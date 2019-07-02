ممدوح عيد يطيح بمحمد العاصي من بيراميدز

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، عن تعيين ممدوح عيد، مديرا تنفيذيا للنادي، خلفا لمحمد جمال العاصي، الذي تولى المسئولية في شهر فبراير الماضي، بعد أن أطاح الأخير بسيف الوزيري في وقت سابق. وكشف تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، في يونيو الماضي، عن رحيله عن النادي بشكل نهائي، وخوض تجربة جديدة بشراء أحد الأندية وتطويرها، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن بيع آل الشيخ حصته في بيراميدز بشكل نهائي للثنائي الإماراتي سالم الشامسي وأحمد الرميثي، علمًا بأن آل الشيخ اشترى نادي بيراميدز من مالكه السابق محمود الأسيوطي وضمن المشاركة في الموسم المقبل بالبطولات الإفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى المهندس ممدوح عيد لتولي مهام الإدارة التنفيذية للنادي خلال المرحلة المقبلة.. وجاء تعيين ممدوح عيد لما يمتلكه من خبرات إدارية وتسويقية متمنيين له التوفيق