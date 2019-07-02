عصر الاستهلاك السريع للنجوم اللامعة

نبيل عبد الفتاح

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

هذا عصر السرعة الفائقة، والثورة الرقمية الهادرة بالتغيرات والتحولات التى سرعان ما تنسخ ذاتها، وفى ظل ثورة السرعة، وطبيعة التحولات المتغيرة، نبدو عاجزين حينا، وراصدين أحيانا لما يجرى حولنا؛ لأن الآلة الاصطلاحية تبدو غير قادرة على العمل وهى التى شكلتنا عقليا، وصاغت مقارباتنا لفهم أنفسنا ومجتمعاتنا ورؤيتنا للعالم. الحياة المصرية وما بعدها تراكمت معها عوالم كاملة من النظريات والأفكار، والفلسفات والأنساق اللغوية والاصطلاحية ساهمت فى صياغة عيوننا ورؤانا وأحاسيسنا وثقافتنا العالمة وذائقاتنا.

يبدو أن تشكيل العقل الحداثى وما بعده أدى إلى إنتاج حالة من بعض السكينة العقلية، لبعض المفكرين والمثقفين، الذين استخدموا مناهج وإستراتيجيات تحليلية للظواهر والمشاكل والأزمات التى يواجهها الفرد والمجتمعات فى عالمنا انطلاقا من المقاربات الفلسفية والسوسيولوجية والسياسية التى تم إنتاجها فى إطار الحياة الحداثية

يبدو أن تشكيل العقل الحداثى وما بعده أدى إلى إنتاج حالة من بعض السكينة العقلية، لبعض المفكرين والمثقفين، الذين استخدموا مناهج وإستراتيجيات تحليلية للظواهر والمشاكل والأزمات التى يواجهها الفرد والمجتمعات فى عالمنا انطلاقا من المقاربات الفلسفية والسوسيولوجية والسياسية التى تم إنتاجها فى إطار الحياة الحداثية والحديثة، ثم ما بعدها، ولا يزال بعض المثقفين يدورون حول الحداثة، والحداثة العليا أو الفائقة بتعبير هابرماس، أو ما بعد الحداثة، فى تحليلاتهم ونظراتهم للظواهر والمشكلات، لكن صدمة الواقع السائل والمتغير، أدت إلى وضع يتسم بالمفارقة بين الواقع الموضوعى والواقع الافتراضى، وبين لغة ومصطلحات وصف وتحليل هذا الواقع، وبروز فجوات كبرى بين اللغة الاصطلاحية الحداثية أو ما بعدها، وبين حقائق الواقع الموضوعى وحركيته، وسرعته الفائقة.

لا شك أن الفجوة بين الواقع الموضوعى الحى والمتسارع وظواهره، وبين اللغة التى من خلالها تنتج المعرفة والوعى بالعالم، وذلك لأن اللغة هى العالم، تبدو هذه اللغة عاجزة عن وصف وتحليل وفهم أحوال عالمنا المتسارع والمتغير.

الآلة النظرية والاصطلاحية واللغوية تبدو متثاقلة وغير قادرة على الفعل الوصفى والفعل التحليلى، من هنا يبدو أن التنظير المباشر للواقع الموضوعى –الفعلى والافتراضى- قد يساهم فى السعى الصعب نحو فهم الحركية السائلة.

خذ مثلا فى مجال السينما والدراما التلفازية، ظاهرة النجوم التى وسمت تاريخ السينما والدراما المصرية والعالمية.

كان بعض الممثلين البارزين من ذوى المواهب الفارقة، يظهرون على شاشات السينما أو فى التليفزيون، ويسيطرون على بطولات الأفلام والمسلسلات التلفازية، وذلك للعديد من العقود والمراحل التاريخية فى تطور فن السينما والدراما التلفازية بعد ظهور التليفزيون، لأنهم موهوبون ولديهم القدرة ثم الخبرة فى اختيار الأدوار التى تعرض عليهم، ولم يكن الأمر قاصرًا على النجم الأول، أو البطل الأول، وإنما امتد إلى الدور الثانى، وحتى بعض الأعمال والأدوار الثانوية التى تبدو مؤثرة من حيث نوعية التمثيل والأداء لبعض الممثلين البارزين الذين وضعتهم ظروف الإنتاج فى هذه الأدوار ولا يتجاوزها، إلا فى حالات استثنائية، كظهور الممثل الكبير صلاح منصور فى دور كومبارس فى اسكتش العقلاء فى سياق فيلم إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين من إخراج عيسى كرامة 1958، ومعه محمد توفيق فى دور نابليون، حيث صعد صلاح منصور إلى أداء أدوار بارزة فى تاريخ السينما المصرية، وفى المسلسلات التلفازية.

كان الأبطال النجوم يستمرون ويعبرون مراحل تاريخية اجتماعية وسياسية وثقافية وإعلامية، ولا تكاد تغرب عنهم الأضواء الصحفية والإعلامية المسموعة والمرئية بعد ظهور التليفزيون.

