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انخفضت 3 جنيهات.. انفراجة بأسعار الأرز تهدد الفلاحين

شحاتة: انخفاض 2000 جنيه فى طن الأرز.. موسم الحصاد وزيادة المساحة المنزرعة والاستيراد أسباب الانخفاض.. وتمراز: الزيادة تقضي على الاحتكار..وصدام: التصدير الحل الأمثل للأزمة
تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اضطرابات كثيرة شهدها سوق الأرز خلال الفترة الماضية بين صعود وهبوط مفاجئ فى الأسعار، حيث شهد سعر طن الأرز انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 20 و25%، بواقع 2000 جنيه فى الطن، بعد أن كان سعر الطن منذ أشهر قليلة مرتفعا للغاية، وإن كان هبوط ثمن طن الأرز مفاجئا للبعض فإن هذا الانخفاض له شواهد كثيرة ساهمت فيه بداية من زيادة المساحات المنزرعة من محصول الأرز هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذى كان له أثر كبير فى زيادة حجم المعروض من المحصول، بالإضافة إلى اقتراب موعد حصاد محصول هذا العام، وقيام الحكومة باستيراد 155 ألف طن أرز.
أسباب الانخفاض تراجع أسعار الأرز فى الأسواق بواقع جنيهين فى الكيلو الواحد، دفع التجار والموزعين إلى إخراج ما لديهم من كميات كبيرة كانت موجودة فى المخازن خوفًا من انخفاض آخر فى الأسعار يُلحق بهم خسائر كبيرة، وهو الأمر الذى ساهم فى إغراق السوق المحلي بالمحصول وأدى إلى تراجع سعر الطن، ما حدث خلال الأيام
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استجابة لـ«التحرير».. التعليم تُعدل إجابة علم النفس

في استجابة لـ"التحرير"، قال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ونائب رئيس عام الامتحانات، إنه تم تعديل نموذج إجابة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة. وأضاف عبد الحكم، أن تعديل نموذج الإجابة تضمن سؤالين أحدهما خاص بالاستجابة الشرطية والآخر بالعولمة، موضحا أن التعديل هو أن الطالب إذا أجاب بعلامة صح أو خطأ ودلل على صحة أو خطأ الإجابة سيحصل على الدرجة. وكشفت "التحرير" عبر موقعها السبت الماضي، من خلال معلمي مادة علم النفس والاجتماع عن وجود أخطاء في امتحان علم النفس والاجتماع في سؤالين عن العولمة والمثير الشرطي.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئاسة تعلن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/ 2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020. وقال المتحدث إن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/ 2019 اظهرت تحسنا كبيرا على أكثر من صعيد إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%.
سامح-شكرى (1)

مقتل 18 جنديا.. مصر تدين هجوما على معسكر لجيش النيجر

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا تابعًا لجيش النيجر في منطقة إيناتيس غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 18 جنديًّا. وأعربت مصر، في البيان، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وأكدت وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، ودعم مصر للنيجر في مواجهة ظاهرة الإرهاب. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أرجاء العالم.
الجامع الأزهر

الأزهر: نفذنا ألفي قافلة.. وأجبنا على 400 ألف فتوى

أعلن مجمع البحوث الإسلامية في تقريره نصف السنوي عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتناقش قضايا مهمة تلامس واقع الناس وتلبي احتياجاتهم المعرفية. وقال نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ الكثير من الأنشطة، فعلى مستوى القوافل التوعوية أطلق المجمع ما يزيد على ألفي قافلة توعوية ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات.
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الأرز

استيراد الحكومة أرزا صينيا يضع الأرز المحلي في مأزق

يبدو أن أزمات الأرز لن تنتهى، فبعد مواجهة الفلاحين أزمة مع قرار الحكومة بتقليص المساحات المزروعة بالأرز حفاظا على المياه، بدأت أزمة جديدة وهى استيراد الحكومة كميات كبيرة من الأرز الصينى وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية لبيعها للمواطينن، وهو ما تسبب فى تراجع مبيعات الأرز المحلى، وبالتالى انخفاض سعره، لذا انتفض الفلاحون لمطالبة الحكومة بفتح باب تصدير الأرز، تخوفا من انخفاض سعر الأرز عن سعر التكلفة وهو ما سيتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، بالإضافة إلى أن غرق السوق المحلى بالأرز المستورد سيؤدى إلى انهيار زراعة الأرز فى مصر حسب ما يؤكده الفلاحون.
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لماذا تجاهلت الوزارةصندوق التكافل والزراعة التعاقدية

أكثر من 4 سنوات بالتمام والكمال مرت على صدور قرارين بقانونين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأول يتعلق بإنشاء نظام للتأمين الصحي للفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر، والثاني إنشاء "صندوق التكافل الزراعى" بوزارة الزراعة، بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الفلاح، فى سبتمبر 2014.
مجلس-النواب

النواب يطالب بتفاصيل مشروع زراعة 20 ألف فدان بالمنيا

طالبت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بإرسال مذكرة للبرلمان خلال 15 يوما بشأن تفاصيل مشروع زراعة واستصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، تتضمن التكلفة ودراسة الجدوى الكاملة، وقال النائب مجدي ملك، الذي تقدم بطلب احاطة حول غياب الرؤية والتخطيط العلمي السليم لتنفيذ المشروع، التى تقوم بالإشراف عليه وزارة الزراعة، إن ذلك يعد استمرارا لسوء الإدارة والتوظيف غير السليم لثرواتنا ومواردنا في هذا القطاع، بما يستوجب المحاسبة وإعادة الدراسة والتقويم؛ حرصا على نجاح المشروع والصالح العام للزراعة المصرية.
الارز (3)

تراجع أسعار الشعير.. هل يعالج نقص المعروض من الأرز؟

تحركت أسعار الشعير منخفضةً، وهو ما نتج عنه تراجع طفيف فى أسعار الأرز، وأكد التجار أن الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة الري قد قررت في شهر فبراير من العام الماضي، خفض مساحة الأرز المزروعة إلى 724 ألفًا و200 فدان فقط، من أجل ترشيد استهلاك المياه، ثم سمحت بزيادة المساحة المزروعة إلى 840 ألف فدان لزيادة الإنتاج المحلي، وتمثلت عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة، فى الحبس والغرامة معًا.
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