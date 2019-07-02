«العسكري السوداني» يتهم قناصة بقتل المتظاهرين

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

مظاهرات السودان - أرشيفية

قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، جمال عمر، إنه تم ضبط عناصر -لم يكشف عن هويتها- أطلقوا النار على جنود للدعم السريع في أم درمان. وأضاف "عمر" في بيان، أن قوات الدعم السريع ضبطت هؤلاء العناصر وتجري تحقيقات معهم، مضيفا أن هناك إصابات لـ3 من قوات الدعم السريع بأعيرة نارية، ووفاة اثنين من المواطنين، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة في أم درمان. وتابع: "9 آخرون من قوات الدعم السريع و4 أفراد من قوات الشرطة أصيبوا في أنحاء متفرقة من العاصمة".

أشار البيان إلى أنه في الولايات الأخرى، أصيب 12 فردا من قوات الشرطة، بينهم ضابطان من مدينة القضارف، وأصيب فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض، كما أصيب عدد من المواطنين إصابات مختلفة بعدد من الولايات. من جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على 3 جثث في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم