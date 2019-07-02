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عواقب وخيمة بعد انتهاك إيران الاتفاق النووي

هددت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67%، قد تصل إلى نسبة 20% في وقت لاحق، وهي خطوة أكثر أهمية في طريق بناء سلاح نووي، لكنها لم تفعل ذلك بعد
تحرير:أحمد سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
روحاني
روحاني
في خطوة واحدة، أقدمت إيران، على اتخاذ الخطوة الأكثر استفزازا والأقل إثارة، حيث أعلنت تجاوز إنتاجها من اليورانيوم المخصب 300 كيلوجرام، في انتهاك شروط الاتفاق النووي الإيراني. ويمثل إعلان إيران انتهاكها لشروط خطة العمل المشتركة الشاملة، لأول مرة خطوة رمزية للدولة المحاصرة، لكنها خطوة خفيفة في تأثيرها الفعلي والفوري. ففي عام 2015، أقرت الاتفاقية بنفوذ إيران الإقليمي المتنامي، لكنها وضعت السياسة جانبا، وسعت لإيجاد طريقة لوقف سعي إيران للحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات.
العقوبات المدمرة إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض هذه الاتفاقية، وانسحب منها، وفرض عقوبات مدمرة مرة أخرى على طهران، تاركا لإيران اتفاقا لا تحصل على شيء منه. وسعت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، لإيجاد آلية للسماح لشركاتها بالتعامل التجاري مع إيران، لكن جهودها فشلت، حيث ترفض الشركات التعامل
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مفاعل نووي إيراني

رسالة أوروبية وتحذير فرنسي لإيران بسبب اليورانيوم

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التزامه بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، طالما واصلت تنفيذ تعهداتها، داعيا طهران إلى التراجع عن تقليص التزامها بالنووي.. وجاءت الدعوة بالتزامن مع تحذيرات فرنسية لإيران، من اتخاذ أي إجراءات تجعل الاتفاق "محل شك"، في أعقاب تجاوز الأخيرة، الحد المسموح به لتخزين اليورانيوم منخفض التخصيب، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان اليوم "التزامه بالاحترام الكامل للاتفاق النووي لعام 2015، ويطلب من إيران العدول عن هذه الزيادة دون تأخير، وتفادي كل الإجراءات الإضافية التي تجعل التزاماتها النووية في موضع شك".
فيسبوك

«فيسبوك» تخلي 4 مبان في أمريكا بسبب «طرود مشبوهة»

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم إخلاء 4 مبان وإجراء فحص طبي لشخصين للتأكد من إمكانية تسممهما بالسارين، بعد العثور على طرود مشبوهة في مكتب بريد "فيسبوك" بمدينة مينلو-بارك التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية الأمريكية. وقال ممثل شركة "فيسبوك"، إنتوني هاريسون، إن الشركة أخلت المباني الأربعة بعد الحصول على نتائج إيجابية للفحص، وهي تتعاون مع الشرطة في التحقيق. رئيس هيئة الإطفاء في المدينة، جون جونستون، أوضح أن أشخاصا كانوا يلمسون طرودا مشبوهة لم يظهروا أي أعراض تبين تعرضهم للسارين.
هبوط اضطراري لطائرة

هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في مطار إسرائيلي (فيديو)

تمكنت طائرة من طراز بوينج "737- 400" التابعة لخطوط طيران "إلكترا" الألمانية من الهبوط اضطراريا بنجاح في مطار بن غوريون الدولي، في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، بعد انفجار أحد إطاراتها في أثناء إقلاعها من مطار في مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة قد أقلعت من المدينة الألمانية في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي في وقت سابق من اليوم، إلا أنه بعد وقت قليل من إقلاعها، اكتشفت الطواقم الأرضية في كولونيا أن أحد إطارات الطائرة قد انفجر، تاركا حطاما على مدرج المطار.
ترامب-وشي

جذب الاستثمارات يعزز الصين في الحرب التجارية

اختلف العديد من المحللين والمراقبين في الوقوف على هوية المنتصر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك في أعقاب ما أسفر عنه اجتماع دونالد ترامب وشي جين بينج على هامش قمة مجموعة العشرين منذ أيام قليلة. وعلى الرغم من الاختلاف الواضح في تحديد هوية المنتصر أو من تسير الأمور في صالحه، فإن هناك العديد من العوامل التي يمكن من خلالها تحديد نقاط القوة والضعف لدى الولايات المتحدة والصين على حد سواء، الأمر الذي قد يحدد مَن خرج منتصرًا في الجولات السابقة.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تضغط على أوروبا بانتهاك «النووي»

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، انتهاك إيران للاتفاق النووي، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث أطلعتنا على الأوضاع في ليبيا واليمن واستهداف الحوثيين مجددا مطار أبها في السعودية. في مقدمة عناوينها ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعلن أمس، أن بلاده تخطت الحد المسموح لها به من مخزون اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية، في تحد لمطالبة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لها بضرورة الالتزام به رغم العقوبات الأمريكية.
الاتفاق-النووى

إيران تلحق بقطار الانسحاب من النووي بعد مهلة الإنقاذ

التلويح بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي وتسريع تخصيب اليورانيوم، ورقة ضغط لوحت بها إيران مؤخرا للرد على العقوبات الأمريكية المتعاقبة عليها منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي منذ أكثر من عام، ووصلت تلك العقوبات إلى المرشد الأعلى أية الله على خامنئي. وكانت واشنطن قد فرضت أول أمس، عقوبات تستهدف المرشد الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين، وأعلنت أنها ستدرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي كان واجهة الانفراج في السياسة الإيرانية حيال الدول الغربية، على قائمتها السوداء في وقت لاحق هذا الأسبوع.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ورشة المنامة تنطلق بالوعود للفلسطينيين

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق ورشة البحرين حول عملية السلام، كما أبرزت تطورات الصراع بين إيران وأمريكا بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وأبرزت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها انطلاق أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، أمس، بمشاركة عربية وغربية، على أن تستكمل أعمالها اليوم الأربعاء. وبدأت الورشة بوعود كثيرة لإقناع الفلسطينيين بالمضي في خطة السلام الأمريكية، في حين رد الفلسطينيون برفضهم القاطع لما ينتج عن الورشة.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (4)

هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوما تلو الآخر نتيجة إصرار الأخيرة على تصعيد هجماتها في الآونة الأخيرة، فقد أصبح استهداف ناقلات النفط أبرز أهدافها، فبعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، جاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وكل الأدلة تشير إلى تورط طهران في تلك الهجمات، وبدا التساؤل واضحا هل اقتربت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران على خلفية التصعيد الإيراني في المياه الدولية؟
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