رياضة

أحمد ناجي عن إصابة جنش: «إنتو مالكم»

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
جنش
جنش
رد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي يتلقاها من جانب بعض جماهير الكرة المصرية، بعد إصابة محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى المنتخب، ونادي الزمالك، خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بقطع في «وتر إكيليس»، وقال ناجي، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: «الناس بتروج إن الحراس ييتصابوا معايا.. اتصاب الشناوي في أمم إفريقيا 2017 وجنش في 2019، وماحدش حصله حاجة في كأس العالم».
وتابع أحمد ناجي: «بقول للناس في إيه مالكم؟.. اللي عايز يبين إنه بيفهم في الأحمال بلاش معايا أنا.. أنا شغال بقالي 30 سنة في مهنة حراسة المرمى، الإصابات بتبقى أقدار من ربنا سبحانه وتعالى ولا علاقة لها بالحمل التدريبي.. أول مرة في حياتى أرى إنسان صابر ومتقبل قدر الله بهذا الرضا مثلما يفعل جنش، ومن
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بيراميدز

ممدوح عيد يطيح بمحمد العاصي من بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، عن تعيين ممدوح عيد، مديرا تنفيذيا للنادي، خلفا لمحمد جمال العاصي، الذي تولى المسئولية في شهر فبراير الماضي، بعد أن أطاح الأخير بسيف الوزيري في وقت سابق. وكشف تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، في يونيو الماضي، عن رحيله عن النادي بشكل نهائي، وخوض تجربة جديدة بشراء أحد الأندية وتطويرها، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن بيع آل الشيخ حصته في بيراميدز بشكل نهائي للثنائي الإماراتي سالم الشامسي وأحمد الرميثي، علمًا بأن آل الشيخ اشترى نادي بيراميدز من مالكه السابق محمود الأسيوطي وضمن المشاركة في الموسم المقبل بالبطولات الإفريقية.
منتخب مصر

مدير المنتخب: هذا ما يُصيب اللاعبين بالإحباط

تحدث إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن الانتقادات اللاذعة من جانب بعض الجماهير المصرية، لأداء منتخب مصر رغم التأهل إلى دور الـ16 كأول المجموعة، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وقال في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء، إن انتقادات الجماهير هي ما تصُيب جماهير الفراعنة بالإحباط، مؤكدًا أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافير أجييري يسعى لمعالجته بصفة مستمرة.
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هاني أبو ريدة: كأس الأمم تفوقت على كوبا أمريكا

أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، أن المنتخب الوطني لم يتأثر بأزمة عمرو وردة، موضحا أنه تدخل في بعض الأمور التي تحتاج لتقويم، وأوضح أبو ريدة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدارك الأزمة، مؤكدا أنه لا يوجد صدام بينه وبين اللاعبين، كما أشار رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا إلى أن المستوى الفني للبطولة رائع بجانب وجود نجوم كبار في جميع المنتخبات، مؤكدا أن المستويات ترتفع ولا يمكن توقع هوية البطل.
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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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الطيب متراجعًا: مفترٍ وظالم من يتهم ناجي بإصابة جنش

تراجع أحمد الطيب، المعلق الرياضي، عن هجومه العنيف الذي شنه على أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب الوطني. الطيب فتح النار مساء أمس الجمعة، على أحمد ناجي، بعد إصابة محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة. أحمد الطيب أبدى اندهاشه فى منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من التدريبات التي يؤديها حراس مرمى المنتخب تحت قيادة مدربهم أحمد ناجي، إذ كتب الطيب: «تكرار القفز فوق الحواجز لفترات طويلة في نهاية موسم طويل وشاق أمر يدعو للدهشة والاستغراب».
جنش

إصابة "جنش" في مران المنتخب ونقله إلى المستشفى

علمت "التحرير"، أن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر، تعرض للإصابة خلال المران الجماعي للفراعنة مساء اليوم الجمعة على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة أوغندا، في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المُقبل، على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو المُقبل. ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط، وضمن تأهله لدور الـ16 بعد الفوز على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على الكونغو بهدفين دون رد.
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