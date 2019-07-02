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الأزهر: نفذنا ألفي قافلة.. وأجبنا على 400 ألف فتوى

تحرير:باهر القاضى ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
أعلن مجمع البحوث الإسلامية في تقريره نصف السنوي عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وتناقش قضايا مهمة تلامس واقع الناس وتلبي احتياجاتهم المعرفية. وقال نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن النصف الأول من العام الجاري شهد تنفيذ الكثير من الأنشطة، فعلى مستوى القوافل التوعوية أطلق المجمع ما يزيد على ألفي قافلة توعوية ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات.
أوضح الأمين العام أن المجمع عقد ما يقرب من 22 ألف لقاء في قطاعات الأمن المركزي، ومراكز الشرطة، والسجون، ودور الرعاية، لأجل نشر الفهم الصحيح للدين وثمانية آلاف لقاء بالمكتبات العامة، ودور الثقافة، والمقاهي الثقافية. ولفت الأمين العام، أن لجان الفتوى الرئيسة بالجمهورية استقبلت قرابة 400 ألف سؤال في تخصصات
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئاسة تعلن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2018/ 2019، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020. وقال المتحدث إن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2018/ 2019 اظهرت تحسنا كبيرا على أكثر من صعيد إذ ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.6%.
سامح-شكرى (1)

مقتل 18 جنديا.. مصر تدين هجوما على معسكر لجيش النيجر

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا تابعًا لجيش النيجر في منطقة إيناتيس غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 18 جنديًّا. وأعربت مصر، في البيان، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وأكدت وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، ودعم مصر للنيجر في مواجهة ظاهرة الإرهاب. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أرجاء العالم.
وزير-الماليه

«المالية» تعلن تقديم موعد صرف مرتب يوليو

قررت وزارة المالية تقديم مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي 2019-2020، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية العام الدراسي الجديد. ووفقا لكتاب دوري صادر عن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة، قررت "المالية" صرف الرواتب والأجور للعاملين بالدولة "بالزيادات والعلاوات التي تقررت" بما فيها المحول منها على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات في الشهور الأربعة لمدة خمسة أيام عمل خلال المواعيد الآتية:
جبالى-المراغى-عضو-مجلس-النواب-01

65 عاما للمعاش.. موافقة برلمانية مبدئية على قانون التأمينات الجديد

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل. وربط المشروع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.
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احمد-الطيب

شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، القاهرة، متوجهًا إلى ألمانيا لاستكمال العلاج وإجراء عدد من الفحوصات الطبية. كان فضيلة الإمام الأكبر قد سافر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، حيث تأتي زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين. وفى سياق متصل، عُقد الأزهر، بمقر مشيخة الأزهر، لقاء تشاوري بشأن تشكيل لجنة برنامج" التوعية الأسرية والمجتمعية" تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن".
طارق-ابو-هشيمة-دار-الافتاء

الإفتاء تكشف خطورة تطبيق «يورو فتوى» المتطرف

كشف المؤشر العالمى للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء، في تقرير نشره في شهر مايو الماضي، عن خطورة تطبيق أو أبليكيشن "يورو فتوى" التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، التابع بدوره لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقره كلونسكي في العاصمة الإيرلندية دبلن، مُحذرا ممّا يبثه من أفكار وفتاوى وآراء متطرفة تنمّي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وقد ظهرت مؤخرًا مطالبات رسمية في كل من ألمانيا وفرنسا، تدعو إلى حظر هذا التطبيق بين الشباب المسلمين في البلدين لما يحض عليه من تطرف وعنف.
احمد-المسماري (2)

المسماري: خسائر تركيا في ليبيا ستكون كبيرة

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا أصبحت دولة معادية، مؤكدا على أن خسائر أنقرة في بلاده ستكون كبيرة. وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، في وقت متأخر من مساء السبت، أعلنا تركيا معادية ولكن نستثني الشعب التركي الذي يعاني من ظلم وسجون رئيسه رجب طيب أردوغان على حد قوله. وعرض المسماري، لوثائق وصور تؤكد مشاركة عناصر من الجيش التركي في المعارك مع الميليشات المتطرفة ضد الجيش الوطني الليبي، منوها إلى أن أنقرة دخلت المعركة بشكل رسمي عن طريق الجيش التركي.
اجتماع-هيئة-كبار-العلماء-فى-الازهر

الأزهر ودار الإفتاء يدينان هجوم العريش

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء. وأشاد الأزهر بجهود رجال الشرطة في التصدي لأعداء الوطن ومطاردتهم والحفاظ على أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة أبطالنا، مطالبًا الشعب المصري بالوقوف جانب رجال الشرطة وقواتنا المسلحة في حربهم ضد خفافيش الظلام. وتقدم الأزهر بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسر الشهداء، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته، وأن ينعم على مصرنا والعالم بالأمن والسلام.
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