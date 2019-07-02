حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

صورة أرشيفية

قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.

البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على ربة منزل، في منتصف العقد السابع من عمرها، جثةً هامدة في أحد المصارف المائية بدائرة قسم شرطة القنايات. التحريات دلتَّ على أن آخر مشاهدة للمجني عليها كانت برفقة ابن شقيقها، والذي كان يقوم بتوصيلها بواسطة دراجة بخارية «توكتوك» يقودها، حيث تبين أنه وراء ارتكاب