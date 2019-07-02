مقتل 18 جنديا.. مصر تدين هجوما على معسكر لجيش النيجر

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

سامح شكري وزير الخارجية

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرًا تابعًا لجيش النيجر في منطقة إيناتيس غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 18 جنديًّا. وأعربت مصر، في البيان، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وأكدت وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، ودعم مصر للنيجر في مواجهة ظاهرة الإرهاب. كما جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في جميع أرجاء العالم.

وقُتل 18 جنديا وفُقد أربعة جراء هجوم نفّذه إرهابيون، أمس الإثنين، على معسكر تابع لـ"جيش النيجر" في منطقة إيناتيس، قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان الثلاثاء. وجاء في البيان "في الأول من يوليو صدّ مركز إيناتيس العسكري المتقدّم، على الحدود مع مالي، هجومًا نفّذه عناصر إرهابيون وجاءت