رياضة

تقارير: اعتقالات في البرازيل بسبب السوبر كلاسيكو

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
الأرجنتين والبرازيل
الأرجنتين والبرازيل
تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حدوث اعتقالات قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن الشرطة العسكرية اعتقلت 10 من صرافي التذاكر، حيث كان بحوزتهم 44 تذكرة لمباراة البرازيل والأرجنتين. وأشارت الشبكة إلى أن الصرافين كانوا يبيعون التذاكر بأسعار مختلفة عن سعرها الرسمي، في شارع مجاور لمتجر البيع، ووجدت الشرطة مع الصرافين، أموال بيع التذاكر، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومواد مخدرة، جنبًا إلى جنب مع 100 تذكرة لمباريات سابقة للبرازيل والأرجنتين.
ووفقًا للبيان الذي أصدرته الشرطة، فإن أحد المتورطين في بيع التذاكر هو ضابط شرطة متقاعد يدعى جيرالدو لوسيو سيلفا جيمارايس. ويلعب المنتخبان للمرة 106 في جميع المسابقات، وتتفوق البرازيل في المواجهات المباشرة على الأرجنتين بـ41 انتصارًا وتعرضت للخسارة 38 هزيمة، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخبان 26 مرة،
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عماد-متعب

متعب وزوجته في معسكر المنتخب الوطني

حرص عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بصحبة أسرته على دعم المنتخب الأول خلال استعداده لـ دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشرت يارا نعوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لنجلتيها بصحبة محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا وأحمد حجازي نجم ويست بروميتش، كما نشرت صورة لـ محمد الشناوي حارس الأهلي بصحبة زوجها عماد متعب.
السنغال-وكينيا‎ (3)

منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة دور الـ16

تلقى منتخب السنغال صدمة شديدة بعد أن تعرض إدوارد ميندي حارس المرمى الأساسي لمنتخب أسود التيرانجا لإصابة قوية بكسر في إصبعه تمنعه من استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أصيب ميندي خلال فترة الإحماء قبل مباراة السنغال وكينيا التي أقيمت مساء أمس الإثنين في ختام مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة وهي المباراة التي حسمها منتخب أسود التيرانجا لصالحه بثلاثية نظيفة.
جوزيه-مورينيو‎ (2)

تايم سبورت تتعاقد مع جوزيه مورينيو لتحليل كأس الأمم

تعاقدت مجموعة إعلام المصريين المالكة لقناة "تايم سبورت" مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لأندية ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، للتواجد عبر شاشة قناة تايم سبورت خلال المباريات المتبقية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث تسعى مجموعة إعلام المصريين لوضع خطة لتطوير القناة خلال الأدوار القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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الأرجنتين‎ (1)

الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.
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مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".
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البرازيل تعود لملعب النكبة أمام الأرجنتين

تستعد البرازيل للعودة إلى الملعب الذي شهد الهزيمة الأسوأ في تاريخها، وذلك عندما تواجه الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، تعود البرازيل إلى ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي، ذلك الملعب الذي شهد خسارة السليساو بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا في نصف نهائي كأس العالم 2014 التي استضافتها على أرضها، تعود إليه لمواجهة الأرجنتين للمرة الـ106 في جميع المسابقات، في المواجهة الأشهر على صعيد المنتخبات التي تعرف باسم "كلاسيكو أمريكا الجنوبية" وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.
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