إرهاب

فرنسا تبدأ حسم ملفات الدماء بأول نيابة عامة للإرهاب

النيابة العامة الجديدة تتابع تحقيقات وقضايا الهجمات الإرهابية على فرنسا.. وكيفية تواصل منفذيها مع تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.. وخطوات وطرق تجنيدهم
تحرير:منة عبد الرازق ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٢ م
هجمات إرهابية بفرنسا - أرشيفية
هجمات إرهابية بفرنسا - أرشيفية
عانت فرنسا من شبح الإرهاب منذ عقود، وازدادت وتيرته في السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد ظهور "داعش"، وتبنيه بعض العمليات الإرهابية الضخمة التي هزت سلام وأمن المجتمع الفرنسي، علاوة على انضمام عشرات الفرنسيين إلى التنظيم الإرهابي، آخرهم الستة الذين حكم عليهم بالعراق، مما دفع باريس لإنشاء أول نيابة عامة متخصصة في قضايا الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، تضم 26 قاضيا، كما ستنظر في نحو 10 ملفات تتعلق بالإرهاب، و146 ملفا في 20 منطقة جغرافية في جرائم ضد الإنسانية، ومن بين ملفات أهم العمليات الإرهابية التي نالت من فرنسا:
صحيفة شارلي إبدو بلغت وتيرة الإرهاب أشدها على فرنسا في عامي 2015، 2016، كانت بدايتها أحداث شارلي، بعد أن دخل ملثمون في يناير 2015 الجريدة الساخرة شارلي إبدو، وأطلقوا النار على من فيها بأسلحة الكلاشينكوف، مما أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة 11 آخرين، وتبنى تنظيم القاعدة بجزيرة العرب المسئولية عن الحادث الإرهابي،
اقرأ المزيد
ارهابى

أهم مناطق النزاع بين الجيوش والتنظيمات الإرهابية

ما أشهر مناطق النزاع بين الإرهابيين والحكومات؟ البداية من منطقة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وتسمى بإدلب الخضراء من كثرة شجر الزيتون بها، وتبعد عن العاصمة دمشق بنحو 330 كيلومترا وبها 2 مليون ونصف المليون نسمة وتقع على الحدود التركية، بدأ النزاع بها في عامي 2011 و2012، ومن وقت لآخر تحارب القوات الحكومية المعارضة والجماعات المسلحة في إدلب، وأهم هذه الفصائل المسيطرة عليها هي: هيئة تحرير الشام والتي تعتبر أكبر المسيطرين على إدلب عقب انشقاقها عن تنظيم القاعدة وإقصائها شراءكها من المعارضة.
انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

قتلى وجرحى بالآلاف.. الإرهاب يستهدف المنشآت الأمنية

شهدت تونس، أمس الخميس، تفجيرين انتحاريين، استهدف أولهما سيارة شرطة في شارع شارل ديجول، بينما استهدف الآخر وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة، حيث قيام شخص بتفجير نفسه أمام الباب الخلفي لإدارة الشرطة بالعاصمة التونسية، مخلفا 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية بـ"مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تاريخا طويلا من استهداف الإرهاب الأسود للمنشآت الأمنية والحيوية في العديد من عواصم العالم، والتي نالت من الكثير من مديريات الأمن والوزارات الهامة.
مجندات-داعش.

الجهاديات.. نساء الجماعات يثرن الرعب بتفجير أنفسهن

باتت العناصر النسائية أجنحة إرهابية مهمة في العديد من الجماعات المتطرفة التي تستخدمهن بكثرة وتعتمد عليهن، ويُسند إليهن العديد من المهام التي تسهم في إتمام وإنجاح أعمال العنف والتطرف في أماكن متفرقة، وتعد الذراع النسائية في تنظيم دولة الخلافة الإسلامية "داعش" الأقوى بين الجماعات الإرهابية المختلفة، لأنها تعتمد عليهن في الجهاد المادي وجهاد النكاح والتفتيش، ويصل الأمر في بعض الأوقات إلى حمل النساء من الجهاديات السلاح أيضا، جنبا إلى جنب مع الإرهابيين الرجال، بل وتفجير أنفسهن ضمن العمليات الإرهابية.
هجوم-انتحارى-فى تونس (2)

