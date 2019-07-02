رياضة

«التحرير» تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وإنبي لضم جلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
أسامة جلال
أسامة جلال
كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن محاولات إدارة التعاقدات بالنادي للحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع فريق إنبي مواليد 1998، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد أن أبدى الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للمارد الأحمر موافقته على تدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد. وقال المصدر لـ«التحرير»، إن إدارة التعاقدات بالأهلي تواصلت مع إدارة إنبي برئاسة علاء خشب، وطلبت الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأوليمبي، حيث عرضت ضمه مُقابل 20 مليون جنيه.
رد النادي البترولي كان واضحًا وهو رفض العرض المادي مؤكدين أنه ضعيف، ومشيرًا إلى أن مسألة التفريط في أسامة جلال ليست بالسهلة، والموافقة مرتبطة بتعويض الفريق ماديا بالإضافة إلى حصوله على لاعبين من النادي الأهلي. وأكد مسؤولو نادي إنبي لنظرائهم في النادي الأهلي رغبتهم في الحصول على الثنائي إسلام محارب وهشام
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أحمد ناجي عن إصابة جنش: «إنتو مالكم»

رد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي يتلقاها من جانب بعض جماهير الكرة المصرية، بعد إصابة محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى المنتخب، ونادي الزمالك، خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بقطع في «وتر إكيليس»، وقال ناجي، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: «الناس بتروج إن الحراس ييتصابوا معايا.. اتصاب الشناوي في أمم إفريقيا 2017 وجنش في 2019، وماحدش حصله حاجة في كأس العالم».
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المستشار القانوني للأهلي: نحتفظ بأوراق ستحدث مفاجأة

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن طلبات النادي الأحمر في بياناته الأخيرة، كانت واضحة ومحددة، وعلى رأسها إنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل 30 يونيو، وخوض المباريات المتبقية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقرر الأهلي، اليوم السبت، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ومرورًا بمركز التسوية والتحكيم، ووصولا إلى الفيفا، والمحمكة الرياضية الدولية؛ لحفظ حقوق النادي في بطولة الدوري العام موسم 2018/ 2019 بعد القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من المسابقة.
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القيعي: البعض كان يسب اتحاد الكرة ثم تنفذ طلباته

أبدى عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، تعجبه من موقف اتحاد الكرة، تجاه ناديه، قائلا: «إذا كان اتحاد الكرة غاضبًا من بحث الأهلي عن حقوقه، فعليه أن يتذكر أن البعض كان يسب مجلس الجبلاية ويهدده، وكانت طلباته تنفذ في النهاية؛ لذلك فإن الأهلي يدافع عن حقه الآن باللجوء للفيفا والقنوات الشرعية». وأضاف القيعي، في تصريحاته اليوم السبت ببرنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي أن قيام رئيس الزمالك بحلف «يمين الطلاق» على الهواء بأن ناديه لن يلعب مباريات إضافية قبل مواجهة الأهلي للمقاولون العرب، كان متفقًا عليه مع اتحاد الكرة، قبل التلويح به.
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في بيان جديد.. الأهلي يعدد سلبيات اتحاد الكرة

أرسلت إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت، مذكرة إلى اتحاد الكرة تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري. ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل مباريات المنافسين.
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طنطا يقدم عرضًا رسميًا لمدافع الأهلي

قدم مسؤولو فريق طنطا عرضًا رسميًا لمحمد نجيب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في إطار الصفقات التدعيمية لأبناء السيد البدوي بعد صعودهم لدوري الأضواء والشهرة بداية من الموسم المقبل. وعرض مسؤولو الفريق الطنطاوي على محمد نجيب التوقيع للفريق الصاعد حديثًا بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء وعدم وجود رغبة لدى إدارة الأهلي في تجديد عقد اللاعب، فى إطار خطة الإدارة الحمراء فى تجديد دماء الفريق بلاعبين صغار السن، بالإضافة إلى ابتعاد اللاعب عن المباريات بعد عودته من إصابة قطع غضروف الركبة.
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