منتخب السنغال يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة دور الـ16
٠٢ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
السنغال وكينيا
تلقى منتخب السنغال صدمة شديدة بعد أن تعرض إدوارد ميندي حارس المرمى الأساسي لمنتخب أسود التيرانجا لإصابة قوية بكسر في إصبعه تمنعه من استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث أصيب ميندي خلال فترة الإحماء قبل مباراة السنغال وكينيا التي أقيمت مساء أمس الإثنين في ختام مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة وهي المباراة التي حسمها منتخب أسود التيرانجا لصالحه بثلاثية نظيفة.
وكشفت مصادر داخل معسكر المنتخب السنغالي أن ميندي لن يستطيع العودة للتدريبات لعدة أسابيع بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بكسر في الإصبع ليتلقى أسود التيرانجا ضربة قوية في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الحارس الأساسي.
حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما
وكشفت مصادر داخل معسكر المنتخب السنغالي أن ميندي لن يستطيع العودة للتدريبات لعدة أسابيع بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بكسر في الإصبع ليتلقى أسود التيرانجا ضربة قوية في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الحارس الأساسي.
حقق المنتخب السنغالي فوزًا كبيرًا على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليرتفع بذلك رصيد السنغال إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويتأهل لثمن نهائي البطولة، بينما تجمد رصيد كينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتبقى آماله في التأهل لدور الـ16 ضمن أفضل ثالث، معلقة بأقدام المنتخبات في المجموعتين 5 و6.