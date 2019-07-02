جريمة

حبس 4 طلاب ثانوية حطموا مقاعد مدرسة بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز 4 طلاب بالمرحلة الثانوية على ذمة التحقيقات وطلب سرعة التحريات، بعد اتهامهم بتحطيم عدد من المقاعد والكراسي والكشافات بمدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بدائرة قسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية عقب أدائهم امتحاناتهم أمس بالمدرسة المذكورة. تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا من مسئولي مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بقيام أربعة من طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات بالمدرسة بتحطيم عدد من المقاعد والكراسي والكشافات الكهربائية الخاص بمكان امتحانهم بالمدرسة.
وكشفت التحقيقات في الواقعة، أنه أثناء امتحانات طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة الشاطبي الإعدادية بنات، بدائرة قسم باب شرقي، قيام أربعة طلاب بتحطيم عدد 10 كراسي و10 مقاعد وائتلاف الكشافات ومفاتيح كهربائية موجودة داخل أحد الفصول التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم لمواد الفرنساوي والتربية الوطنية، وذلك بسبب
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سجن (2)

حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.
خلافات-زوجية-طلاق

«شروق» للقاضي: «زوجي مُعقّد وعنده طفولة متأخرة»

بوجه شاحب يكسوه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة العشرينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بمدينة نصر، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنا، وكأنها تمثال من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية.
القبض-على-متهم

رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
جثة-فى-شقة

العثور على جثة مجهولة الهوية بـ«مصرف» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية مجهولة الهوية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ إلى العميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية الزعفران دائرة المركز على جثة لرجل مجهول الهوية طافية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد.
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رجل-يعتدي-على-زوجته

زهقت من عياها.. فلاح يعذب زوجته حتى الموت

أصوات صراخ واستغاثات تتعالى من منزل "غادة" في العقد الثالث من عمرها، وأم لثلاث بنات أكبرهن في الصف الأول الإعدادي، بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، حتى لقيت مصرعها ضحية عنف زوجها وتكرار تعديه عليها بالضرب والطرد من المنزل، بسبب رفضه تحمل مصاريف البيت أو تحمل تكاليف علاج تعذيبها له، وأمام صبرها وتضحيتها لاستمرار الأسرة، لم يتحمل إعياءها بسببه وتحول إلى قاتل شريكة حياته، وترك ذكرى سيئة لبناته الثلاث اللاتي لن ينسين المشهد الأخير في حياة والدتهن على يده.
محكمة

سجن 58 متهما في مشاجرة «بعلل» و«الجيزاوي» بالشرقية

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الإثنين، الستار على قضية ثأر بين عائلتي «بعلل» و«الجيزاوي»، جرت رحاها بقرية «العدلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وراح ضحيتها 4 قتلى وعدد من المصابين. وقضت المحكمة بمعاقبة 58 متهمًا وبرأت 31 آخرين، بينما تراوحت عقوبة المدانين ما بين المشدد 7 سنوات لأربعة منهم، والمشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن سنة واحدة لباقي الذين ثبتت إدانتهم في القضية.
اسعاف (3)

انهيار طالبة في امتحان الأحياء.. وإصابتها بحالة صرع

أصيبت طالبة تدعى "أسماء. م. ف" بالصف الثالث الثانوي، اليوم الاثنين، بحالة صرع وانهارت تمامًا، وذلك في أثناء أدائها امتحان مادة الأحياء بلجنة مدرسة فؤاد عويس بمركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة، وتم نقلها على الفور بسيارة إسعاف لمستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وشهدت محافظة البحيرة تأدية 31956 طالبا وطالبة امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الثمان عشر بمحافظة البحيرة.
حبس-كلابشات

دفنه في حفرة.. حبس سائق قتل عاملا انتقاما لشرف عمه

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاض، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه باستدراج عامل وقتله في مزرعة دواجن يوم عيد الفطر، إذ أنهى حياة المجني عليه بواسطة ضربه بعصا خشبية «شومة» كانت بحوزته، قبل أن يدفنه في أرض المزرعة انتقامًا لشرف عمه، وذلك فور علمه بوجود علاقة غير شرعية تربط القتيل وزوجة عمه.
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