط، وتم خلال هذه الفترة تحقيق معدلات نمو عالية، لافتة إلى أن معظم الدول فى المنطقة تعانى من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام. وأشارت السعيد إلى التحديات الدولية التى يعانى منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية فى العالم، وبالرغم من ذلك استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو مرتفعة والتى تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

السيسي يبحث خطط التنقيب عن البترول وتوصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة

حول التنقيب عن البترول والغاز وخطط توصيل الغاز الطبيعي للمساكن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا حضره كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
وزارة-المالية

المالية: عدم قبول أى أوامر دفع إلكتروني بعد 27 يونيو

أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بإلزام الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والصناديق والحسابات الخاصة، بإغلاق حساباتها المالية للعام المالى 2018- 2019، يوم 27 يونيو الجارى، وعدم قبول أى أوامر دفع إلكترونى بعد هذا التاريخ. وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن يوم 27 يونيو الجارى هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة فى أوامر الدفع الإلكتروني بكل أنواعها بالوحدات الحسابية.
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