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هل يساهم مشروع «جوجرين» في تخفيض سعر اللحوم؟

المشروع يستهدف إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج الحيوانى فى منطقة المغرة الظهير الصحراوى لمدينة العلمين الجديدة، وينتج 50 ألف رأس من لحوم التسمين خلال 5 سنوات
تحرير:خالد وربي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
يعد الإنتاج الحيواني أحد أهم عناصر الاقتصاد القومي وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في أبريل 2018، فإن إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية (أبقار- جاموس- أغنام- ماعز- جمال) بلغت 4‚ 18 مليون رأس عام 2016 مقابل 2‚18 مليـون رأس عام 2015 بنسبة زيادة قدرهـا 1%. وبلغ إجمـالى أعـداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة 5‚7 مليون رأس عام 2016 مقابل 7.4 مليون رأس عــــام 2015 بنسبة زيادة قدرهـا 1.3%، وبلغـت كمية اللحـوم الناتجــة مــن مذبوحات الماشـية 967 ألف طـــــن عــام 2016 مقابل 974 ألـف طـن عـام 2015.
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء على مستوى العالم 11.3 كجم/ فرد، بينما ينخفض في قارة إفريقيا ليبلغ 8.3 كيلو جرام، ويبلغ في مصر 11.9 كيلو جرام. وحسب الإحصاءات فإن متوسط أسعار اللحم البقرى والجاموسى الطازج في يناير 2019، بلغ 149.1 جنيه للكيلو، مقابل 148 جنيه للكيلو في نفس التوقيت
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