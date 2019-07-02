ما هي التراخوما التي تهدد سكان العالم بالعمى؟

إذا كان طفلك مصابًا بحكة أو تهيج في العين أو إفرازات، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة تنتشر فيها التراخوما أو تنتقل إليها مؤخرًا، فالمرض معدٍ ويلزم علاجه سريعًا

تحرير:مي فؤاد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

العين- صورة أرشيفية

التراخوما أو الرمد الحبيبي أو الحثر هو مرض تلوثي ناجم عن عامل شبيه بالجرثومة يسمى المتدثرة، مرض التراخوما شائع، بالأساس، لدى المجموعات السكانية ذات الأنماط والعادات السيئة والمتردية، يوجد في العالم ما يقارب النصف مليار إنسان مصاب بالحثر، وهو أحد الأسباب الأكثر شيوعا للعمى. يعتبر المرض متوطنا في منطقة الشرق الأوسط. هناك من أصيب بمرض التراخوما في الماضي وهو موجود اليوم في حالة غير معدية، من المتبع الافتراض بأن ذبابة البيت والحشرات الطائرة الأخرى تنقل المتدثرة وتؤدي إلى الإصابة بالتراخوما.

في البداية، قد تسبب التراخوما حكة خفيفة وتهيجا في العين والجفون، ثم قد تلاحظ تورم الأجفان وإصابة العين بالجروح، يمكن أن تتطور التراخوما وتؤدي إلى العمى. التراخوما هي السبب الرئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم، تقدر منظمة الصحة العالمية أن نحو 2 مليون شخص قد أصيبوا بالعمى بسبب التراخوما. تحدث معظم التراخوما