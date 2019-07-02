«المالية» تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

وزير المالية

قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد. ووفقا لكتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة، قررت "المالية" صرف الرواتب والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:

- صرف مرتبات شهر يوليو الجاري بدءا من الأحد 14 يوليو.- صرف مرتبات شهر أغسطس بدءا من الخميس اليوم الثامن من نفس الشهر.- صرف مرتبات سبتمبر بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019.- صرف مرتبات أكتوبر بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.كانت وزارة المالية تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 وحتى 28 من كل شهر.ومن