ارتباك وذعر.. اللحظات الأولى بعد تفجيري تونس (فيديو)

طوقت قوات الأمن التونسية، شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة تونس، بعد وقوع انفجارين انتحاريين بهما، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة 9 آخريين بينهم 3 مدنيين، وسادت حالة من الارتباك في الشارع المزدحم والذي يضم عددا كبيرا من المؤسسات، وأغلق الأمن الرئاسي، الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي بالعاصمة، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المعلوت الأولية تشير إلى أن التفجيرين ورائهما رجل وامرأة، موضحة أن التفجير الأول الذي وقع قرب السفارة الفرنسية في شارع شارل ديجول واستهدف دورية أمنية نفذته امرأة.
اقرأ المزيد من الأخبار
انفجار-محول-كهرباء-في-السعودية (2)

قتلى وجرحى بالآلاف.. الإرهاب يستهدف المنشآت الأمنية

شهدت تونس، أمس الخميس، تفجيرين انتحاريين، استهدف أولهما سيارة شرطة في شارع شارل ديجول، بينما استهدف الآخر وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة، حيث قيام شخص بتفجير نفسه أمام الباب الخلفي لإدارة الشرطة بالعاصمة التونسية، مخلفا 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية بـ"مكافحة الإرهاب"، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان تاريخا طويلا من استهداف الإرهاب الأسود للمنشآت الأمنية والحيوية في العديد من عواصم العالم، والتي نالت من الكثير من مديريات الأمن والوزارات الهامة.
مجندات-داعش.

الجهاديات.. نساء الجماعات يثرن الرعب بتفجير أنفسهن

باتت العناصر النسائية أجنحة إرهابية مهمة في العديد من الجماعات المتطرفة التي تستخدمهن بكثرة وتعتمد عليهن، ويُسند إليهن العديد من المهام التي تسهم في إتمام وإنجاح أعمال العنف والتطرف في أماكن متفرقة، وتعد الذراع النسائية في تنظيم دولة الخلافة الإسلامية "داعش" الأقوى بين الجماعات الإرهابية المختلفة، لأنها تعتمد عليهن في الجهاد المادي وجهاد النكاح والتفتيش، ويصل الأمر في بعض الأوقات إلى حمل النساء من الجهاديات السلاح أيضا، جنبا إلى جنب مع الإرهابيين الرجال، بل وتفجير أنفسهن ضمن العمليات الإرهابية.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

ضبط مصريين اثنين في نيكاراجوا يشتبه في صلتهما بداعش

ألقى أفراد من القوات المسلحة في نيكاراجوا، أمس الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص (اثنين مصريين واثنين عراقيين)، وذلك للاشتباه في أن لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، ومن المنتظر ترحيلهم إلى كوستاريكا، إذ قدموا منها بطريقة غير مشروعة. وثلاثة من الأربعة المتهمين تتطابق هوياتهم مع مشتبه بهم وردت أسماؤهم?????? في نشرة تتعلق بتحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من وصول ثلاثة يحتمل أنهم إرهابيون إلى أميركا الوسطى في الفترة الأخيرة، وذلك حسبما ذكرت شرطة نيكاراجوا، ونقل عنها موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
القبض-على-أمير-داعش-باليمن-الملقب-بأبو-أسامة-المهاجر

أبوأسامة المهاجر.. «بن لادن اليمن» الذي حير السعودية

بعد فشل العديد من المحاولات للقبض عليه، تمكنت قوات خاصة سعودية، اليوم "الثلاثاء"، من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن، الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، المسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، في أحد المنازل بالبلدة المنكوبة، ووفقا للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، فإن القوات الخاصة السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تمكنت خلالها من القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، وعدد من أعضاء التنظيم كانوا برفقة المهاجر اليوم الثلاثاء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org