فرنسا تبدأ حسم ملفات الدماء بأول نيابة عامة للإرهاب

النيابة العامة الجديدة تتابع تحقيقات وقضايا الهجمات الإرهابية على فرنسا.. وكيفية تواصل منفذيها مع تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.. وخطوات وطرق تجنيدهم

تحرير:منة عبد الرازق ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م

عانت فرنسا من شبح الإرهاب منذ عقود، وازدادت وتيرته في السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد ظهور "داعش"، وتبنيه بعض العمليات الإرهابية الضخمة التي هزت سلام وأمن المجتمع الفرنسي، علاوة على انضمام عشرات الفرنسيين إلى التنظيم الإرهابي، آخرهم الستة الذين حكم عليهم بالعراق، مما دفع باريس لإنشاء أول نيابة عامة متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، تضم 26 قاضيا، كما ستنظر في نحو 10 ملفات تتعلق بالإرهاب، و146 ملفا في 20 منطقة جغرافية في جرائم ضد الإنسانية، ومن بين ملفات أهم العمليات الإرهابية التي نالت من فرنسا:

صحيفة شارلي إبدو بلغت وتيرة الإرهاب أشدها على فرنسا في عامي 2015، 2016، كانت بدايتها أحداث شارلي، بعد أن دخل ملثمون في يناير 2015 الجريدة الساخرة شارلي إبدو، وأطلقوا النار على من فيها بأسلحة الكلاشينكوف، مما أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين، وتبنى تنظيم القاعدة بجزيرة العرب المسئولية عن الحادث الإرهابي،

صحيفة شارلي إبدو

بلغت وتيرة الإرهاب أشدها على فرنسا في عامي 2015، 2016، كانت بدايتها أحداث شارلي، بعد أن دخل ملثمون في يناير 2015 الجريدة الساخرة شارلي إبدو، وأطلقوا النار على من فيها بأسلحة الكلاشينكوف، مما أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين، وتبنى تنظيم القاعدة بجزيرة العرب المسئولية عن الحادث الإرهابي، وبعد الحادث تلقت فرنسا عدة هجمات إرهابية أخرى، لتعد من أكبر الهجمات في تاريخها، ولا تزال القوات الفرنسية تحقق في الحادث بعد قتلها منفذي الهجوم، الأخوين سعيد وشريف كواشي.

هجمات "إيبر كاشر" ماركت

ستنظر النيابة أيضا في أحداث هجمات استهدفت سلسلة محلات السوبر ماركت كوشير في بوابة فينسين، حيث هاجم شخص يدعى أميدي كوليبالي الماكت وقتل 3 أشخاص واحتجز 17 رهينة آخرين، وقتل منهم واحدا أثناء الهجوم عليه لتصبح حصيلة ضحاياه 4 قتلى، وطالب أثناء احتجاز الرهائن بالإفراج عن صديقيه المتورطين في الهجوم على صحيفة شارلي إبدو، كما أكد انتماءه لتنظيم داعش.

هجوم نيس

يوم أسود خيم على فرنسا في يوليو 2016، حيث استقل إرهابي شاحنة بضائع محملة بالأسلحة والقنابل اليدوية، وتوجه ناحية جمع من الفرنسيين الذين يحتفلون بيوم الباستيل وهو يوم عطلة وطنية في منتزه الإنجليز، قُتل إثر الحادث نحو 84 فرنسيا، وداهمت الشرطة الفرنسية الإرهابي وقتلت منفذ الهجوم محمد لوحويج بوهلال، تونسي الجنسية.

هجوم ستراسبورج

في ديسمبر 2018، في إحدى أسواق أعياد الميلاد بمدينة ستراسبورج بفرنسا، نفذ شاب يدعى شريف شيكات يبلغ من العمر 29 عاما، هجوما إرهابيا وهو معروف لدى السلطات الأمنية، ومعروف أيضا بأفكاره المتطرفة وقضى عقوبات في فرنسا وألمانيا بسبب جرائم صغيرة ارتكبها، وأطلق النار على المارين مما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وأعلنت داعش مسئوليتها عن الحادث الإرهابي.

أحداث ليون

تعتبر أحداث ليون من أحدث الحوادث الإرهابية في فرنسا، ففي مايو الماضي هز مدينة ليون الفرنسية انفجار بواسطة طرد مفخخ بعدما وضع الجاني كيسا بلاستيكيا أمام مخبز في وسط المدينة ثم ركب دراجته وعاد من نفس الطريق الذي أتى منه، مما أسفر عن مصابين دون وقوع ضحايا، واعتقلت القوات الفرنسية اثنين من المشتبه بهم على خلفية الحادث، أحدهما يدعى محمد هشام طالب جزائري، يبلغ من العمر 24 عاما، وأقر بأنه قد بايع تنظيم داعش.

هجمات ميدي بيرينيه

هي مجموعة من العمليات الإرهابية حدثت في مدينة تولوز ومونتوبان الفرنسية في عام 2012، استهدفت 3 جنود فرنسيين ومدنيين يهود، ونفذ الهجوم محمد مراح الفرنسي من أصل جزائري، والذي اعترف بالهجوم على الجنود بسبب تورطهم من وجهة نظره في الحرب على أفغانستان.

يذكر أن داعش تبنى العديد من الهجمات الإرهابية في فرنسا منذ عام 2015 منها هجوم استهدف معملا للغاز في بلدية سان كانتان فالافييه، وسلسلة هجمات في نوفمبر 2015، وهجوم متحف اللوفر وهجوم في الشانزلزيه عام 2017، وهجوم إرهابي في مدينة قرقشونة.

وستتابع النيابة العامة الجديدة بفرنسا هذه الملفات ومتابعة القضايا أمام القضاء الفرنسي، والتحقيقات في الهجمات الإرهابية على فرنسا، وكيفية تواصل منفذي هذه الهجمات مع تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وكيفية تجنيدهم.