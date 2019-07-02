عواقب وخيمة بعد انتهاك إيران الاتفاق النووي

هددت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.67%، قد تصل إلى نسبة 20% في وقت لاحق، وهي خطوة أكثر أهمية في طريق بناء سلاح نووي، لكنها لم تفعل ذلك بعد

تحرير:أحمد سليمان ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

روحاني

في خطوة واحدة، أقدمت إيران، على اتخاذ الخطوة الأكثر استفزازا والأقل إثارة، حيث أعلنت تجاوز إنتاجها من اليورانيوم المخصب 300 كيلوجرام، في انتهاك شروط الاتفاق النووي الإيراني. ويمثل إعلان إيران انتهاكها لشروط خطة العمل المشتركة الشاملة، لأول مرة خطوة رمزية للدولة المحاصرة، لكنها خطوة خفيفة في تأثيرها الفعلي والفوري. ففي عام 2015، أقرت الاتفاقية بنفوذ إيران الإقليمي المتنامي، لكنها وضعت السياسة جانبا، وسعت لإيجاد طريقة لوقف سعي إيران للحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات.

العقوبات المدمرة إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفض هذه الاتفاقية، وانسحب منها، وفرض عقوبات مدمرة مرة أخرى على طهران، تاركا لإيران اتفاقا لا تحصل على شيء منه. وسعت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، لإيجاد آلية للسماح لشركاتها بالتعامل التجاري مع إيران، لكن جهودها فشلت، حيث ترفض الشركات التعامل