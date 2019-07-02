رياضة

ممدوح عيد يطيح بمحمد العاصي من بيراميدز

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
بيراميدز
بيراميدز
أعلن نادي بيراميدز، عن تعيين ممدوح عيد، مديرا تنفيذيا للنادي، خلفا لمحمد جمال العاصي، الذي تولى المسئولية في شهر فبراير الماضي، بعد أن أطاح الأخير بسيف الوزيري في وقت سابق. وكشف تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، في يونيو الماضي، عن رحيله عن النادي بشكل نهائي، وخوض تجربة جديدة بشراء أحد الأندية وتطويرها، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن بيع آل الشيخ حصته في بيراميدز بشكل نهائي للثنائي الإماراتي سالم الشامسي وأحمد الرميثي، علمًا بأن آل الشيخ اشترى نادي بيراميدز من مالكه السابق محمود الأسيوطي وضمن المشاركة في الموسم المقبل بالبطولات الإفريقية.
وكتب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز إسناد مهمة المدير التنفيذي للنادي إلى المهندس ممدوح عيد لتولي مهام الإدارة التنفيذية للنادي خلال المرحلة المقبلة.. وجاء تعيين ممدوح عيد لما يمتلكه من خبرات إدارية وتسويقية متمنيين له التوفيق
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جنش

أحمد ناجي عن إصابة جنش: «إنتو مالكم»

رد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي يتلقاها من جانب بعض جماهير الكرة المصرية، بعد إصابة محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى المنتخب، ونادي الزمالك، خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بقطع في «وتر إكيليس»، وقال ناجي، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: «الناس بتروج إن الحراس ييتصابوا معايا.. اتصاب الشناوي في أمم إفريقيا 2017 وجنش في 2019، وماحدش حصله حاجة في كأس العالم».
منتخب مصر

مدير المنتخب: هذا ما يُصيب اللاعبين بالإحباط

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الانتقادات اللاذعة من جانب بعض الجماهير المصرية، لأداء منتخب مصر رغم التأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، إن انتقادات الجماهير هي ما تصُيب جماهير الفراعنة بالإحباط، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجييري يسعى لمعالجته بصفة مستمرة.
الافتتاح (8)

هاني أبو ريدة: كأس الأمم تفوقت على كوبا أمريكا

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، أن المنتخب الوطني لم يتأثر بأزمة عمرو وردة، موضحا أنه تدخل في بعض الأمور التي تحتاج لتقويم، وأوضح أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدارك الأزمة، مؤكدا أنه لا يوجد صدام بينه وبين اللاعبين، كما أشار رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا إلى أن المستوى الفني للبطولة رائع بجانب وجود نجوم كبار في جميع المنتخبات، مؤكدا أن المستويات ترتفع ولا يمكن توقع هوية البطل.
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تركي آل شيخ

بعد تركه بيراميدز.. تركى الشيخ يكشف عن وجهته المقبلة

كشف تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز سابقا، عن وجهته المقبلة بعد أن تنازل عن ملكية نادي بيراميدز نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد فقط له في الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، علما بأن بيراميدز اختتم موسمه الأول في الدوري بـ70 نقطة، ضامنا المشاركة الموسم المقبل في إحدى بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال أو الكونفيدرالية)، إذ يتصارع على المركز الثاني مع الزمالك، صاحب الـ68 نقطة ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
تركي آل الشيخ

رئيس الزمالك يعلن نهاية عصر تركي آل شيخ

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على لاعبى الفريق الأبيض المتغيبين عن مران الفريق أمس الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة، مشيرًا إلى أن تغيبهم لم يكن مبررًا خاصة أن الراحة كانت كافية، وأن الغرامة ستصل إلى 300 ألف جنيه لكل لاعب لم يحضر، مضيفا خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر قناة المحور، أن اللاعبين المعارين خارج النادي سيتم استدعائهم خلال الفترة المقبلة، على أن يستمر أحمد فتوح مع سموحة استكمالًا لعقد إعارته الذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.
تركي آل الشيخ

آل الشيخ: «نجهز لفريق أوروبي.. المرة دي حاجة تانية»

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تجهيزه لفريق أوروبي لخوض تجربة استثمارية معه خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن تنازل عن ملكية نادي بيراميدز نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد فقط له في الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، علما بأن بيراميدز اختتم موسمه الأول في الدوري بـ70 نقطة، ضامنا المشاركة الموسم المقبل في إحدى بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال أو الكونفيدرالية)، إذ يتصارع على المركز الثاني مع الزمالك، صاحب الـ68 نقطة ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
بيراميدز-والداخلية (4)

رئيس الزمالك: مالك بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
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