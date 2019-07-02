تفاصيل لقاء «صبحي» مع ممثلي المؤسسات المالية
وزير الشباب والرياضة: سياسة الدولة تسعى إلى إعداد كوادر شبابية وتأهيلها.. والوزارة تسعى إلى إنشاء منصة ومرصد عربي إفريقي إلكتروني لريادة الأعمال
تحرير:أحمد سعيد حسانين
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
وزير الشباب
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشروع حاضنة ومركز تدريب "ريادة جيل" يمثل انطلاقة جديدة في مجال ريادة الأعمال للشباب من أجل السير قدما نحو التنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن سياسة الدولة تسعى لإعداد كوادر شبابية
وتأهيلها.
جاء ذلك خلال لقائه بعدد من ممثلي البنوك الحكومية لبحث آليات تنفيذ مشروع حاضنة ومركز تدريب "ريادة جيل" وبحضور الدكتورة غادة علي، مستشارة وزير الشباب
والرياضة لريادة الأعمال، ومنال يوسف، رئيسة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب الدكتورة أمل جمال رئيسة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.
وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال تعليم وتدريب ريادة الأعمال إلى بناء عقلية تتبنى المبادرة وتسعى للابتكار ومن ثم خلق رائد أعمال محترف وملم بمهارات التواصل والتفكير الابتكاري قادر على تحليل المشكلات المجتمعية الراهنة، مبينا أن مشروع حاضنة ريادة جيل يمكن الدارسين من الخروج بمشاريع ريادية
وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال تعليم وتدريب ريادة الأعمال إلى بناء عقلية تتبنى المبادرة وتسعى للابتكار ومن ثم خلق رائد أعمال محترف وملم بمهارات التواصل والتفكير الابتكاري قادر على تحليل المشكلات المجتمعية الراهنة، مبينا أن مشروع حاضنة ريادة جيل يمكن الدارسين من الخروج بمشاريع ريادية جديدة تفيد في تنفيذ آليات خطة التنمية المستدامة.
وأشار صبحي إلى سعي الوزارة لإنشاء منصة ومرصد عربي إفريقي إلكتروني لريادة الأعمال، بهدف التشبيك وخلق فرص جديدة لريادة الأعمال على مستوى دولي من خلال الاستفادة من الخبرات التي تكونت لريادة الأعمال عالميا وإقليميا والتعرف على نقاط القوة ومتطلبات الدول الأخرى في ريادة الأعمال، تزامنا مع إطلاق الرئيس منصة للجامعات العربية والإفريقية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لتعليم وريادة الأعمال محمل عليها كل المواد التدريبية وورش العمل والأفلام المسجلة الخاصة بكل ما تقدمه الوزارة في مجال ريادة الأعمال.
أشارت الدكتورة غادة علي، مستشارة وزير الشباب والرياضة لريادة الأعمال أن مراكز تدريب ريادة الأعمال "ريادة جيل" والتي تقام بمراكز الشباب على مستوى المحافظات تستهدف أكبر شريحة من الشباب المثقل بخبرات أكاديمية ومهنية وقانونية بهدف تمكين الشباب من ريادة الأعمال، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى توفير برامج متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الجهات المعنية وتقديم الاستشارات الاستثمارية والتسويقية والإدارية ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى استضافة معارض للمشاريع الناشئة بغرض التشبيك بالمؤسسات المالية بالدولة والمستثمرين.
وأوضحت أن المشروع يستهدف شباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل، العمالة الفنية العاطلة، العمالة الفنية من العاملين بشركات قطاع الأعمال، بالإضافة لمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30%، مشيرة إلى اختيار مشروعات حاضنة ريادة جيل، ليتم من خلاله التدريبات من المسابقات التي تنفذها الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب طبقا لمعايير فنية
وأسلوب علمي يعتمد على دراسة جدوى وخطة المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشباب والرياضة، كانت قد اختتمت بالتعاون مع مايكروسوفت والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ملتقى الشباب الإفريقي الأول لرواد الأعمال.
يأتي هذا في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019، وتزامنًا مع استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية.
واستهدف الملتقى تدريب نحو 100 شاب وفتاة من مختلف الدول الإفريقية من خلال سلسلة من ورش العمل على مدار أربعة أيام، حيث تم تقسيم المشاركين على 15 مجموعة في مسابقة كبيرة لابتكار مشروعات ريادية مجتمعية تساعد صناع التغيير على إحداث تغيير في مجتمعاتهم، بمساعدة الخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، والمنظمات الدولية المختلفة.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وجه نحو ضرورة إطلاق الطاقات الإبداعية للشباب المتدربين من خلال منهجية التفكير التصميمي، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، بالإضافة لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال الاجتماعية القادرة على خلق تأثير اجتماعي في مجتمعاتهم.
وقد اكتسب المشاركون المعرفة والمصادر والعلاقات الاجتماعية التي ستساعدهم على الاستثمار وإنشاء شركاتهم الناشئة.