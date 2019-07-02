أبرزهم الشاهد ومحام مثلي| 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

نفى الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي أن تكون لديه أي اتصالات مع حركة النهضة للحصول على دعمها، مؤكدا أنه لم يحسم بعد أمره بالترشح للانتخابات الرئاسية

تحرير:أحمد سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

الانتخابات التونسية

تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011. وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟

من المقرر أن تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في سبتمبر المقبل، باب التسجيل للاستحقاقات الرئاسية، وتباينت حظوظ السياسيين التونسيين في تولي هذ المنصب. الرئيس الحالي الوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي غادر المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، مساء أمس، يرجح صعوبة ترشحه للمنصب هذه المرة. السبسي