رياضة

مدير المنتخب: هذا ما يُصيب اللاعبين بالإحباط

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
منتخب مصر
منتخب مصر
تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الانتقادات اللاذعة من جانب بعض الجماهير المصرية، لأداء منتخب مصر رغم التأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، إن انتقادات الجماهير هي ما تصُيب جماهير الفراعنة بالإحباط، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجييري يسعى لمعالجته بصفة مستمرة.
وتابع لهيطة أن الجهاز الفني للمنتخب يعقد جلسات نفسية مع اللاعبين لمعالجة هذا الأمر بصفة دورية، والتعامل مع الأمر بصورة صحية، حتى لا يؤثر على اللاعبين. وعن منافس الفراعنة في دور الـ16، أكد لهيطة، أن اسم المنافس لا يهم لأن المنتخب الوطني يسعى للتتويج باللقب، لذلك فعليه ألا يخشى مواجهة أي منتخب. وقطع
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هاني أبو ريدة: كأس الأمم تفوقت على كوبا أمريكا

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، أن المنتخب الوطني لم يتأثر بأزمة عمرو وردة، موضحا أنه تدخل في بعض الأمور التي تحتاج لتقويم، وأوضح أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدارك الأزمة، مؤكدا أنه لا يوجد صدام بينه وبين اللاعبين، كما أشار رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا إلى أن المستوى الفني للبطولة رائع بجانب وجود نجوم كبار في جميع المنتخبات، مؤكدا أن المستويات ترتفع ولا يمكن توقع هوية البطل.
عمرو-وردة (2)

أبو ريدة عن أزمة وردة: ماحدش أقوى من اتحاد الكرة

علق هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، على أزمة عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، والذي استبعد من معسكر الفراعنة قبل مباراة الكونغو، ثم عاد بعدها مباشرة، وذلك على خلفية أزمة أخلاقية، وقال أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "العقوبة كان هدفها التقويم، وأرفض فكرة أن اللاعبين أقوى من مجلس الإدارة، بالعكس اللاعبون ملتزمون بكل شيء ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده، والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد ونحاول التعامل سريعا مع المشكلات لمواصلة المشوار وتحقيق اللقب في النهاية".
كريم-نيدفيد-اسلام-محارب

الأهلي ينتظر تقريرا طبيا جديدا لكريم نيدفيد

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم نيدفيد لاعب الفريق يؤدي جلسات علاج طبيعي بعد عودته من ألمانيا وخضوعه لفحوصات طبية جديدة والتعرف على مدى التحسن في حالته بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة. وأكد الجهاز أنه في انتظار تقرير طبي جديد عن حالة اللاعب من ألمانيا بعد رحلته الأخيرة للتعرف على برنامجه الكامل خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية تحسنا كبيرا في حالة نيدفيد، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة وفقا للبرنامج المحدد له من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.
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كوكا

تفاصيل جديدة في إصابة كوكا أمام أوغندا

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني، عن نتيجة الأشعة التي أجراها أحمد حسن (كوكا)، مهاجم منتخب مصر ونادي أولمبياكوس اليوناني، بعد إصابته في أثناء مواجهة الفراعنة وأوغندا، التي أُقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة، في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتنظمها مصر في نسختها الـ32 حتى 19 يوليو الجاري. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الأشعة أثبتت إصابة كوكا بكدمة قوية في الكاحل، وسيغيب فترة تتراوح بين 10 و15 يومًا.
مصر وأوغندا‎ (8)

بعد تخطي أوغندا.. رقم قياسي جديد للفراعنة

حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا جديدًا فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم إفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الاولى، برصيد 9 نقاط حصدهم من الفوز في 3 مباريات أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسجل المنتخب 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات، وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه في دور المجموعات خلال الـ20 نسخة التي شارك فيها من قبل.
ديسابر

مدرب أوغندا: صلاح أنقذ مصر ونشعر بخيبة أمل

أكد المدير الفني الفرنسي للمنتخب الأوغندي سيباستيان ديسابر عقب نهاية مباراة أوغندا مع مصر، أن لاعبيه أضاعوا العديد من الفرص وأهدينا المنافس الفرصة لتحقيق الفوز، بعدما فرطنا في أكثر من كرة كان من الممكن أن نضعها داخل الشباك. وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، الفرص أتيحت لنا تباعًا لكننا فرطنا فيها بشكل غريب، ومن ضربة ثابتة نجح المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في إحراز الهدف الأول وهو أمر مخيب للآمال، لكننا أظهرنا صورة جيدة عن الكرة الأوغندية".
مصر-والكونغو (2)

قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
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