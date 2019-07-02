أبرزهم الشاهد ومحام مثلي| 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

نفى الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي أن تكون لديه أي اتصالات مع حركة النهضة للحصول على دعمها، مؤكدا أنه لم يحسم بعد أمره بالترشح للانتخابات الرئاسية
تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.
الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011.
وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟
من المقرر أن تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في سبتمبر المقبل، باب التسجيل للاستحقاقات الرئاسية، وتباينت حظوظ السياسيين التونسيين في تولي هذ المنصب.
الرئيس الحالي
الوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي غادر المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، مساء أمس، يرجح صعوبة ترشحه للمنصب هذه المرة.
السبسي
من المقرر أن تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في سبتمبر المقبل، باب التسجيل للاستحقاقات الرئاسية، وتباينت حظوظ السياسيين التونسيين في تولي هذ المنصب.
الرئيس الحالي
الوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي غادر المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، مساء أمس، يرجح صعوبة ترشحه للمنصب هذه المرة.
السبسي البالغ من العمر 93 عاما، يعاني من مشاكل صحية، اضطرته إلى الدخول إلى المستشفى، وسط تكهنات حول حالته الصحية، وانتشار شائعات حول تفويض صلاحيته.
الرئيس التونسي الخامس في تاريخ البلاد، الذي وصل إلى المنصب في الانتخابات التي عقدت عام 2014، فقد الماكينة الانتخابية التي نجح من خلالها في الإطاحة بمنافسه محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهورية، وفقا لموقع "باب نت" التونسي.
وأضاف الموقع أنه "رغم محاولته استرجاع الزخم ونقاط القوة التي تميز بها في انتخابات 2014، فإن عامل السن قد يجعل من الباجي قائد السبسي مجرد إرث سياسي تاريخي".
كان السبسي قد أعلن في شهر أبريل الماضي نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليغلق الطريق أمام كل هذه التكهنات.
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المرشح الأبرز
رئيس الوزراء يوسف الشاهد أصبح رقما صعبا في معادلة الانتخابات الرئاسية في تونس، خاصة بعد انتخابه، الشهر الماضي، رئيسا لحزب "تحيا تونس"، الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي، بعد أشهر من الخلافات بين قيادات حزب نداء تونس الذي يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي، استعدادا للانتخابات.
ويضم الحزب عددا من الوزراء في حكومة الشاهد ونوابا في البرلمان، حيث قال قياديون في الحزب لإذاعة "مونت كارلو الدولية" إن الهدف هو منافسة حزب النهضة في الانتخابات والحصول على أغلبية مريحة تمكنه من المضي في الإصلاحات الاقتصادية المعطلة.
وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، لمّح حزب رئيس الحكومة إلى احتمال ترشيحه لرئاسة الجمهورية، حسب صحيفة "القدس العربي".
حيث قال جلال غديرة، القيادي في حزب "تحيا تونس" إن قواعد ومؤسسات الحزب سيطلبون من رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية.
حركة النهضة
راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، أكد أن حزبه يبحث عن "المرشح النادر" ليقدم له الدعم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال الغنوشي في لقاء على فضائية "فرانس 24" إن "حركة النهضة تبحث عن العصفور النادر حتى تدعمه في الانتخابات".
ومن جانبه صرح عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن "حركة النهضة في 2019 لن تكون محايدة في الانتخابات الرئاسية، كما كانت في 2014".
وأضاف أنه "في 2014 لم تقدم النهضة مرشحا، بحثت عن مرشح توافقي، ولكن لم تجد هذا المرشح التوافقي للأسف، لذلك أعطت الحرية لأعضائها لانتخاب من يرونه الأفضل لتونس".
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فكرة ترشيح الغنوشي في الانتخابات عن الحركة أصبحت مستبعدة بسبب الوضع الصحي لرئيس الحركة، أضف لذلك أن ثقة عموم التونسيين فيه ما زالت ضعيفة بسبب تصريحاته وصورته المهتزة في المجتمع بشكل عام، وفي الأوساط المدنية والعلمانية والنسوية على وجه الخصوص.
عودة الرئيس السابق
محمد منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس في الفترة بين 2011 ومطلع 2015، أسس حزب "الحراك الشعبي"، بعد مغادرته قصر الرئاسة مطلع 2015 ليكون قاعدة سياسية له.
واستأنف المرزوقي نشاطه السياسي وشكل ائتلافا سياسيا انتخابيا، ودعا "كل الأوفياء لشعارات ثورة 2011 حول التغيير والإصلاح إلى مساندته في الانتخابات المقبلة" وفقا لجريدة "الشرق الأوسط".
ونفى الرئيس السابق أن تكون لديه أي اتصالات مع حركة النهضة للحصول على دعمها، مؤكدا أنه لم يحسم بعد أمره بالترشح للانتخابات الرئاسية.
مرشح مثلي
ولم تخل قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية، من الشخصيات المثيرة للجدل، على رأسهم منير بعطور رئيس الحزب الليبرالي التونسي.
حيث أعلن بعطور، المحامي المثلي، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أنه استكمل الإجراءات اللازمة للترشح وقيادة البلاد إذا ما اختاره الناخب.
وكان بعطور قد عوقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في عام 2013، على خلفية اتهامه في قضية أخلاقية، ومن المتوقع أن يُرفض طلب ترشيحه وفقا لتعديلات قانون الانتخابات، التي تقضي في الفصل 21، "بوجوب تقديم المرشح بطاقة "عدد3" في مطلب الترشح خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية".
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وأكد رئيس جمعية "شمس" المدافعة عن حقوق مثليي الجنس في تونس، لإذاعة "صبرة إف إم" أنه سيقدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا بديلا لما يطرح حاليا على الساحة التونسية.
مرشحات للرئاسة
الانتخابات المقبلة تشهد إعلان عدد من السيدات، نيتهن المشاركة فيها، من أجل الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن فشلت كلثوم كنو القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة، وأول امرأة شاركت في سباق الرئاسة عام 2014، في تحقيق ذلك بعد انسحابها من الجولة الأولى.
وأعلنت الناشطة اليسارية ليلى الهمامي، الترشح من جديد بعد رفض أوراق ترشحها في الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى كل من بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية، وآمنة القروي، رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء.
اسم وزيرة السياحة التونسية السابقة سلمى اللومي الرقيق طُرح هو الآخر لخوض هذا السباق، بعد أن انتخبت رئيسا لحزب "أمل تونس".