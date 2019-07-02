جريمة

حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.
البداية كانت بورود بلاغ بالعثور على ربة منزل، في منتصف العقد السابع من عمرها، جثةً هامدة في أحد المصارف المائية بدائرة قسم شرطة القنايات. التحريات دلتَّ على أن آخر مشاهدة للمجني عليها كانت برفقة ابن شقيقها، والذي كان يقوم بتوصيلها بواسطة دراجة بخارية «توكتوك» يقودها، حيث تبين أنه وراء ارتكاب
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سجن

حبس 4 طلاب ثانوية حطموا مقاعد مدرسة بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حجز 4 طلاب بالمرحلة الثانوية على ذمة التحقيقات وطلب سرعة التحريات، بعد اتهامهم بتحطيم عدد من المقاعد والكراسي والكشافات بمدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بدائرة قسم باب شرقي بمحافظة الإسكندرية عقب أدائهم امتحاناتهم أمس بالمدرسة المذكورة. تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا من مسئولي مدرسة الشاطبي الإعدادية بنات بقيام أربعة من طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات بالمدرسة بتحطيم عدد من المقاعد والكراسي والكشافات الكهربائية الخاص بمكان امتحانهم بالمدرسة.
خلافات-زوجية-طلاق

«شروق» للقاضي: «زوجي مُعقّد وعنده طفولة متأخرة»

بوجه شاحب يكسوه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة العشرينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بمدينة نصر، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لا تحرك ساكنا، وكأنها تمثال من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة مع زوجها الذي وصفته بالطفل غير مكتمل الرجولة بسبب تصرفاته الصبيانية.
القبض-على-متهم

رفض سداد ديونه.. فخطفوا والده المسن في الإسكندرية

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار".. تلخص هذه المقولة قصة الخلاف بين شاب فى العقد الثالث من العمر، وسائق بسبب مبلغ مالى مستحق على خلفية شراء سيارة، إذ اختطف السائق والد الشاب وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بـ37 ألف جنيه قيمة ديون ابنه. بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من ربة منزل، 33 عاماً، مقيمة بدائرة القسم، بحضور رجلين وسيدة "مجهولين" وإصطحبوا والدها، 69 عاماً، موظف بالمعاش وانصرفوا وفي وقت لاحق تلقت اتصالا هاتفيا من والدها أخبرها باحتجازه بمكان غير معلوم وطلب منها تدبير مبلغ مالى قدره 37 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
جثة-فى-شقة

العثور على جثة مجهولة الهوية بـ«مصرف» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على جثة طافية مجهولة الهوية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ إلى العميد حسام نبيه مأمور مركز شرطة الحامول، من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية الزعفران دائرة المركز على جثة لرجل مجهول الهوية طافية بمصرف القرية بالقرب من مكتب البريد.
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سجن

حبس تاجر قتل صديقه وقطع عضوه التناسلي في الشرقية

أصدرت نيابة أولاد صقر العامة، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس تاجر قش ونجل شقيقته لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما باستدراج تاجر صديق الأول وقتله وقطع عضوه التناسلي انتقامًا لقيامه بحرق «قش الأرز» والتحرش بزوجته وابنته لأكثر من مرة، قبل أن يُلقيا الجثة في الطريق العام بالقُرب من قرية «حمادة» التابعة لدائرة مركز شرطة اولاد صقر.
القبض-على-متهم

ضبط المتهم الرئيسي في «مقتل بائع الفول» بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق النار على بائع فول في شبرا الخيمة فلقي مصرعه في الحال، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط المتهم الهارب "نبيل.ا.م" 30 عامًا سايس بجراج السابق اتهامه فى 12 متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قيامه بإطلاق أعيرة نارية صوب "هانى.ا.ح" 35 عامًا بائع فول متجول لخلافات بينهم وأحدث إصابته التي أودت بحياته.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 6090 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
سجن

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
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