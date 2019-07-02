محمد صلاح يطلب وجبة كشرى بمعسكر المنتخب

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

محمد صلاح

طلب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزى، من طباخ الفريق بفندق الإقامة تحضير وجبة كشري خاصة له، خاصة أنه من عشاق هذه الوجبة، واستجاب له الطباخ على الفور، حيث طلب منه تحضير وجبة الكشرى التى طلبها الفرعون المصرى وأشرف عليها الشيف أحمد فرج. ويستعد صلاح مع المنتخب خلال هذه الفترة للمباراة المقبلة بدور الـ16 يوم السبت القادم بعد التأهل من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام فى مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو المقبل.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الخميس الماضى على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة