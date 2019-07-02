هاني أبو ريدة: كأس الأمم تفوقت على كوبا أمريكا

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

افتتاح كأس الأمم

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، أن المنتخب الوطني لم يتأثر بأزمة عمرو وردة، موضحا أنه تدخل في بعض الأمور التي تحتاج لتقويم، وأوضح أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدارك الأزمة، مؤكدا أنه لا يوجد صدام بينه وبين اللاعبين، كما أشار رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا إلى أن المستوى الفني للبطولة رائع بجانب وجود نجوم كبار في جميع المنتخبات، مؤكدا أن المستويات ترتفع ولا يمكن توقع هوية البطل.

وأوضح هاني أبو ريدة أن الدولة لم تبخل على تطوير الملاعب لخروج البطولة القارية بصورة مميزة، مؤكدا أن تكلفة التطوير لا تدخل ضمن ميزانية البطولة لأن البنية التحتية تفيد مصر مستقبلا، وأشار إلى أن منتخب الجزائر رائع ويملك فريقا آخر على مقاعد البدلاء، ومرشح قوي للتتويج باللقب. وشدد على أنه سيتم تسهيل إجراءات

وأوضح هاني أبو ريدة أن الدولة لم تبخل على تطوير الملاعب لخروج البطولة القارية بصورة مميزة، مؤكدا أن تكلفة التطوير لا تدخل ضمن ميزانية البطولة لأن البنية التحتية تفيد مصر مستقبلا، وأشار إلى أن منتخب الجزائر رائع ويملك فريقا آخر على مقاعد البدلاء، ومرشح قوي للتتويج باللقب.



وشدد على أنه سيتم تسهيل إجراءات حصول المشجعين الجزائريين على تأشيرة دخول مصر في الفترة القادمة لمساندة محاربي الصحراء في البطولة القارية بعد التأهل لدور الستة عشر والمراحل النهائية.



وأوضح أنه سيتم تزويد المتطوعين بمن يجيدون اللغة الفرنسية، مؤكدا أنه سيتم تنظيم رحلات سياحية للوفود الإعلامية في مصر، وأكد أن بطولة أمم إفريقيا تفوقت في نسب المشاهدة على كوبا أمريكا بشكل واضح.

