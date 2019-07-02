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«العسكري السوداني» يتهم قناصة بقتل المتظاهرين

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
مظاهرات السودان - أرشيفية
مظاهرات السودان - أرشيفية
قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، جمال عمر، إنه تم ضبط عناصر -لم يكشف عن هويتها- أطلقوا النار على جنود للدعم السريع في أم درمان. وأضاف "عمر" في بيان، أن قوات الدعم السريع ضبطت هؤلاء العناصر وتجري تحقيقات معهم، مضيفا أن هناك إصابات لـ3 من قوات الدعم السريع بأعيرة نارية، ووفاة اثنين من المواطنين، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة في أم درمان. وتابع: "9 آخرون من قوات الدعم السريع و4 أفراد من قوات الشرطة أصيبوا في أنحاء متفرقة من العاصمة".
أشار البيان إلى أنه في الولايات الأخرى، أصيب 12 فردا من قوات الشرطة، بينهم ضابطان من مدينة القضارف، وأصيب فرد من قوات الدعم السريع بمدينة الأبيض، كما أصيب عدد من المواطنين إصابات مختلفة بعدد من الولايات. من جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العثور على 3 جثث في أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم
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مظاهرات-في-الجزائر

رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب يستقيل من منصبه

ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان الجزائري "معاذ بوشارب" تقدم بالاستقالة من منصبه. جاء ذلك عقب تصريح فؤاد سبوتة القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، بأن 4 كتل في البرلمان الجزائري وقعت أول أمس الأحد عريضة جماعية دعت فيها معاذ بوشارب إلى الاستقالة الفورية، وهذه هي أول مرة تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".
صحف

السعوديون يشيعون الصحف الورقية إلى مثواها الأخير

يبدو أن السعودية دخلت عصر انتهاء الصحافة الورقية بعد الإعلان عن اختفاء الصحف الورقية من عدة مناطق سعودية بصورة نهائية وذلك لأول مرة في ظل الأزمة التي تشهدها الصحافة المطبوعة بوجه عام وفي المملكة على وجه الخصوص، حيث بات المحتوى الرقمي هو المسيطر، والمهيمن على الساحة الإعلامية. ونجد أن صناعة الصحف الورقية تواجه مستقبلاً غامضاً من حيث فرص استمراريتها، خاصة إثر المستجدات الاقتصادية العالمية الأخيرة، حيث تعاني الصحافة الورقية العربية من أزمة حادة ربما ستؤدي إلى القضاء عليها خاصة وأن الصحافة الورقية العالمية، هي الأخرى تعاني من ذات الأزمة.
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صحف سعودية: ميليشيات الحوثي تستهدف مطار أبها مجددا

تصدر استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها مجددا عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما أطلعتنا على الضربات الإسرائيلية على سوريا وانتهاك إيران الاتفاق النووي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إصابة 9 مدنيين في هجوم إرهابي من قبل ميليشيا الحوثي استهدف مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه "عند الساعة 12.35 من فجر اليوم، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي".
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صحف الإمارات: إيران تضغط على أوروبا بانتهاك «النووي»

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، انتهاك إيران للاتفاق النووي، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث أطلعتنا على الأوضاع في ليبيا واليمن واستهداف الحوثيين مجددا مطار أبها في السعودية. في مقدمة عناوينها ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن أمس، أن بلاده تخطت الحد المسموح لها به من مخزون اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، في تحد لمطالبة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لها بضرورة الالتزام به رغم العقوبات الأمريكية.
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السودان: استقالة والي الخرطوم من منصبه

تقدم والي الخرطوم الفريق مرتضى وراق، اليوم الثلاثاء، بالاستقالة من منصبه، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صباح اليوم، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين، إلى 35 شهيدا، بعد استقبال 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، في أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.
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كيف أشعلت «كولومبيا» الأوضاع في السودان؟

بعد الأحداث الدامية التي شهدها السودان، أمس الاثنين، سرعان ما خرج المجلس العسكري الانتقالي الحاكم للبلاد منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، لتبرير فض الاعتصام حول القيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم بالقوة والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. جاءت تلك الأحداث تزامنا مع عيد الفطر المبارك، لتنهي آمال الانفراج السياسي في السودان، بعد أن تسبب قيام قوات الأمن بفض الاعتصام بالقوة في سقوط نحو 30 قتيلاً وإصابة العشرات.
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صحف عربية: يوم دام في السودان بعد فض الاعتصام

ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن العاصمة السودانية الخرطوم عاشت أمس الاثنين يوماً حزيناً بعد مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة المئات في عملية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، فيما أعلن النائب العام عن تشكيل لجان للتحقيق في الحادث، في وقت دعت فيه المعارضة إلى عصيان مدني شامل، وأعلنت وقف التفاوض مع المجلس العسكري الذي نفى بدوره تورطه في فض الاعتصام بالقوة، وجدد دعوته إلى التفاوض، وخرج آلاف السودانيين في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، صباح أمس، إلى الشوارع احتجاجا على فض القوات الأمنية للاعتصام، وسط إغلاق للطرقات بالمتاريس بأم درمان.
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السودان.. الجميع يرفض التفاوض و35 شهيدا حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، صصباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء عملية فض اعتصام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، فجر أمس الإثنين،، إلى 35 شهيدا، بعد استقبل 5 شهداء مصابين بالرصاص، واتهمت اللجنة، المجلس العسكري وقوات الجيش في العاصمة، بإطلاق النار على المعتصمين، أثناء عملية فض الاعتصام بالقوة والاحتجاجات التي أعقبتها، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الجهة المحركة للاحتجاجات بالسودان-، إلى الاحتشاد اليوم في ميادين كل الأحياء والبلدات بجميع مدن السودان، والتظاهر السلمي، وتسيير المواكب في كل مكان.
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