أحمد ناجي عن إصابة جنش: «إنتو مالكم»

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

جنش

رد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي يتلقاها من جانب بعض جماهير الكرة المصرية، بعد إصابة محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى المنتخب، ونادي الزمالك، خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بقطع في «وتر إكيليس»، وقال ناجي، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: «الناس بتروج إن الحراس ييتصابوا معايا.. اتصاب الشناوي في أمم إفريقيا 2017 وجنش في 2019، وماحدش حصله حاجة في كأس العالم».

وتابع أحمد ناجي: «بقول للناس في إيه مالكم؟.. اللي عايز يبين إنه بيفهم في الأحمال بلاش معايا أنا.. أنا شغال بقالي 30 سنة في مهنة حراسة المرمى، الإصابات بتبقى أقدار من ربنا سبحانه وتعالى ولا علاقة لها بالحمل التدريبي.. أول مرة في حياتى أرى إنسان صابر ومتقبل قدر الله بهذا الرضا مثلما يفعل جنش، ومن