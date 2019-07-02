أبو ريدة عن أزمة وردة: ماحدش أقوى من اتحاد الكرة

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

عمرو وردة

علق هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، والذي استبعد من معسكر الفراعنة قبل مباراة الكونغو، ثم عاد بعدها مباشرة، وذلك على خلفية أزمة أخلاقية، وقال أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "العقوبة كان هدفها التقويم، وأرفض فكرة أن اللاعبين أقوى من مجلس الإدارة، بالعكس اللاعبون ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده، والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد ونحاول التعامل سريعا مع المشكلات لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية".

كما تحدث هاني أبو ريدة، بأن مصر سعت لاستضافة بطولة عالمية في 4 أشهر ومقارنة بروسيا التي استضافت كأس العالم بعد تحضير 8 سنوات كاملة، والتنظيم في مصر لا يقل عن المونديال. وأضاف رئيس الجبلاية أن مصر تعرض مساعدتها على الكاميرون لمعاونتها في تنظيم نسخة 2021 من خلال الخبرات والتنظيم، ومصر لن تتأخر عن دعم