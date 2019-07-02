وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا.. وتنكيس الأعلام

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

حاكم الشارقة

نعى ديوان حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، الذي وافته المنية في بريطانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وقال ديوان حاكم الشارقة إن الأعلام في الإمارة ستنكس لمدة 3 أيام من يوم وصول جثمان الشيخ خالد والصلاة عليه. ولم يذكر الديوان أو الوكالة الإماراتية أسباب وفاة الشيخ خالد، ثاني أبناء حاكم الشارقة. يذكر أن الشيخ سلطان تولى منصب حاكم الشارقة في 25 يناير من عام 2017.

وجاء في البيان: "يتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد و ذويه، وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر