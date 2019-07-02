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65 عاما للمعاش.. موافقة برلمانية مبدئية على قانون التأمينات الجديد

خطة لرفع سن المعاش بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء..
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
رئيس لجنة القوى العاملة
رئيس لجنة القوى العاملة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل. وربط المشروع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.
ويتضمن التشريع الجديد مواد تفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاما، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئاسة تعلن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/ 2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020. وقال المتحدث إن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/ 2019 اظهرت تحسنا كبيرا على أكثر من صعيد إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%.
سامح-شكرى (1)

مقتل 18 جنديا.. مصر تدين هجوما على معسكر لجيش النيجر

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا تابعًا لجيش النيجر في منطقة إيناتيس غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 18 جنديًّا. وأعربت مصر، في البيان، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وأكدت وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، ودعم مصر للنيجر في مواجهة ظاهرة الإرهاب. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أرجاء العالم.
الجامع الأزهر

الأزهر: نفذنا ألفي قافلة.. وأجبنا على 400 ألف فتوى

أعلن مجمع البحوث الإسلامية في تقريره نصف السنوي عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتناقش قضايا مهمة تلامس واقع الناس وتلبي احتياجاتهم المعرفية. وقال نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ الكثير من الأنشطة، فعلى مستوى القوافل التوعوية أطلق المجمع ما يزيد على ألفي قافلة توعوية ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات.
وزير-الماليه

«المالية» تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد. ووفقا لكتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة، قررت "المالية" صرف الرواتب والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:
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مجلس-النواب (3)

البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (5)

النواب يوافق على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد، وبعد مطالبات برلمانية للحكومة بزيادة الاهتمام بالتنمية في الصعيد، طالب رئيس اللجنة، بضرورة استماع الحكومة لمقترحات نواب الشعب في الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المحافظات، مؤكدا على أن النواب هم الأكثر معرفة باحتياجات محافظاتهم وطرق التنمية المثلي فيها. وخلال الاجتماع، انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة الحكومة في تنمية الصعيد.
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