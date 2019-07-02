هل يساهم مشروع «جوجرين» في تخفيض سعر اللحوم؟

المشروع يستهدف إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج الحيوانى فى منطقة المغرة الظهير الصحراوى لمدينة العلمين الجديدة، وينتج 50 ألف رأس من لحوم التسمين خلال 5 سنوات

تحرير:خالد وربي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

يعد الإنتاج الحيواني أحد أهم عناصر الاقتصاد القومي وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في أبريل 2018، فإن إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات الحية (أبقار- جاموس- أغنام- ماعز- جمال) بلغت 4‚ 18 مليون رأس عام 2016 مقابل 2‚18 مليـون رأس عام 2015 بنسبة زيادة قدرهـا 1%. وبلغ إجمـالى أعـداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبـوحـة 5‚7 مليون رأس عام 2016 مقابل 7.4 مليون رأس عــــام 2015 بنسبة زيادة قدرهـا 1.3%، وبلغـت كمية اللحـوم الناتجــة مــن مذبوحات الماشـية 967 ألف طـــــن عــام 2016 مقابل 974 ألـف طـن عـام 2015.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء على مستوى العالم 11.3 كجم/ فرد، بينما ينخفض في قارة إفريقيا ليبلغ 8.3 كيلو جرام، ويبلغ في مصر 11.9 كيلو جرام. وحسب الإحصاءات فإن متوسط أسعار اللحم البقرى والجاموسى الطازج في يناير 2019، بلغ 149.1 جنيه للكيلو، مقابل 148 جنيه للكيلو في نفس التوقيت

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء على مستوى العالم 11.3 كجم/ فرد، بينما ينخفض في قارة إفريقيا ليبلغ 8.3 كيلو جرام، ويبلغ في مصر 11.9 كيلو جرام.

وحسب الإحصاءات فإن متوسط أسعار اللحم البقرى والجاموسى الطازج في يناير 2019، بلغ 149.1 جنيه للكيلو، مقابل 148 جنيه للكيلو في نفس التوقيت من عام 2018.

وجاء إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج الحيوانى فى منطقة المغرة الظهير الصحراوى لمدينة العلمين الجديدة بداية نحو تقليل الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء.

والتقت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانة والداجنة مع مجلس إدارة شركة “جوجرين” أكبر مستثمر زراعى فى مشروع المليون ونصف فدان لإقامة أكبر مزرعة للانتاج الحيواني.

وحضر اللقاء المهندس حسام عبدالقادر رئيس مجلس الإدارة بجانب الفريق الاستشارى العلمى لمشروع الإنتاج الحيوانى برئاسة الدكتور محمد حسن بكر مدرس تغذية الحيوان بزراعة القاهرة، حيث أكد أن المشروع سيعتبر أحد أضخم مشروعات الإنتاج الحيوانى فى مصر على الإطلاق وسيساعد بشكل كبير على زيادة الإنتاج المصرى من لحوم التسمين بواقع 5000 رأس فى الدورة الواحدة.

وشددت الدكتورة منى محرز نائب وزير الرزاعة على أهمية هذا المشروع، مطالبة بأن تكون الدائرة مكتملة فى عملية الإنتاج الحيوانى من بداية توفر الأعلاف من كسب الجوجوبا، مرورا بعملية التسمين وإنتاج اللحوم وعملية إنتاج الألبان وحتى تصنيعها فى النهاية.

وأوضحت محرز أن وزارة الرزاعة تولى اهتماما كبيرا بقطاع الثروة الحيوانية وخاصة إحياء مشروع البتلو، مشيرة إلى أنه على المزارعين مليء الفراغات بالمزارع لخلق فرص عمل ولزيادة الإنتاج، حيث تشجع الحكومة المربين بزيادة الطاقات لمزارع الإنتاج الحيواني، خاصة مع تقديم وزارة الزراعة خدمات التراخيص على وجه السرعة للمشاريع الجادة وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن إجمالي عدد تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني بلغ حتى الآن 30 ألف مزرعة، ويقوم البنك المركزي بتقديم قروض ميسرة بفائدة 5%، لمشروعات الإنتاج الحيواني، وقدم تمويلا مقداره أكثر من 2 مليار جنيه ونحو 600 مليون جنيه لمشروع البتلو، وتشجع الوزارة على الاستثمار في الظهير الصحراوي وتوفير الأراضي اللازمة لعمل مشروعات متكاملة مثل الاستزراع السمكي والنباتي والاستغلال الامثل لوحدة المياه.



ومن جانبه أكد المهندس حسام عبدالقادر رئيس مجلس إدارة شركة “جوجرين” المتخصصة فى زراعة نبات الجوجوبا، بأن مستهدف المشروع إنتاج 50 ألف رأس من لحوم التسمين خلال 5 سنوات بواقع 5000 رأس كل 6 أشهر.

وأوضح عبدالقادر أن هذا المشروع يأتى بعد قدرة الشركة على توفير 6 آلاف طن أعلاف حتى الآن من كسب الجوجوبا الذى يحتوى على نسب بروتين مرتفعة، إضافة إلى قدرة الشركة على إنتاج كميات كبيرة من الأعلاف الأخرى المناسبة لعملية الإنتاج الحيوانى.

وتعتبر “جوجرين” هى صاحبة أكبر مساحة أرض فى منطقة الشرق الأوسط مزروعة بنبات الجوجوبا، بواقع 7 ملايين شجرة تم زراعتها فعليا خلال الأعوام الماضية على مساحة 12 ألف فدان فى منطقة المغرة، كمساحة مبدئية لحين استكمال بقية المساحة التى خصصتها لها الدولة والتى تتجاوز 21 ألف فدان.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع بداية 2019 عن ملامح أكبر مشروع للنهوض بالثروة الحيوانية المصرية، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لسد العجز فى تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان والذى يعادل 4.5 مليون رأس.