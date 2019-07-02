حبس 4 طلاب ثانوية حطموا مقاعد مدرسة بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز 4 طلاب بالمرحلة الثانوية على ذمة التحقيقات وطلب سرعة التحريات، بعد اتهامهم بتحطيم عدد من المقاعد والكراسي والكشافات بمدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بدائرة قسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية عقب أدائهم امتحاناتهم أمس بالمدرسة المذكورة. تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا من مسئولي مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بقيام أربعة من طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات بالمدرسة بتحطيم عدد من المقاعد والكراسي والكشافات الكهربائية الخاص بمكان امتحانهم بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات في الواقعة، أنه أثناء امتحانات طلاب المرحلة الثانوية بمدرسة الشاطبي الإعدادية بنات، بدائرة قسم باب شرقي، قيام أربعة طلاب بتحطيم عدد 10 كراسي و10 مقاعد وائتلاف الكشافات ومفاتيح كهربائية موجودة داخل أحد الفصول التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم لمواد الفرنساوي والتربية الوطنية، وذلك بسبب