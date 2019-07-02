رياضة

تايم سبورت تتعاقد مع جوزيه مورينيو لتحليل كأس الأمم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
مورينيو
مورينيو
تعاقدت مجموعة إعلام المصريين المالكة لقناة "تايم سبورت" مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لأندية ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، للتواجد عبر شاشة قناة تايم سبورت خلال المباريات المتبقية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث تسعى مجموعة إعلام المصريين لوضع خطة لتطوير القناة خلال الأدوار القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لـ"السبشيال وان" في قناة "تايم سبورت"، السبت المقبل ضمن الاستوديو التحليلي الخاص لمباراة المنتخب الوطني في دور الــ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة
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عماد-متعب

متعب وزوجته في معسكر المنتخب الوطني

حرص عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بصحبة أسرته على دعم المنتخب الأول خلال استعداده لـ دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 يوليو الجاري، حيث نشرت يارا نعوم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لنجلتيها بصحبة محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه نجم قاسم باشا وأحمد حجازي نجم ويست بروميتش، كما نشرت صورة لـ محمد الشناوي حارس الأهلي بصحبة زوجها عماد متعب.
السنغال-وكينيا‎ (3)

منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة دور الـ16

تلقى منتخب السنغال صدمة شديدة بعد أن تعرض إدوارد ميندي حارس المرمى الأساسي لمنتخب أسود التيرانجا لإصابة قوية بكسر في إصبعه تمنعه من استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أصيب ميندي خلال فترة الإحماء قبل مباراة السنغال وكينيا التي أقيمت مساء أمس الإثنين في ختام مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة وهي المباراة التي حسمها منتخب أسود التيرانجا لصالحه بثلاثية نظيفة.
البرازيل-والأرجنتين

تقارير: اعتقالات في البرازيل بسبب السوبر كلاسيكو

تحدثت تقارير صحفية برازيلية عن حدوث اعتقالات قبل المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والبرازيل، فجر غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، ووفقًا لشبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن الشرطة العسكرية اعتقلت 10 من صرافي التذاكر، حيث كان بحوزتهم 44 تذكرة لمباراة البرازيل والأرجنتين. وأشارت الشبكة إلى أن الصرافين كانوا يبيعون التذاكر بأسعار مختلفة عن سعرها الرسمي، في شارع مجاور لمتجر البيع، ووجدت الشرطة مع الصرافين، أموال بيع التذاكر، بالإضافة إلى هواتف محمولة ومواد مخدرة، جنبًا إلى جنب مع 100 تذكرة لمباريات سابقة للبرازيل والأرجنتين.
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منتخب-غينيا (2)

مروان: لا أنتبه للنقد.. وتعاهدنا على تحقيق اللقب

قال مروان محسن، مهاجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين تعاهدوا على تقديم بطولة جيدة وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، وإسعاد الشعب المصري، وأضاف مهاجم الفراعنة في تصريحات تليفزيونية أن إقامة البطولة في مصر يزيد من فرص المنتخب الوطني في الحصول على اللقب، في ظل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع حضوره لمباريات الفراعنة، وتابع مروان: "كل من ينتقدني حر لأنها وجهة نظره وبطبعي أحترم الجميع، كنت في البداية أتأثر بالنقد خلال السنوات الماضية، لكن حاليًا لا أعير انتباهي للنقد الهدام وكل تركيزي حاليًا داخل المستطيل الأخضر".
احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للجماهير قبل كأس الأمم

قبل ساعات من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر غدًا حتى 19 يوليو المقبل، طالب الفنان أحمد صلاح حسني نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق جماهير الكرة المصرية بقراءة الفاتحة للثنائي محمود الجوهري المدير الفني السابق للفراعنة ومحمد عبدالوهاب لاعب الأهلي السابق، حيث كتب أحمد صلاح حسني، عبر صفحته على «تويتر»: «بمناسبة اقتراب افتتاح بطوله أمم إفريقيا أتمنى من الجميع قراءة الفاتحة على روح كل من الكابتن الأسطوري وأبويا الروحي محمود الجوهري، واللاعب المحترم والخلوق محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر».
كأس-الأمم-الأفريقية

لأول مرة طائرات لتأمين استادات بطولة أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أنه سيتم تأمين جميع استادات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، لأول مرة باستخدام طائرات «درونز»، علمًا بأن مصر تستضيف «كان 2019»، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
ديسابر (1)

ديسابر: هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الكونغو في أولى مباريات الفريقين بكأس الأمم 2019، والتي ستقام يوم السبت المقبل، مشددا على أن هدف فريقه هو الوصول لأبعد نقطة في البطولة رغم صعوبة المهمة، وأضاف ديسابر أن المنتخب استعد بقوة للبطولة من خلال معسكر في أبو ظبي التي اختارها بعناية لأن درجة الحرارة بها تماثل الأجواء في مصر حاليا، وواجه كوت ديفوار في درجة حرارة وصلت إلى 40 مئوية وقدم مواجهة مميزة، وبالتالي فهو لا يتخوف من الأجواء الحارة في مصر واعتاد عليها خلال معسكر الإمارات الذي كان مميزا للغاية.
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