تحسين النوم.. 4 نصائح للتخلص من الانتفاخ

بعض الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الكربوهيدرات تسبب الانتفاخ، لصعوبة هضمها؛ مثل الخبز والباستا، وقلل أيضًا قدر الإمكان من تناول البروكلي والقرنبيط
الانتفاخ من أكثر الأشياء التي يعاني منها الرجال والنساء، وقد لا يكون لهذه الحالة تفسير طبي واضح، وفي بعض الحالات المرضية يكون سبب الانتفاخ اضطرابات في الجهاز الهضمي أو القولون، إضافة إلى عسر الهضم وتناول الطعام بسرعة وتراكم الدهون، والإفراط في تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف الغذائية. يعد انتفاخ المعدة من أكثر الحالات الشائعة بين العديد من الأفراد حول العالم، والاضطرابات التي تحدث في القناة الهضمية تحرمك من النوم؛ لأن أي حركة في الأمعاء قد تتسبب في عدم الشعور بالراحة. نقلا عن "express".
يحدث الانتفاخ في أي وقت من اليوم، وتظهر الأعراض متمثلة في الشعور بالتمدد غير المريح، ويحدث هذا بعد الإفراط في تناول الطعام والشراب، وغالبًا ما قد يحدث الانتفاخ في وقت المساء. وللتخلص من ذلك هناك طرق مختلفة لمنع الانتفاخ قبل النوم، وفي ما يلي بعض هذه الطرق:
1- توقف عن تناول المشروبات الغازية والكافيين
يحدث الانتفاخ في أي وقت من اليوم، وتظهر الأعراض متمثلة في الشعور بالتمدد غير المريح، ويحدث هذا بعد الإفراط في تناول الطعام والشراب، وغالبًا ما قد يحدث الانتفاخ في وقت المساء. وللتخلص من ذلك هناك طرق مختلفة لمنع الانتفاخ قبل النوم، وفي ما يلي بعض هذه الطرق:
1- توقف عن تناول المشروبات الغازية والكافيين
لدى الكافيين بعض الآثار السلبية فى القناة الهضمية، كما أنه يحفز من الغازات، لذا حاول قدر الإمكان تحديد الكميات المتناولة منه، فيكفي تناول كوبين من القهوة في الأسبوع، بدلا من كوب كل يوم، كما أن المشروبات الغازية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر ستجعلك تشعر بالانتفاخ على الفور بعد تناولها، خاصة إذا كنت تعاني من مشكلات صحية متعلقة بالجهاز الهضمي، فعليك الامتناع عن هذه المشروبات أو التقليل منها على الأقل، فيمكنك تناول كميات كبيرة من المياه بدلا منها، فالمياه تساعد بشكل كبير على تليين القناة الهضمية.
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إذا شعرت بأنك مللت من تناول المياه بشكل مستمر، فيمكنك استبدال شاي الأعشاب بها، فهو يقدم لك الكثير من الفوائد المهمة بجانب أنه لا يجعلك تتعرض لحالات الانتفاخ. من المهم أن تلتزم بذلك؛ لأن تناول المشروبات الغازية يعمل أيضًا على زيادة شعورك بالقلق، وذلك لا يساعد في الحصول على معدلات عالية من الاسترخاء، حيث يرجع إلى العلاقة بين المخ والجهاز الهضمي.
2- لا تتناول كل السعرات الحرارية في وقت متأخر
حاول أن تتناول الطعام باعتدال، بمعنى عدم تفويت الوجبات الأساسية في اليوم، أو لا تترك مسافات طويلة بين كل وجبة وأخرى، فبعد ثلاث أو أربع ساعات من الإفطار يمكنك تناول وجبة الغداء؛ من أجل الحفاظ على معدلات الجلوكوز في الدم، ومن ثم تستطيع السيطرة على الجوع، كما أن وجبة العشاء تكون مثالية بعد ثلاث أو أربع ساعات من وجبة الغداء، وقبل الذهاب للنوم بساعتين، وذلك من أجل تعزيز النوم بطريقة صحية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للسعرات الحرارية.
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3- اختيار الطعام بعناية
بعض الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الكربوهيدرات تسبب الانتفاخ؛ لأنه يصعب هضمها؛ مثل الخبز والباستا، فقلل قدر الإمكان من تناول البروكلي والقرنبيط، فبينما كل منهما من الأطعمة الصحية، فإنه تم استبعادهما من النظام الغذائي FODMAP فود ماب، لأن الخضراوات التي تعود إلى العائلة الكرنبية تحتوي على ما يسمى بالقشرانيات السكرية (تقوم بتنظيم الغذاء المهضوم، كما أنها تساعد الجسم على التكيف مع الإجهاد)، بجانب المواد الكيميائية التي تحتوي على الكبريت، وعندما تتحلل القشرانيات السكرية في الأمعاء، فإنها تشكل مركبات أخرى مثل كبريتيد الهيدروجين، وهذا هو السبب في حدوث انتفاخ بعد تناول بعض الأطعمة.
4- التحسين من النوم
توجد العديد من العوامل التي تؤثر فى وظيفة الجهاز الهضمي، فإذا نظرنا إلى الروتين اليومي للنوم، فسنجد أن كثيرا من الأشخاص لم يحصلوا على القدر الكافي من النوم، وذلك يكون له تأثير ملحوظ فى الطريقة التي تعمل بها الأمعاء، فأنت بحاجة إلى 8 ساعات يوميا.
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