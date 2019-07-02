تفاصيل لقاء «صبحي» مع ممثلي المؤسسات المالية

وزير الشباب والرياضة: سياسة الدولة تسعى إلى إعداد كوادر شبابية وتأهيلها.. والوزارة تسعى إلى إنشاء منصة ومرصد عربي إفريقي إلكتروني لريادة الأعمال

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

وزير الشباب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشروع حاضنة ومركز تدريب "ريادة جيل" يمثل انطلاقة جديدة في مجال ريادة الأعمال للشباب من أجل السير قدما نحو التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن سياسة الدولة تسعى لإعداد كوادر شبابية وتأهيلها. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ممثلي البنوك الحكومية لبحث آليات تنفيذ مشروع حاضنة ومركز تدريب "ريادة جيل" وبحضور الدكتورة غادة علي، مستشارة وزير الشباب والرياضة لريادة الأعمال، ومنال يوسف، رئيسة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الدكتورة أمل جمال رئيسة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال تعليم وتدريب ريادة الأعمال إلى بناء عقلية تتبنى المبادرة وتسعى للابتكار ومن ثم خلق رائد أعمال محترف وملم بمهارات التواصل والتفكير الابتكاري قادر على تحليل المشكلات المجتمعية الراهنة، مبينا أن مشروع حاضنة ريادة جيل يمكن الدارسين من الخروج بمشاريع ريادية