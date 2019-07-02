إنتاج كثير ومياه قليلة.. القطن المصري يسترد عرشه بأصناف جديدة

مركز البحوث الزراعية يعلن استنباط أصناف جديدة من القطن تتميز بجودة عالية ومبكرة النضج.. ونقيب الفلاحين: القطن ينقصه التسويق.. والسعدني: انخفاض السعر20% وزيادة التكلفة30%

تحرير:صابر العربي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٣ م

مر يومان على إصدار المركز القومي للبحوث الزراعية تقريرا يُشير إلى استنباط أصناف من السلالات الجديدة الخاصة بزراعة القطن، وحسب التقرير، فهذه السلالات تمتاز بزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير المياه المستخدمة في الزراعة، فهل تُعيد تلك السلالات القطن المصري "الذهب الأبيض" إلى سابق عهده ليتبوأ مكانته العالمية مجددًا؟ والقطن المصري تعرّض لوعكات متعددة، جعلته يتراجع بصورة سيئة، ليس هذا فقط، بل أصبحت المصانع المصرية تستورد القطن من الخارج الذي حلّ مع الوقت محل القطن المصري طويل التيلة.

تقرير مركز البحوث الزراعية، كشف عن استنباط عدد من أصناف القطن الجديدة المتميزة في صفات المحصول والجودة مبكرة النضج موفرة لمياه الري، إذ توفر ما لا يقل عن 20% من كميـة ميـاه الري وفترة بقاء المحصول في الأرض من 150 إلى 160 يوما من الزراعة، وتنوعت أسماء الأصناف ما بين "جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96"، وسيتم

تقرير مركز البحوث الزراعية، كشف عن استنباط عدد من أصناف القطن الجديدة المتميزة في صفات المحصول والجودة مبكرة النضج موفرة لمياه الري، إذ توفر ما لا يقل عن 20% من كميـة ميـاه الري وفترة بقاء المحصول في الأرض من 150 إلى 160 يوما من الزراعة، وتنوعت أسماء الأصناف ما بين "جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96"، وسيتم التوسع في زراعتها هذا الموسم 2019 في عدد من المحافظات الجديدة في زراعة القطن.

مصر كانت متميزة بالقطن طويل التيلة

"خطوة جيدة" هكذا وصف الدكتور محمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث القطن السابق، استحداث أصناف جديدة من القطن المصري مقاربة إلى القطن طويل التيلة، مؤكدًا أن مصر كانت فى السابق متميزة بالقطن طويل التيلة عن غيره من الأصناف الأخرى.

لا بد أن تهتم الدولة بالشركة القابضة، وأن يتم توجيه الدعم لها لزيادة القيمة المضافة للقطن المصري، طلب ذلك عبدالمجيد في حديثه لـ"التحرير"، للنهوض بزراعة القطن، مضيفا: "كنا في الماضي ننتج 60% من القطن فائق النعومة من الإنتاج الكلي العالمي والذي يبلغ 25 مليون طن، وللأسف الآن لم نعد ننتج سوى 20% ويتم تصديرها خاما".

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وتأكيدًا لتراجع الإنتاج حسب عبدالمجيد، كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن وجود تراجع كبير لعدد من المساحات المنزرعة بالقطن خلال الموسم الحالي 2019، إلى أكثر من 30% إذ إن المساحات بلغت 215 ألف فدان، مقارنة بـ336 ألف فدان خلال الموسم الزراعي الماضي.

مبكـرة النضـج وموفرة للمياه

وبالعودة للتقرير الصادر عن استباط السلالات الجديدة للقطن، فإنه قد تم استنباط عدد من الهجن الجديدة المبشرة والمتميزة في صفات المحصول والجودة التي تناسب الجني الآلي والزراعة الآلية للقطن، وتكون مبكـرة في النضـج، وتوفر ميـاه الـري مثـل الهجيـن المبشـر "جـ89 وكارشنكي، وجـ86، وجـ94"، إذ من المنتظـر طرحـه للزراعـة العامــة بالوجـه البحري تحـت مســمى جـ97 وكـذلك الهجـين المبشـر "جــ90 وب 58" والهجـين "جـ 83 وجـ75 * 5844 وجـ80" وجار تقييمها استعدادا لتسجيلها وطرحها للزراعة العامة بالوجه القبلي، كما تم زراعة مساحة 230 ألف فدان قطن بتقاوي منتقاة هذا الموسم 2019.

