تايم سبورت تتعاقد مع جوزيه مورينيو لتحليل كأس الأمم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

مورينيو

تعاقدت مجموعة إعلام المصريين المالكة لقناة "تايم سبورت" مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لأندية ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، للتواجد عبر شاشة قناة تايم سبورت خلال المباريات المتبقية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجاري، حيث تسعى مجموعة إعلام المصريين لوضع خطة لتطوير القناة خلال الأدوار القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لـ"السبشيال وان" في قناة "تايم سبورت"، السبت المقبل ضمن الاستوديو التحليلي الخاص لمباراة المنتخب الوطني في دور الــ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019. وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لـ"السبشيال وان" في قناة "تايم سبورت"، السبت المقبل ضمن الاستوديو التحليلي الخاص لمباراة المنتخب الوطني في دور الــ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019.



وحقق المنتخب الوطني فوزًا غاليًا على نظيره الأوغندي بهدفين دون رد أحرزهما محمد صلاح في الدقيقة 36 وأحمد المحمدي في الدقيقة 45، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بهذا الفوز يحصد الفراعنة 3 نقاط غالية وضعتهم على قمة المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أوغندا عند 4 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما جاء منتخب زيمبابوي في المركز الأخير بنقطة واحدة.