انخفضت 3 جنيهات.. انفراجة بأسعار الأرز تهدد الفلاحين

شحاتة: انخفاض 2000 جنيه فى طن الأرز.. موسم الحصاد وزيادة المساحة المنزرعة والاستيراد أسباب الانخفاض.. وتمراز: الزيادة تقضي على الاحتكار..وصدام: التصدير الحل الأمثل للأزمة

تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

اضطرابات كثيرة شهدها سوق الأرز خلال الفترة الماضية بين صعود وهبوط مفاجئ فى الأسعار، حيث شهد سعر طن الأرز انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة تراوحت بين 20 و25%، بواقع 2000 جنيه فى الطن، بعد أن كان سعر الطن منذ أشهر قليلة مرتفعا للغاية، وإن كان هبوط ثمن طن الأرز مفاجئا للبعض فإن هذا الانخفاض له شواهد كثيرة ساهمت فيه بداية من زيادة المساحات المنزرعة من محصول الأرز هذا العام مقارنة بالعام الماضي والذى كان له أثر كبير فى زيادة حجم المعروض من المحصول، بالإضافة إلى اقتراب موعد حصاد محصول هذا العام، وقيام الحكومة باستيراد 155 ألف طن أرز.

أسباب الانخفاض تراجع أسعار الأرز فى الأسواق بواقع جنيهين فى الكيلو الواحد، دفع التجار والموزعين إلى إخراج ما لديهم من كميات كبيرة كانت موجودة فى المخازن خوفًا من انخفاض آخر فى الأسعار يُلحق بهم خسائر كبيرة، وهو الأمر الذى ساهم فى إغراق السوق المحلي بالمحصول وأدى إلى تراجع سعر الطن، ما حدث خلال الأيام

أسباب الانخفاض

تراجع أسعار الأرز فى الأسواق بواقع جنيهين فى الكيلو الواحد، دفع التجار والموزعين إلى إخراج ما لديهم من كميات كبيرة كانت موجودة فى المخازن خوفًا من انخفاض آخر فى الأسعار يُلحق بهم خسائر كبيرة، وهو الأمر الذى ساهم فى إغراق السوق المحلي بالمحصول وأدى إلى تراجع سعر الطن، ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من تقلب فى سعر الأرز جعل الفلاحين يضعون أيديهم على قلوبهم ويطالبون الحكومة بفتح باب تصدير الأرز مرة أخرى أو شراء المحصول من المزارعين حتى لا يتكبدون خسائر كبيرة.

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وكانت الحكومة قد قررت تقليص المساحات المزروعة أرزًا خلال الموسم المقبل من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألفا، لترشيد استهلاك المياه، وللتوسع فى زراعة محصولي القمح والذرة، وبحسب شعبة الأرز بالغرفة التجارية فإن أسعار أرز الشعير تراجعت بنحو 25%، حاليا ليهبط سعر أرز الشعير رفيع الحبة إلى نحو 4700 ألف جنيه للطن مقابل 6 الآف جنيه من قبل، وبلغ سعر أرز الشعير عريض الحبة 5100 جنيه مقابل 7 آلاف جنيه فيما يباع الأرز الأبيض المستورد بـ9000 جنيه للطن.

7 جنيهات للكيلو وركود بالسوق

خلال الفترة الماضية شهدت أسعار الأرز انخفاضا كبيرا، حيث تراوح سعر الكيلو بين عشية وضحاها بين 7 إلى 8 جنيهات حاليا بعد أن كان سعر الكيلو خلال الأشهر الماضية يقدر بـ10 جنيهات للكيلو، ليكون مجمل الانخفاض على الساعات الأخيرة 2000 جنيه فى الطن ويعود هذا بحسب ما يراه الخبراء إلى وجود فائض من محصول الأرز سيكون كبيرا.

المهتمون والعاملون بسوق الأرز لا يخفى عليهم أسباب هذا الانخفاض، ويرجعونه إلى اقتراب موسم جمع المحصول والمزمع أن يبدأ في أول أغسطس المقبل، وتوسيع الرقعة الزراعية المحددة من قبل الحكومة، مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى قيام وزارة التموين باستيراد كميات من الأرز الصيني فى الفترة الماضية بأسعار منخفضة هو ما تسبب فى ركود كبير فى سوق الأرز.

