تحسين النوم.. 4 نصائح للتخلص من الانتفاخ

بعض الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الكربوهيدرات تسبب الانتفاخ، لصعوبة هضمها؛ مثل الخبز والباستا، وقلل أيضًا قدر الإمكان من تناول البروكلي والقرنبيط

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

التخلص من الانتفاخ

الانتفاخ من أكثر الأشياء التي يعاني منها الرجال والنساء، وقد لا يكون لهذه الحالة تفسير طبي واضح، وفي بعض الحالات المرضية يكون سبب الانتفاخ اضطرابات في الجهاز الهضمي أو القولون، إضافة إلى عسر الهضم وتناول الطعام بسرعة وتراكم الدهون، والإفراط في تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف الغذائية. يعد انتفاخ المعدة من أكثر الحالات الشائعة بين العديد من الأفراد حول العالم، والاضطرابات التي تحدث في القناة الهضمية تحرمك من النوم؛ لأن أي حركة في الأمعاء قد تتسبب في عدم الشعور بالراحة. نقلا عن "express".

يحدث الانتفاخ في أي وقت من اليوم، وتظهر الأعراض متمثلة في الشعور بالتمدد غير المريح، ويحدث هذا بعد الإفراط في تناول الطعام والشراب، وغالبًا ما قد يحدث الانتفاخ في وقت المساء. وللتخلص من ذلك هناك طرق مختلفة لمنع الانتفاخ قبل النوم، وفي ما يلي بعض هذه الطرق: 1- توقف عن تناول المشروبات الغازية والكافيين