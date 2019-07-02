لماذا دمج العراق قوات الحشد الشعبي في الجيش؟

اعتبر محللون أن دمج الحشد الشعبي في الجيش ما هو إلا تحويله إلى نموذج طبق الأصل من الحرس الثوري الإيراني، وتحويل قادته إلى ضباط بصفة رسمية أسوة بضباط الجيش العراقي
"تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص"، قرار شائك اتخذته الحكومة العراقية أمس الإثنين، وذلك بعد يوم واحد من اتفاق الرئاسات الثلاث على حصر السلاح بيد الدولة؛ ما دفع مراقبين إلى الربط بين القرارين.
رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي أصدر مرسوما يحد على نطاق واسع من سلطات الفصائل المسلحة المدعومة أغلبها من إيران، ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية، حيث طالب الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية، والانضمام للقوات المسلحة.
كما أمر بإغلاق مقار الميليشيات المسلحة، التي تملك نفوذا كبيرا في السياسة المحلية، في المدن العراقية.
ويأمر المرسوم أيضا بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش، ويلزم تلك الفصائل بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري، كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو للالتزام بالضوابط الجديدة.
قرار دمج الحشد
كما أمر بإغلاق مقار الميليشيات المسلحة، التي تملك نفوذا كبيرا في السياسة المحلية، في المدن العراقية.
ويأمر المرسوم أيضا بدمج الوحدات شبه العسكرية في الجيش، ويلزم تلك الفصائل بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري، كما يحدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 من يوليو للالتزام بالضوابط الجديدة.
قرار دمج الحشد الشعبي جاء أيضا بعد أيام من قيام متظاهرين مسلحين باقتحام السفارة البحرينية في بغداد، الأمر الذي أحرج الحكومة العراقية، وكاد الهجوم يتسبب في أزمة بين البلدين إلا أنهما سرعان ما تلاشيا تلك الأزمة.
أخطر القرارات
بعض المحللين اعتبروا قرار عبدالمهدي أخطر القرارات أو الأوامر التي صدرت حتى الآن عن رئيس الوزراء العراقي.
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وفي الوقت الذي رأى مراقبون أن تلك الخطوة تأتي في إطار ضبط "التفلت" الحاصل في المشهد العراقي على صعيد الفصائل المسلحة ومكاتبها المنتشرة، اعتبر آخرون أنها تشكل المرحلة الأخيرة لتحويل الحشد إلى نموذج طبق الأصل عن الحرس الثوري الإيراني، وتحويل قادته إلى ضباط بصفة رسمية أسوة بضباط الجيش العراقي مع الحفاظ على كيان الحشد المستقل.
الباحث والمحلل الإستراتيجي العراقي، فاضل أبو رغيف، أكد أن الأمر الديواني الذي صدر الإثنين عن عبدالمهدي هو مجرد تتمة لأوامر ديوانية سابقة؛ مشيرا إلى أن هذا القرار حسم موضوع فصل أي جناح مسلح عن أي حزب أو كتلة نيابية أو جهات خارجية، وألغى جميع التسميات سواء دينية أو غيرها، وفقا لـ"العربية".
وتملك فصائل الحشد الشعبي، التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم "داعش"، نفوذا كبيرًا في السياسة العراقية، كما أنها تتبع رئيس الوزراء الذي يشغل منصب قائد القوات المسلحة.
استرضاء أمريكا
وفي الوقت الذي يأتي هذا القرار أيضا بعد هجمات مجهولة المصدر على قواعد عراقية تستضيف القوات الأمريكية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أمريكية، رأى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي على الأرجح لاسترضاء الولايات المتحدة الأمريكية بعد تلك الهجمات التي أشارت أصابع الاتهام فيها إلى الميليشيات المسلحة وفي مقدمتها الحشد الشعبي، بحسب "دويتشه فيله".
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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سحبت في مايو الماضي، الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين من العراق بسبب "تهديد وشيك على صلة مباشرة بإيران"، بحسب مسؤولين في الخارجية الأمريكية.
وأوضح أحد هؤلاء المسؤولين وقتها أن هذا التهديد "حقيقي"، لافتا إلى أن "ميليشيات عراقية بقيادة الحرس الثوري الإيراني" تقف وراءه.
ترحيب بالضم
وسرعات ما رحب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بقرار رئيس الوزراء بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي للقوات المسلحة العراقية، وإغلاق مكاتبه في المناطق، وطالب سرايا السلام بأن تكون المبادرة لتنفيذ القرارات بعد إعلانه فك ارتباطه بها.
كما قال الصدر في تغريدة نشرها على "تويتر": "إن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، إلا أنني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة".
رئيس تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم، ثمن أيضا قرار رئيس الوزراء، وينتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح.
وأوضح الحكيم أن حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والأمنية وإبعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني، تعد من أهم الأولويات التي يجب على الحكومة تطبيقها كما وعدت بذلك ، وفقا لـ"سبوتنيك".
وتشكلت قوات الحشد الشعبي بعد فتوى الجهاد التي أطلقتها المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وذلك بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد، وأقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر 2016.
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وتكونت نواة من بعض الفصائل المسلحة بعد أن أصدر نوري المالكي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، أوامر بتعبئة الجماهير وتشكيل هيئة الحشد الشعبي، كي يقفوا بوجه التهديدات داعش لبغداد وأطرافها، وبدأ الحشد الشعبي يوم 13 مارس 2014 بعد اجتماع بين نوري المالكي وقادة الكتائب المسلحة، ومن ثم ذهاب الكتائب إلى الفلوجة.
وتم الاتفاق على حماية بغداد وسامراء والمناطق الغربية، وقد تشكل الحشد في البداية من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وقوات الشهيد الصدر، ثم توسع الحشد من المتطوعين الذين استجابوا للفتوى وهم أغلبيتهم من الشيعة وانضم إليهم لاحقا العشائر السنية من المناطق التي سيطرت عليها "داعش" في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وكذلك انخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات كالمسيحيين والتركمان والأكراد.