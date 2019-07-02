الأزهر: نفذنا ألفي قافلة.. وأجبنا على 400 ألف فتوى

تحرير:باهر القاضى ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

الجامع الأزهر

أعلن مجمع البحوث الإسلامية في تقريره نصف السنوي عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتناقش قضايا مهمة تلامس واقع الناس وتلبي احتياجاتهم المعرفية. وقال نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ الكثير من الأنشطة، فعلى مستوى القوافل التوعوية أطلق المجمع ما يزيد على ألفي قافلة توعوية ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات.

أوضح الأمين العام أن المجمع عقد ما يقرب من 22 ألف لقاء في قطاعات الأمن المركزي، ومراكز الشرطة، والسجون، ودور الرعاية، لأجل نشر الفهم الصحيح للدين وثمانية آلاف لقاء بالمكتبات العامة، ودور الثقافة، والمقاهي الثقافية. ولفت الأمين العام، أن لجان الفتوى الرئيسة بالجمهورية استقبلت قرابة 400 ألف سؤال في تخصصات