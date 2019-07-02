«المالية» تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد.
ووفقا لكتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة، قررت "المالية" صرف الرواتب والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:
- صرف مرتبات شهر يوليو الجاري بدءا من الأحد 14 يوليو.- صرف مرتبات شهر أغسطس بدءا من الخميس اليوم الثامن من نفس الشهر.- صرف مرتبات سبتمبر بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019.- صرف مرتبات أكتوبر بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.كانت وزارة المالية تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 وحتى 28 من كل شهر.ومن
- صرف مرتبات شهر يوليو الجاري بدءا من الأحد 14 يوليو.
- صرف مرتبات شهر أغسطس بدءا من الخميس اليوم الثامن من نفس الشهر.
- صرف مرتبات سبتمبر بدءا من الأحد 15 سبتمبر 2019.
- صرف مرتبات أكتوبر بدءا من الأحد 20 أكتوبر 2019.
كانت وزارة المالية تبدأ في صرف المرتبات للعاملين بالدولة في يوم 24 وحتى 28 من كل شهر.
ومن المقرر أن يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بدءا من أول يوليو الجاري بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، كما يحصل العاملون بالجهاز من غير الخاضعين على علاوة خاصة بنسبة 10% بحد أدنى أيضا 75 جنيها.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بشأن صرف العلاوتين الدورية والخاصة لموظفي الجهاز الإداري، وذلك لصرفها مع أول راتب شهري في السنة المالية الجديدة.