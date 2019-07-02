رياضة

أبو ريدة عن أزمة وردة: ماحدش أقوى من اتحاد الكرة

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
عمرو وردة
عمرو وردة
علق هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، والذي استبعد من معسكر الفراعنة قبل مباراة الكونغو، ثم عاد بعدها مباشرة، وذلك على خلفية أزمة أخلاقية، وقال أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "العقوبة كان هدفها التقويم، وأرفض فكرة أن اللاعبين أقوى من مجلس الإدارة، بالعكس اللاعبون ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده، والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد ونحاول التعامل سريعا مع المشكلات لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية".
كما تحدث هاني أبو ريدة، بأن مصر سعت لاستضافة بطولة عالمية في 4 أشهر ومقارنة بروسيا التي استضافت كأس العالم بعد تحضير 8 سنوات كاملة، والتنظيم في مصر لا يقل عن المونديال. وأضاف رئيس الجبلاية أن مصر تعرض مساعدتها على الكاميرون لمعاونتها في تنظيم نسخة 2021 من خلال الخبرات والتنظيم، ومصر لن تتأخر عن دعم
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مدير المنتخب: هذا ما يُصيب اللاعبين بالإحباط

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الانتقادات اللاذعة من جانب بعض الجماهير المصرية، لأداء منتخب مصر رغم التأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، إن انتقادات الجماهير هي ما تصُيب جماهير الفراعنة بالإحباط، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجييري يسعى لمعالجته بصفة مستمرة.
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هاني أبو ريدة: كأس الأمم تفوقت على كوبا أمريكا

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، أن المنتخب الوطني لم يتأثر بأزمة عمرو وردة، موضحا أنه تدخل في بعض الأمور التي تحتاج لتقويم، وأوضح أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدارك الأزمة، مؤكدا أنه لا يوجد صدام بينه وبين اللاعبين، كما أشار رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا إلى أن المستوى الفني للبطولة رائع بجانب وجود نجوم كبار في جميع المنتخبات، مؤكدا أن المستويات ترتفع ولا يمكن توقع هوية البطل.
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الأهلي ينتظر تقريرا طبيا جديدا لكريم نيدفيد

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف على مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة. وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.
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صلاح: وردة يستحق فرصة ثانية ويجب الحفاظ على مستقبله

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، حيث حث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
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أبوتريكة يفتح النار على نجوم الفراعنة بسبب عمرو وردة

فتح محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الرياضي بقنوات "بي إن سبورتس"، النار على نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، والذين أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، نجم الفراعنة، وطالبوا بعودته بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن مسؤولي اتحاد الكرة قرروا عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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يونس تعليقًا على العفو عن وردة: «خسرنا كل حاجة»

فتح أيمن يونس، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمحلل الرياضي بقناة تايم سبورت، النار على مسؤولي اتحاد الكرة، وذلك بعد عودة عمرو وردة، نجم الفراعنة، إلى معسكر المنتخب بعد ساعات من استبعاده على خلفية فيديو فاضح متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علمًا بأن نجوم المنتخب الوطني، وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، أعلنوا دعمهم لعمرو وردة، وطالبوا بعودته، بعدما اعترضوا على قرار إقصائه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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بعد عفو اتحاد الكرة.. وردة يشارك في تدريبات الفراعنة

عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني في مقر إقامة الفريق مساء أمس الخميس، في حضور هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وحث وزير الرياضة لاعبي الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الإفريقية، وأثنى هاني أبو ريدة خلال الاجتماع على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد الكرة في هذا الشأن، وقرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.
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