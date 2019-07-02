منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة دور الـ16

٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

السنغال وكينيا

تلقى منتخب السنغال صدمة شديدة بعد أن تعرض إدوارد ميندي حارس المرمى الأساسي لمنتخب أسود التيرانجا لإصابة قوية بكسر في إصبعه تمنعه من استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أصيب ميندي خلال فترة الإحماء قبل مباراة السنغال وكينيا التي أقيمت مساء أمس الإثنين في ختام مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة وهي المباراة التي حسمها منتخب أسود التيرانجا لصالحه بثلاثية نظيفة.

وكشفت مصادر داخل معسكر المنتخب السنغالي أن ميندي لن يستطيع العودة للتدريبات لعدة أسابيع بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بكسر في الإصبع ليتلقى أسود التيرانجا ضربة قوية في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الحارس الأساسي. حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما