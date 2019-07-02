مدير المنتخب: هذا ما يُصيب اللاعبين بالإحباط

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

منتخب مصر

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الانتقادات اللاذعة من جانب بعض الجماهير المصرية، لأداء منتخب مصر رغم التأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، إن انتقادات الجماهير هي ما تصُيب جماهير الفراعنة بالإحباط، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجييري يسعى لمعالجته بصفة مستمرة.

وتابع لهيطة أن الجهاز الفني للمنتخب يعقد جلسات نفسية مع اللاعبين لمعالجة هذا الأمر بصفة دورية، والتعامل مع الأمر بصورة صحية، حتى لا يؤثر على اللاعبين. وعن منافس الفراعنة في دور الـ16، أكد لهيطة، أن اسم المنافس لا يهم لأن المنتخب الوطني يسعى للتتويج باللقب، لذلك فعليه ألا يخشى مواجهة أي منتخب. وقطع

وتابع لهيطة أن الجهاز الفني للمنتخب يعقد جلسات نفسية مع اللاعبين لمعالجة هذا الأمر بصفة دورية، والتعامل مع الأمر بصورة صحية، حتى لا يؤثر على اللاعبين.



وعن منافس الفراعنة في دور الـ16، أكد لهيطة، أن اسم المنافس لا يهم لأن المنتخب الوطني يسعى للتتويج باللقب، لذلك فعليه ألا يخشى مواجهة أي منتخب.



وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) كأول المجموعة، في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، وذلك بعد فوزه خلال الثلاث مواجهات الماضية، الأولى كانت أمام زيمبابوي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.



كما فاز الفراعنة على منتخب الكونغو الديمقراطية ينتيجة (2 / صفر)، في الجولة الثانية، واختتم الفراعنة مواجهات مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول، بالفوز على أوغندا بهدفين دون رد.



