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عصر الاستهلاك السريع للنجوم اللامعة

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م
تصوير سينمائي- صورة أرشيفية
تصوير سينمائي- صورة أرشيفية
هذا عصر السرعة الفائقة، والثورة الرقمية الهادرة بالتغيرات والتحولات التى سرعان ما تنسخ ذاتها، وفى ظل ثورة السرعة، وطبيعة التحولات المتغيرة، نبدو عاجزين حينا، وراصدين أحيانا لما يجرى حولنا؛ لأن الآلة الاصطلاحية تبدو غير قادرة على العمل وهى التى شكلتنا عقليا، وصاغت مقارباتنا لفهم أنفسنا ومجتمعاتنا ورؤيتنا للعالم. الحياة المصرية وما بعدها تراكمت معها عوالم كاملة من النظريات والأفكار، والفلسفات والأنساق اللغوية والاصطلاحية ساهمت فى صياغة عيوننا ورؤانا وأحاسيسنا وثقافتنا العالمة وذائقاتنا.
يبدو أن تشكيل العقل الحداثى وما بعده أدى إلى إنتاج حالة من بعض السكينة العقلية، لبعض المفكرين والمثقفين، الذين استخدموا مناهج وإستراتيجيات تحليلية للظواهر والمشاكل والأزمات التى يواجهها الفرد والمجتمعات فى عالمنا انطلاقا من المقاربات الفلسفية والسوسيولوجية والسياسية التى تم إنتاجها فى إطار الحياة الحداثية
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الدكتور-محى-الدين عفيفى (2)

الدكتور عفيفي وخطاب الاستنارة!

كنت أعتزم الكتابة عن الحرب الشرسة الخفية ضد الإسلام العظيم من قبل جهات تظهر غير ما تبطن وترتدي مسوح السماحة، رغم أن بينها وبين السماحة سنوات ضوئية كقيمة دينية إنسانية..
مسجد-خوند-اصلباى بالفيوم (1)

من أفسد أملاكي فقد ظلم

مسجد خوند آصلباى زوجة السلطان قايتباى، الكائن بمحافظة الفيوم منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادى، والمبنى من الحجر، قام مهندسو وزارة الآثار المصرية "بتمحيره" و"تبييضه" بمنتهى الثقة بطريقة فجة أخفت ملامحه الأصلية، وأساءت إلى الأثر بصورة يصعب معها إعادته إلى صورته الأولى كما يقول الأثرى المهندس محمود الطوخى، الذى يؤكد أن عملية التمحير الضارة التى نفذها المقاول لا بد أنها استلزمت "زنبقة" الحجر، أى تحفيره بالأجنة والمطرقة حتى تلتصق به المونة المستخدمة فى "المحارة"، وهو الأمر الذى يعد إساءة سافرة إلى مادة البناء الأصلية للأثر.
مزلقان ارض اللواء

الحوار المؤجل من البساتين إلى أرض اللواء!

كنت في زيارة لصديق في منطقة أرض اللواء، وهي منطقة شعبية مجاورة لحي الدقي يقطنها ما يقرب من مليون شخص، تجولت خلال الزيارة بالمنطقة المشابهة في تفاصيلها كل الأحياء الشعبية في مصر، وتخيلت لحظات وجودي في الشوارع الجانبية أنني في شوارع حي البساتين، فهي نفس النمط العمراني، ونفس المشكلات التي تواجه السكان، من نقص حاد في خدمات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، فضلا عن سوء التخطيط، إلا أن تلك المعاناة التى يعيشها أهالي الأحياء الشعبية لم تمنع وجوه الناس من الابتسامة، فهم بسطاء، أذكياء، متقاربون، ومتكاتفون مع بعضهم البعض، لا أحد غريب فالكل عائلة واحدة، وهي الروح التي لا تسكن البساتين وأرض اللواء فقط، بل هي السمة الغالبة في كل الأحياء الشعبية في مصر.
جماهير-النادى-الاهلى

لم أعد أشعر بالحزن لهزيمة الأهلي

في اعترافات أحد عضاء الجماعات الجهادية في التسعينيات، الذين تم استتابتهم في السجون، وأخذوا يدلون بأسرار عن هذه الجماعات أثناء سنوات ارتهانهم لأفكارها المتطرفة؛ بأنه كان يخفي حبه لفريق الكرة بالنادي الأهلي، ويتفرج على مبارياته سرا بعيدا عن عيون أعضائها. كان يخفي "هويته" الكروية، لكونها تتعارض وتتنازع مع "هويته" الدينية، في نظر قيادات هذه الجماعة، وتنزع من قدسيتها.
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مزلقان ارض اللواء

الحوار المؤجل من البساتين إلى أرض اللواء!

كنت في زيارة لصديق في منطقة أرض اللواء، وهي منطقة شعبية مجاورة لحي الدقي يقطنها ما يقرب من مليون شخص، تجولت خلال الزيارة بالمنطقة المشابهة في تفاصيلها كل الأحياء الشعبية في مصر، وتخيلت لحظات وجودي في الشوارع الجانبية أنني في شوارع حي البساتين، فهي نفس النمط العمراني، ونفس المشكلات التي تواجه السكان، من نقص حاد في خدمات الصحة والتعليم، والبنية التحتية، فضلا عن سوء التخطيط، إلا أن تلك المعاناة التى يعيشها أهالي الأحياء الشعبية لم تمنع وجوه الناس من الابتسامة، فهم بسطاء، أذكياء، متقاربون، ومتكاتفون مع بعضهم البعض، لا أحد غريب فالكل عائلة واحدة، وهي الروح التي لا تسكن البساتين وأرض اللواء فقط، بل هي السمة الغالبة في كل الأحياء الشعبية في مصر.
نجيب-الريحاني

صوت نجيب الريحاني.. كل هذا الوهج!

(1) "عشان بختي أنا.. بتاع الكلب يلبس باشا، والباشا يلبس لي جنايني/ أنا كده.. حظي كده.. ربنا خلقني كده"، سبعون عاماً منذ رحيله في الثامن من يونيو 1949، وما زالت عباراته الشهيرة هذه تحمل من الطزاجة نصيباً كبيراً؛ كما لو أنه نطقها بالأمس أو أن "غزل البنات"، فيلمه الذي لم يشهده لا يزال معروضاً في صالات السينما، إنها مفاتيح الدخول إلى عالمه الذي لا موت فيه، فصوت نجيب الريحاني المشروخ بالسخرية، هو دليل حضوره الدائم وامتثال الواقع للخيال، إيقاع الصوت يبدو كأن صاحبه يصافح أحزانه وعذاباته ويحسم معادلة حياته بعبارات ميزته واختصرت كل جروحه الصغيرة والكبيرة، فلم تكن مجرد كلام عابر في عمل فني حفظناها بالتكرار قدر ما كانت إشارة من إشارات الريحاني الذي علمنا كيف نشهر كل أسلحة السخرية كما نشاء وننفض الدخان عن رئتنا، وهي أيضاً العبارات الوجودية التي تتقاطع مع مشوار حياة فنان اشتعل تاريخه وتوهج بحزن لياليه الطويلة، فكرس لصورته الاستثنائية في مخيلة الناس، وأكد أسطورته التي لم تخنه وتشيخ أو تموت بل عاشت طويلاً.
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