وتوضيحًا لمميزات تلك الأصناف، أضاف مدير معهد بحوث القطن السابق، الدكتور محمد عبدالمجيد، أن صنف القطن الجديد "جيزة 95" يُعد من الأصناف المستنبطة حديثًا، وتنتمي إلى طبقة الأقطان طويلة التيلة، وتم تخصيص زراعتها بمحافظات الوجه القبلي، نظرًا للكفاءة الإنتاجية العالية وتحمل درجات الحرارة العالية.

ويُعد صنف "جيزة 95" من الأصناف المبكرة في النضج، حسب عبدالمجيد، ولها أهمية كبرى لدى المزارع في تعاقب المحاصيل مع محصول القطن، كما أنها من الأصناف الموفرة لمياه الري إذ يُوفر من 15 إلى 20% من المقنن المائي لمحصول القطن.

تقليص مساحة الأرز

"هناك اتجاه لدى الدولة لتوفير المياه وزيادة محصول القطن لاستغلال القيمة المضافة"، هكذا يرى، وليد السعدني، رئيس جمعية منتجى القطن، مواصلا، "وبناء عليه صدر قرار فى جلسة رقم 111 لمجلس الوزراء فى فبراير الماضى بتحديد السعر وقدره 2500 جنيه للقنطار من وجه قبلى و2700 من وجه بحرى، ونتيجة أن أسعار القطن ارتفعت العام الماضى، إذ وصلت إلى 3200 جنيه للقنطار، ونتيجة تقليص مساحة الأرز بقرارات حكومية، اتجه الفلاحون لزراعة القطن".

وعقّب، حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بأن استنباط أصناف جديدة من القطن موفرة للمياه وذات إنتاجية أعلى مُهم فى الوقت الحالي، وبخاصًة أن القطن المصري من أفضل أنواع القطن عالميا من حيثُ الملمس والتيلة ولها سمعة طيبة.

التقرير الصادر عن المركز القومي للبحوث الزراعية، أشار إلى نجاح معهد بحوث القطن بالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي "بزراعة الإكثارات الأولية بمناطق تركيز الأصناف"، حسب القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2019 والخاص بتحديد مناطق زراعة إكثارات الأصناف، إذ بلغت المساحة المنزرعة من الإكثارات 54000 فدان.

سياسات خاطئة في التسويق

ما لفت له التقرير يشير للنجاح في زراعة 54 ألف فدان، بينما المشكلة تكمن في أمور أخرى بعيدة عن المساحات الزراعية، كونها متوفرة، بينما تكمن المشكلة في أكثر من اتجاه آخر، حسب ما رأى متخصصون في زراعة القطن، ومن هم ذوو اتصال مباشر بتلك الزراعة.

"تراجع القطن المصري جاء نتيجة تراكم سنوات كبيرة من الإهمال وسياسات خاطئة في التسويق للقطن المصري خارجيا، ففي الماضي كانت الدولة تقوم بزراعة القطن بمساحات كبيرة من القطن طويل التيلة فائق النعومة، وهو أفضل نوع من الأقطان على مستوى العالم، وكانت تقوم بتصنيعه داخليا في مصانع الغزل والنسيج المصرية ومن ثم يتم تصديره"، هذا ما أكده، الدكتور محمد عبدالمجيد.

عبدالمجيد أشار إلى أن وضع القطن في السنوات الماضية لا يوجد له مثيل في السوء، إذ كان مخططا عام 1994 لخصخصة قطاع الغزل والنسيج، ولكن للأسف لم يتم الخصخصة ولم يتم تطوير هذا القطاع من الدولة وتُرك يعاني.

عزوف الفلاحين عن القطن

ومن حيث انتهى عبدالمجيد، واصل رئيس جمعية منتجي القطن، وليد السعدني، أنه يأمل وكل مزارعي القطن، أن توفر الحكومة جهات تسلّم تابعة لها فى حالة انخفاض الأسعار، وإلا سيعزف الفلاحون عن زراعة القطن، خصوصًا مع انخفاض السعر بنسبة 20% وزيادة التكلفة بنسبة نحو 30%.



وفي الختام، شدد نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام على أن عزوف الفلاحين عن زراعة القطن ليس بسبب قلة التقاوي أو المساحات المتاحة للزراعة، ولكن يرجع إلى عدم التسويق لمحصول القطن عام 2018، منوهًا بأنه يمكن إعادة القطن لعهده وعرشه من خلال تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية لكى نسوق المحصول مع فتح أسواق جديدة داخليا وخارجيا.