خذ غالب نجوم ونجمات السينما المصرية، استمر غالبهم لعقود فى الدور الأول أو الدور الثانى، ومن خلال أدائهم التمثيلى المتميز والمترع بالموهبة والسلاسة، على الرغم من تغير طبيعة الأدوار التى يقومون بها، كان التلقى لدى جمهور المشاهدين يتسم بالحيوية والتفاعل مع أبطال ونجوم الأفلام والمسلسلات التلفازية، ويتذكرون أدوارهم فى الأفلام والمسلسلات التى سكنت ذاكرتهم الجماعية، وشكلت ذائقتهم فى التلقى، ومن ثم ظلوا يذكرونهم، كجزء من حياة الذاكرة والمخيلة الجماعية والوعى.

الظاهرة الراهنة تتمثل فى ظهور نجوم السينما فى بعض الأحيان، من خلال عدد قليل من الأفلام أو المسلسلات التى تلقى بعضا من الرواج، ثم سرعان ما يتم نسيانهم، ويتراجع الطلب عليهم بسرعة مثلما ظهروا لوهلة فى تاريخ السينما والدراما.

اللمعان السريع الذى يبدو كومضة وهاجة، ثم سرعان ما يخبو، ويتراجع! كثرة أعداد الممثلين الشباب الذين يقومون بأعمال كثيرة وأدوار فى بعض الأفلام أو غالبا فى المسلسلات التلفازية، ولا تكاد ترسخ أسماؤهم فى ذاكرة ومخيلة ووعى المشاهدين.

يبدو لى أن هذه الظاهرة فى صعود وانطفاء النجوم السريع، يعود إلى عصر ثقافة الاستهلاك السريع، فى سيادة نمط الوجبات السريعة، وما يمكن أن نطلق عليه الأغانى السريعة Fast Songs، والأشكال المختلفة والجديدة من الموسيقى الميتالك، وتراجع تذوق قطاعات جماهيرية واسعة للأغانى الراقية من الموسيقى الكلاسيك والأغانى الجميلة للأصوات المتفردة التى سادت تاريخ الغناء عالميا، أو وطنيا والميل إلى استهلاك الغناء السريع، والشعبى.

يبدو أن الاستهلاك الفائق السرعة للنجوم فى السينما، وفى الدراما التلفازية، هو جزء من سيادة ثقافة الاستهلاك السريع فى مختلف مناحى الحياة، ويبدو أن سرعة استهلاك الصور على وسائل التواصل الاجتماعى أنتجت ذائقة الاستهلاك السريع والمتغير للأفلام، أو بعض أجزاء منها، أو لقطات، أو وجوه على نحو جعلت أبطال ونجوم الأفلام يتم استهلاكهم ونسيانهم سريعًا، وذلك على نحو ما نرى خلال العقود الماضية من نهاية عقد الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، والعقد الأول ثم الثانى من القرن الحادى والعشرين ظهر المضحكون الجدد، من ممثلى الكوميديا الجديدة فى السينما، ثم سرعان ما تراجع غالبهم فى المشهد السينمائى المصرى، وظهر آخرون فى بعض الأعمال، وتم استهلاكهم سريعًا وغادروا ولم يتركوا إلا أثرًا قليلا فى الذاكرة والمخيلة السينمائية لجمهور المتلقين لفن السينما.

فى مجال الغناء لم تعد الأصوات والأغاني تأخذ الحيز ذات الأثير من اهتمامات ووجدان المستمعين على نحو ما كان يحدث فى الماضى، زمن أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ، وشادية، وليلى مراد، وفايزة أحمد.. إلخ.

الآن تظهر المطربة أو المطرب فى بعض الحفلات ويتم تقديم مجموعة من الأغانى السريعة، ويغادر المشهد الغنائى بعد أن تم استهلاك أغانيه.

خذ مثلا مطربى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، هل يتذكر المستمعين من الأجيال الشابة الجديدة أغانى بعض المطربين؟ قليل من يتذكر، وقلة من الأغانى يمكن تذكرها؛ لأنها أحدثت ضجة ورواجا واسعا وقت صدور "ألبومها الغنائى" من مثيل أغنية عمرو دياب "من كام سنة وأنا ميال.. ميال.. وبحُبك أنا مشغول البال" التى وزع ألبومها آنذاك أرقاما استثنائية، وكانت تعبيرًا عن التغيرات الجيلية الجديدة، وظهور ذائقة جماعية لدى الشباب تختلف عن نمط الغناء السائد، من حيث الكلمات واللحن والأداء السريع.

يبدو أن زمن السيولة والسرعة فى حياتنا الما بعدية، وهيمنة الثقافة الاستهلاكية، ستؤدى إلى تغيرات كبرى فى أنماط التلقى والذائقة، وقلة من نجوم السينما والغناء والمسلسلات هى التى ستمكثُ بعضا من الوقت فى خيالنا وعيوننا، وسرعان ما تزوى.