«التحرير» تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي وإنبي لضم جلال

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

أسامة جلال

كشف مصدر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن محاولات إدارة التعاقدات بالنادي للحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع فريق إنبي مواليد 1998، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد أن أبدى الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للمارد الأحمر موافقته على تدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم الجديد. وقال المصدر لـ«التحرير»، إن إدارة التعاقدات بالأهلي تواصلت مع إدارة إنبي برئاسة علاء خشب، وطلبت الحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأوليمبي، حيث عرضت ضمه مُقابل 20 مليون جنيه.

رد النادي البترولي كان واضحًا وهو رفض العرض المادي مؤكدين أنه ضعيف، ومشيرًا إلى أن مسألة التفريط في أسامة جلال ليست بالسهلة، والموافقة مرتبطة بتعويض الفريق ماديا بالإضافة إلى حصوله على لاعبين من النادي الأهلي. وأكد مسؤولو نادي إنبي لنظرائهم في النادي الأهلي رغبتهم في الحصول على الثنائي إسلام محارب وهشام