تقارير: اعتقالات في البرازيل بسبب السوبر كلاسيكو

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

الأرجنتين والبرازيل

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حدوث اعتقالات قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن الشرطة العسكرية اعتقلت 10 من صرافي التذاكر، حيث كان بحوزتهم 44 تذكرة لمباراة البرازيل والأرجنتين. وأشارت الشبكة إلى أن الصرافين كانوا يبيعون التذاكر بأسعار مختلفة عن سعرها الرسمي، في شارع مجاور لمتجر البيع، ووجدت الشرطة مع الصرافين، أموال بيع التذاكر، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومواد مخدرة، جنبًا إلى جنب مع 100 تذكرة لمباريات سابقة للبرازيل والأرجنتين.

ووفقًا للبيان الذي أصدرته الشرطة، فإن أحد المتورطين في بيع التذاكر هو ضابط شرطة متقاعد يدعى جيرالدو لوسيو سيلفا جيمارايس. ويلعب المنتخبان للمرة 106 في جميع المسابقات، وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41 انتصارًا وتعرضت للخسارة 38 هزيمة، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخبان 26 مرة،