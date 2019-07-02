رياضة

محمد صلاح يطلب وجبة كشرى بمعسكر المنتخب

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
طلب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزى، من طباخ الفريق بفندق الإقامة تحضير وجبة كشري خاصة له، خاصة أنه من عشاق هذه الوجبة، واستجاب له الطباخ على الفور، حيث طلب منه تحضير وجبة الكشرى التى طلبها الفرعون المصرى وأشرف عليها الشيف أحمد فرج. ويستعد صلاح مع المنتخب خلال هذه الفترة للمباراة المقبلة بدور الـ16 يوم السبت القادم بعد التأهل من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام فى مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو المقبل.
وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين الخميس الماضى على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة
اقرأ المزيد
عماد-متعب

متعب وزوجته في معسكر المنتخب الوطني

حرص عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بصحبة أسرته على دعم المنتخب الأول خلال استعداده لـ دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشرت يارا نعوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لنجلتيها بصحبة محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا وأحمد حجازي نجم ويست بروميتش، كما نشرت صورة لـ محمد الشناوي حارس الأهلي بصحبة زوجها عماد متعب.
السنغال-وكينيا‎ (3)

منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة دور الـ16

تلقى منتخب السنغال صدمة شديدة بعد أن تعرض إدوارد ميندي حارس المرمى الأساسي لمنتخب أسود التيرانجا لإصابة قوية بكسر في إصبعه تمنعه من استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أصيب ميندي خلال فترة الإحماء قبل مباراة السنغال وكينيا التي أقيمت مساء أمس الإثنين في ختام مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة وهي المباراة التي حسمها منتخب أسود التيرانجا لصالحه بثلاثية نظيفة.
جوزيه-مورينيو‎ (2)

تايم سبورت تتعاقد مع جوزيه مورينيو لتحليل كأس الأمم

تعاقدت مجموعة إعلام المصريين المالكة لقناة "تايم سبورت" مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لأندية ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، للتواجد عبر شاشة قناة تايم سبورت خلال المباريات المتبقية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث تسعى مجموعة إعلام المصريين لوضع خطة لتطوير القناة خلال الأدوار القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-والكونغو (5)

منتخب مصر مع أجيري.. بين الكوارث والانحلال والخداع

حقق المنتخب الوطني فوزًا مثيرًا على حساب أوغندا (2-0)، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية، على استاد القاهرة، وسجل للفراعنة محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 44، وحافظ الفراعنة على نظافة الشباك للمباراة الثالثة على التوالي. وضمن الفراعنة صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد حصد العلامة الكاملة بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، وتجمد رصيد منتخب أوغندا عند 4 نقاط بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، ليصعد رسميًا محتلاً الوصافة.
مصر-والكونغو (2)

قائد المنتخب عن أزمة عمرو وردة: حرية شخصية

تحدث أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، عن احتفاله والإشارة برقم 22 عقب التسجيل في مرمى منتخب الكونغو، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط، وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
مصر-والكونغو (2)

كيف علقت الصحف الإنجليزية على تأهل مصر في كأس الأمم؟

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، الأربعاء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد، واحتل أوغندا المركز الثاني بـ4 نقاط وزيمبابوي المركز الثالث بنقطة واحدة.
مصر-والكونغو (3)

إثارة ومتعة وتأهل.. أبرز مشاهد خامس أيام أمم إفريقيا

أقيمت مساء الأربعاء 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ التقى منتخب نيجيريا مع نظيره الغيني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما واجه منتخب أوغندا نظيره الزيمبابوي ضمن منافسات المجموعة الأولى واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة ذاتها وشهدت هذه المباريات تأهل مصر ونيجيرا للدور التالي بالبطولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org