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تفاصيل لقاء «صبحي» مع ممثلي المؤسسات المالية

وزير الشباب والرياضة: سياسة الدولة تسعى إلى إعداد كوادر شبابية وتأهيلها.. والوزارة تسعى إلى إنشاء منصة ومرصد عربي إفريقي إلكتروني لريادة الأعمال
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
وزير الشباب
وزير الشباب
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشروع حاضنة ومركز تدريب "ريادة جيل" يمثل انطلاقة جديدة في مجال ريادة الأعمال للشباب من أجل السير قدما نحو التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن سياسة الدولة تسعى لإعداد كوادر شبابية وتأهيلها. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ممثلي البنوك الحكومية لبحث آليات تنفيذ مشروع حاضنة ومركز تدريب "ريادة جيل" وبحضور الدكتورة غادة علي، مستشارة وزير الشباب والرياضة لريادة الأعمال، ومنال يوسف، رئيسة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الدكتورة أمل جمال رئيسة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.
وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال تعليم وتدريب ريادة الأعمال إلى بناء عقلية تتبنى المبادرة وتسعى للابتكار ومن ثم خلق رائد أعمال محترف وملم بمهارات التواصل والتفكير الابتكاري قادر على تحليل المشكلات المجتمعية الراهنة، مبينا أن مشروع حاضنة ريادة جيل يمكن الدارسين من الخروج بمشاريع ريادية
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئاسة تعلن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/ 2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020. وقال المتحدث إن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/ 2019 اظهرت تحسنا كبيرا على أكثر من صعيد إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%.
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مقتل 18 جنديا.. مصر تدين هجوما على معسكر لجيش النيجر

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا تابعًا لجيش النيجر في منطقة إيناتيس غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 18 جنديًّا. وأعربت مصر، في البيان، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وأكدت وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، ودعم مصر للنيجر في مواجهة ظاهرة الإرهاب. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أرجاء العالم.
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الأزهر: نفذنا ألفي قافلة.. وأجبنا على 400 ألف فتوى

أعلن مجمع البحوث الإسلامية في تقريره نصف السنوي عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتناقش قضايا مهمة تلامس واقع الناس وتلبي احتياجاتهم المعرفية. وقال نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ الكثير من الأنشطة، فعلى مستوى القوافل التوعوية أطلق المجمع ما يزيد على ألفي قافلة توعوية ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات.
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«المالية» تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد. ووفقا لكتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة، قررت "المالية" صرف الرواتب والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:
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وفد شبابي مصري يزور إثيوبيا‎

رئيس أول وفد مصري يزور إثيوبيا: لم نشعر أننا خارج الوطن

لم تمض أشهر قليلة على تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا، حتى بدأت الأنظار تتوجه صوب القارة السمراء، لزيادة التعاون المشترك وإذابة الجليد بين مصر ودول إفريقيا، وإعادة العلاقات إلى مكانها الطبيعي، وهو النهج الذي بدأت تسلكه العديد من الوزارات والأجهزة التنفيذية، وبدا جليا في إرسال أول وفد شبابي مصري من وزارة الشباب والرياضة لزيارة إثيوبيا تزامنا مع رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. "التحرير" التقت أعضاء من الوفد الشبابي المصري، الذي شارك في زيارة إثيوبيا، للتعرف على كواليس الزيارة وأهدافها وما تحقق من ورائها وانطباعاتهم عن الزيارة.
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