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يقول رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة تسير فى طريقها نحو صياغة مذكرة تطالب فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية بفتح باب التصدير مرة أخرى، أو وجود ضمانات من الحكومة للفلاحين بأنها سوف تشترى المحصول منهم بثمن عادل للطن، حتى لا يتكبدوا خسائر كبيرة نتيجة عدم تحديد وزارة الزراعة سعر طن الأرز حتى الآن.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد تعاقدت على شراء 114 ألف طن أرز أبيض معبأ، الكمية المتعاقد عليها ستصل خلال الشهر الجارى وسترفع الرصيد الإستراتيجى من سلعة الأرز، كما أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين لافتة إلى أن جميع العروض التى تقدمت بكميات الأرز المستورد فى المناقصة من مناشئ مختلفه هى "الصين والهند وفيتنام".

القضاء على الاحتكار

ساهم انخفاض أسعار الأرز خلال الأيام القليلة الماضية، في القضاء على احتكار التجار والموزعين لكميات كبيرة من الأرز فى المخازن وهو ما عاد بالسلب على أسعار الأرز العام الماضي، بالإضافة إلى مساهمته في عودة التصدير مرة أخرى بعد أن أقدمت وزارة الزراعة على إغلاق باب التصدير بعد حدوث أزمة كبيرة نتيجة نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

"شهران من الآن ويغزو المحصول الجديد الأسواق، وهنا سيكون التجار مجبرين على إخراج ما تبقى لديهم من كميات فى صوامعهم، وبالتالي سيزيد العرض ويقل الطلب عليه وهو ما يكون سببًا في مزيد من انخفاض أسعار الأرز وكونه في متناول الجميع بأسعار زهيدة"، بحسب تأكيدت محمد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان لـ"التحرير".

السبب الأساسي في عودة الفلاحين إلى زراعة الأرز هذا العام وزيادة المساحة المنزرعة مقارنة بالعام الماضي هو قيام وزارة الزراعة باستنباط أصناف جدية ذات انتجاية عالية وأقل شراهة للمياه، ولا تمكث في الأرض أكثر من 155 يوما بعد أن كانت فترة حياتها 185 يوما، فكلما قلت مدة الزرع في الأرض، قل استهلاك المياه، ناهيك عن رفع القيود التى وضعتها الدولة على زراعة المحصول العام الفائت.

وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث الزراعية، فإن وزارة الزراعة قامت بتسجيل صنفين جديدين من الأرز هما سخا 108 وسخا سوبر 300 وهجينين جديدين من الأرز إنتاجيتهما عالية، هما هجين مصرى 3 وهجين بسمتى مصر 1.

انفراجة تهدد الفلاحين

استيراد الحكومة ما يقارب من 155 ألف طن أرز بداية من شهر الماضي، كان له أثر بالغ على اضطراب حركة سوق الأرز بجانب زيادة وزارة الزراعة المساحة المنزرعة من محصول الأرز، حيث كانت المساحة لا تتجاوز الـ750 ألف فدان، وهو ما يراه حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين فى حديثه لـ"التحرير"، أنه تسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل مخيف نتيجة نقص المعروض.

وتحتاج مصر ما يقرب من 4.5 مليون طن أرز شعير سنويا، فى الوقت الذى تقدر المساحة الإجمالية المنزرعة هذا العام بحسب الأرقام الخارجة من وزارة الزراعة بـ«مليون و75 ألف فدان»، ولكن المساحة المنزرعة على أرض الواقع تفوق هذا الرقم بكثير وتزيد على مليون و700 ألف فدان، وتعول الوزارة على هذه المساحة فى انتاج أكثر من 4 ملايين طن أرز شعير هذا العام.

ويقدر حجم استهلاك مصر من الأرز محليا نحو 3 ملايين و500 ألف طن سنويا، ما يعني أننا سنكون أمام فائض يقدر بـ500 ألف طن عن حاجة المجتمع المحلي، وقد يشكل هذا الفائض خسائر فادحة للفلاحين نتيجة زيادة المعروض من الأرز وتدني أسعاره عن سعر التكلفة، إن لم تتدارك الوزارة الأمر سريعًا وتقوم بفتح باب التصدير ومنع استيراد مزيد من الأرز الصيني الذى أغرق المجمعات الاستهلاكية والسوق المحلي.

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