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«نقل الإسكندرية» تتسلم ثاني وحدات الترام المكيف

تحرير:محمد مجلي ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
ترام الإسكندرية
ترام الإسكندرية
أعلن المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة للنقل والركاب بالإسكندرية، وصول ثاني وحدة ترام مكيف، إلى ميناء الإسكندرية تمهيدًا لتشغيله تجريبيا مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تسييره على خط ترام المدينة "سان ستيفانو – رأس التين" على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات، وذلك على غرار أول وحدة ترام تسلمتها المحافظة العام الماضي، ضمن خطة التعاقد مع إحدى الشركات الأوكرانية على تسلم 15 وحدة ترام مكيف تمهيدًا لدفعها للعمل فى شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيس الهيئة، إن الترام الجديد تم تسلمه من هيئة الميناء ووصل إلى ورش الهيئة بكرموز تمهيدا لبدء مرحلة التجريب قبل التشغيل الفعلى، موضحًا أن هناك تدريبات تلقاها سائقو الهيئة لقيادة الترام الجديدة. وأشار زكريا في تصريحات صحفية إلى أن الترام الجديد يتميز بالسير فى الأماكن الضيقة والمنحنيات والسير لمسافة
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