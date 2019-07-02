لماذا دمج العراق قوات الحشد الشعبي في الجيش؟

اعتبر محللون أن دمج الحشد الشعبي في الجيش ما هو إلا تحويله إلى نموذج طبق الأصل من الحرس الثوري الإيراني، وتحويل قادته إلى ضباط بصفة رسمية أسوة بضباط الجيش العراقي

تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

عناصر من الحشد الشعبي

"تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، قرار شائك اتخذته الحكومة العراقية أمس الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من اتفاق الرئاسات الثلاث على حصر السلاح بيد الدولة؛ ما دفع مراقبين إلى الربط بين القرارين. رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي أصدر مرسوما يحد على نطاق واسع من سلطات الفصائل المسلحة المدعومة أغلبها من إيران، ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية، حيث طالب الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة.

كما أمر بإغلاق مقار الميليشيات المسلحة، التي تملك نفوذا كبيرا في السياسة المحلية، في المدن العراقية. ويأمر المرسوم أيضا بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش، ويلزم تلك الفصائل بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري، كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو للالتزام بالضوابط الجديدة. قرار دمج الحشد