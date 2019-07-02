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أبرزهم الشاهد ومحام مثلي| 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

نفى الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي أن تكون لديه أي اتصالات مع حركة النهضة للحصول على دعمها، مؤكدا أنه لم يحسم بعد أمره بالترشح للانتخابات الرئاسية
تحرير:أحمد سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
الانتخابات التونسية
الانتخابات التونسية
تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011. وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟
من المقرر أن تفتح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في سبتمبر المقبل، باب التسجيل للاستحقاقات الرئاسية، وتباينت حظوظ السياسيين التونسيين في تولي هذ المنصب. الرئيس الحالي الوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي غادر المستشفى العسكري بالعاصمة تونس، مساء أمس، يرجح صعوبة ترشحه للمنصب هذه المرة. السبسي
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حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (2)

وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا.. وتنكيس الأعلام

نعى ديوان حاكم الشارقة، اليوم الثلاثاء، نجل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، الشيخ خالد، الذي وافته المنية في بريطانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وقال ديوان حاكم الشارقة إن الأعلام في الإمارة ستنكس لمدة 3 أيام من يوم وصول جثمان الشيخ خالد والصلاة عليه. ولم يذكر الديوان أو الوكالة الإماراتية أسباب وفاة الشيخ خالد، ثاني أبناء حاكم الشارقة. يذكر أن الشيخ سلطان تولى منصب حاكم الشارقة في 25 يناير من عام 2017.
مظاهرات السودان

«العسكري السوداني» يتهم قناصة بقتل المتظاهرين

قال رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي السوداني، جمال عمر، إنه تم ضبط عناصر -لم يكشف عن هويتها- أطلقوا النار على جنود للدعم السريع في أم درمان. وأضاف "عمر" في بيان، أن قوات الدعم السريع ضبطت هؤلاء العناصر وتجري تحقيقات معهم، مضيفا أن هناك إصابات لـ3 من قوات الدعم السريع بأعيرة نارية، ووفاة اثنين من المواطنين، وإصابة عدد منهم بجروح مختلفة في أم درمان. وتابع: "9 آخرون من قوات الدعم السريع و4 أفراد من قوات الشرطة أصيبوا في أنحاء متفرقة من العاصمة".
مظاهرات-في-الجزائر

رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب يستقيل من منصبه

ذكرت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان الجزائري "معاذ بوشارب" تقدم بالاستقالة من منصبه. جاء ذلك عقب تصريح فؤاد سبوتة القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، بأن 4 كتل في البرلمان الجزائري وقعت أول أمس الأحد عريضة جماعية دعت فيها معاذ بوشارب إلى الاستقالة الفورية، وهذه هي أول مرة تتفق فيها 4 أحزاب سياسية في البرلمان الجزائري على مطلب استقالة معاذ بوشارب من رئاسة المجلس، منذ أن تحول رحيل "بوشارب" إلى مطلب شعبي في مظاهرات الجزائريين، ضمن ما بات يعرف بـ"الباءات الثلاث".
صحف

السعوديون يشيعون الصحف الورقية إلى مثواها الأخير

يبدو أن السعودية دخلت عصر انتهاء الصحافة الورقية بعد الإعلان عن اختفاء الصحف الورقية من عدة مناطق سعودية بصورة نهائية وذلك لأول مرة في ظل الأزمة التي تشهدها الصحافة المطبوعة بوجه عام وفي المملكة على وجه الخصوص، حيث بات المحتوى الرقمي هو المسيطر، والمهيمن على الساحة الإعلامية. ونجد أن صناعة الصحف الورقية تواجه مستقبلاً غامضاً من حيث فرص استمراريتها، خاصة إثر المستجدات الاقتصادية العالمية الأخيرة، حيث تعاني الصحافة الورقية العربية من أزمة حادة ربما ستؤدي إلى القضاء عليها خاصة وأن الصحافة الورقية العالمية، هي الأخرى تعاني من ذات الأزمة.
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السبسي

رويترز: السبسي غادر المستشفى ويباشر مهامه خلال أيام

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، مساء اليوم الإثنين، عن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن والده غادر المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية طبيعية، وسيباشر مهامه خلال أيام. وكان نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أكد، أول من أمس السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء. وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".
السبسي

بعد الوعكة الصحية.. هل تعرض السبسي لمحاولة اغتيال؟

الخميس الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن "رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس"، ومازال بالمستشفى حتى الآن. وكانت صحة السبسي البالغ من العمر 93 عاما، قد تدهورت الأسبوع الماضي، ودخل بعدها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبية، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضافت الوكالة، أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، الذي تدهور، بالتزامن مع وقوع عدد من التفجيرات الإرهابية في العاصمة، أثار تكهنات حول وجود محاولة انقلابية تعرض لها السبسي.
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نجل الرئيس التونسي يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية

أعلن نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء، بحسب "سكاي نيوز". وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء". وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 عاما) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري".
السبسي

من يخلف الرئيس؟ مرض السبسي يثير الجدل في تونس

"من يخلف السبسي؟" سؤال طرح على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين بعد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يبلغ من العمر (92 عاماً) لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانطلقت شائعات حول وفاته إلا أنه تم نفيها. جاء مرض الرئيس قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم عاد الملف الصحي للسبسي يطرح بقوة داخل الأوساط السياسية، خاصة في هذا التوقيت الشائك، حيث إنه من المقرر أنه من سيدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما زاد من القلق لدى التونسيين بخصوص مستقبل البلاد السياسي.
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