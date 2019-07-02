ما هي التراخوما التي تهدد سكان العالم بالعمى؟

إذا كان طفلك مصابًا بحكة أو تهيج في العين أو إفرازات، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة تنتشر فيها التراخوما أو تنتقل إليها مؤخرًا، فالمرض معدٍ ويلزم علاجه سريعًا
التراخوما أو الرمد الحبيبي أو الحثر هو مرض تلوثي ناجم عن عامل شبيه بالجرثومة يسمى المتدثرة، مرض التراخوما شائع، بالأساس، لدى المجموعات السكانية ذات الأنماط والعادات السيئة والمتردية، يوجد في العالم ما يقارب النصف مليار إنسان مصاب بالحثر، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعا للعمى.
يعتبر المرض متوطنا في منطقة الشرق الأوسط. هناك من أصيب بمرض التراخوما في الماضي وهو موجود اليوم في حالة غير معدية، من المتبع الافتراض بأن ذبابة البيت والحشرات الطائرة الأخرى تنقل المتدثرة وتؤدي إلى الإصابة بالتراخوما.
في البداية، قد تسبب التراخوما حكة خفيفة وتهيجا في العين والجفون، ثم قد تلاحظ تورم الأجفان وإصابة العين بالجروح، يمكن أن تتطور التراخوما وتؤدي إلى العمى.
التراخوما هي السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم، تقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 2 مليون شخص قد أصيبوا بالعمى بسبب التراخوما.
تحدث معظم التراخوما
في البداية، قد تسبب التراخوما حكة خفيفة وتهيجا في العين والجفون، ثم قد تلاحظ تورم الأجفان وإصابة العين بالجروح، يمكن أن تتطور التراخوما وتؤدي إلى العمى.
التراخوما هي السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم، تقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 2 مليون شخص قد أصيبوا بالعمى بسبب التراخوما.
تحدث معظم التراخوما المسببة للعمى في المناطق الفقيرة في إفريقيا، في المناطق التي ينتشر فيها التراخوما؛ يمكن أن تصل معدلات الإصابة بين الأطفال دون الخامسة إلى 60% أو أكثر، قد يساعد العلاج المبكر في منع مضاعفات التراخوما.
الأعراض:
تؤثر علامات وأعراض التراخوما عادة على كلتا العينين ويمكن أن تشمل:
حكة خفيفة وتهيجا في العين والجفون، إفرازات من العين تحتوي على مخاط أو القيح، تورم الجفن، حساسية الضوء (رهاب الضوء)، ألم في العين، يكون الأطفال الصغار عرضة بشكل خاص للعدوى.
على الرغم من ذلك، تتطور أعراض المرض ببطء، وقد لا تظهر الأعراض الأكثر وضوحًا حتى مرحلة البلوغ.
حددت منظمة الصحة العالمية خمس مراحل في تطور التراخوما:
التهاب جزئي؛ تبدأ العدوى في الظهور في هذه المرحلة، يمكن رؤية خمسة نتوءات صغيرة تحتوي على الخلايا اللمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء مع تورم بسيط للسطح الداخلي للجفن العلوي (الملتحمة).
التهاب شديد؛ في هذه المرحلة، تصبح العين شديدة العدوى وتصاب بالتهيج، مع وجود تورم في الجفن العلوي.
تندب الجفن؛ تؤدي الإصابات المتكررة إلى تندب الجفن الداخلي، غالبًا ما تظهر الندوب كخطوط بيضاء عند فحصها، قد يصبح الجفن مشوهًا.
الرموش المتضخمة؛ يستمر التشوه في البطانة الداخلية الندبة للجفن، ما يتسبب في خدش السطح الخارجي الشفاف للعين (القرنية).
تجمد القرنية؛ تتأثر القرنية بالتهاب شائع في الجفن العلوي، يؤدي الالتهاب المستمر إلى انسداد القرنية.
تظهر جميع علامات التراخوما الأكثر حدة في الجفن العلوي عنها في الجفن السفلي، مع التندب المتقدم، قد يظهر خطًا سميكًا على الجفن العلوي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتأثر الأنسجة والغدد بما في ذلك الغدد المنتجة للدموع (الغدد الدمعية)، ما يمكن أن يؤدي إلى جفاف شديد، وتفاقم المشكلة أكثر.
من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقدم مستمر ومستقر لجهود العالم في القضاء على مرض التراخوما، المسبب الرئيسي لعدوى الإصابة بالعمى. كما ذكرت المنظمة أن عدد المعرضين للإصابة بها انخفض من 1.5 مليار شخص في عام 2002 إلى أكثر بقليل من 142 مليونًا في 2019، أي بنسبة انخفاض تصل إلى 91%.
على الرغم من هذا التقدم، إلا أن المنظمة حذرت من أن التراخوما لا تزال تستوطن 44 دولة حول العالم، وقد تسبب في عمى أو إضعاف بصر نحو 1.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
إذا كان طفلك مصابًا بحكة أو تهيج في العين أو إفرازات، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة تنتشر فيها التراخوما أو تنتقل إليها مؤخرًا، فالمرض معدٍ وعلاجه في أسرع وقت ممكن يساعد على منع ظهور المزيد من الالتهابات.