65 عاما للمعاش.. موافقة برلمانية مبدئية على قانون التأمينات الجديد

خطة لرفع سن المعاش بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء..

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

رئيس لجنة القوى العاملة

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل. وربط المشروع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.

ويتضمن التشريع الجديد مواد تفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاما، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة