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تحسين النوم.. 4 نصائح للتخلص من الانتفاخ

بعض الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الكربوهيدرات تسبب الانتفاخ، لصعوبة هضمها؛ مثل الخبز والباستا، وقلل أيضًا قدر الإمكان من تناول البروكلي والقرنبيط
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
التخلص من الانتفاخ
التخلص من الانتفاخ
الانتفاخ من أكثر الأشياء التي يعاني منها الرجال والنساء، وقد لا يكون لهذه الحالة تفسير طبي واضح، وفي بعض الحالات المرضية يكون سبب الانتفاخ اضطرابات في الجهاز الهضمي أو القولون، إضافة إلى عسر الهضم وتناول الطعام بسرعة وتراكم الدهون، والإفراط في تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف الغذائية. يعد انتفاخ المعدة من أكثر الحالات الشائعة بين العديد من الأفراد حول العالم، والاضطرابات التي تحدث في القناة الهضمية تحرمك من النوم؛ لأن أي حركة في الأمعاء قد تتسبب في عدم الشعور بالراحة. نقلا عن "express".
يحدث الانتفاخ في أي وقت من اليوم، وتظهر الأعراض متمثلة في الشعور بالتمدد غير المريح، ويحدث هذا بعد الإفراط في تناول الطعام والشراب، وغالبًا ما قد يحدث الانتفاخ في وقت المساء. وللتخلص من ذلك هناك طرق مختلفة لمنع الانتفاخ قبل النوم، وفي ما يلي بعض هذه الطرق: 1- توقف عن تناول المشروبات الغازية والكافيين
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البيض والتوت.. أطعمة يجب تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار هي أول ما يعطيك طاقة في بداية اليوم، لذا يجب ألا تفوّتها حتى لا تخسر العديد من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وبخصوص الراغبين في خسارة الوزن فستجد الطبيب ينصحهم دائمًا بالاهتمام بمكونات وجبة الإفطار، ومن بينها البيض والخيار والجبن القريش، وفي نفس الوقت يجب تجنب أطعمة أخرى قد تكون محمّلة بكميات كبيرة من الدهون، فالجسم في الصباح يحتاج إلى ما يعطيه طاقة؛ مثل كوب من اللبن الغني بالكالسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العظام على المدى البعيد. نقلا عن "express".
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الشطة مفيدة.. تعرف على فوائد تناول الأكلات الحرشة

الكثير منا يعشق تناول الشطة والأكلات الحرشة بشكل عام، فالمخلل والشطة أو الفلفل الحار من الأشياء الأساسية التي نحرص على وجودها على طاولة الطعام، ويتم تناولها بمفردها أو وضعها داخل أصناف مختلفة من الطعام. وللشطة فوائد صحية رغم أن البعض يتخوف منها، فهي تعد مكملا غذائيا لبعض الأكلات، وتساعد أيضًا في التخلص من العديد من المشكلات الصحية، حيث يحتوي الفلفل الحار على الكثير من المواد الفعالة؛ كالكبسايسين، والفيتامينات التي تقي من إصابة الجسم بالكثير من الأمراض. وفي السطور التالية نعرض فوائد الشطة وبعض أضرار الإكثار من تناولها أيضا.
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تحسين الحالة النفسية.. هل توجد فوائد للنوتيلا؟

من منا يستطيع مقاومة فطيرة النوتيلا الرائعة، فالشيوكولاته بجميع أنواعها تعتبر نقطة ضعف عند كثير من الأشخاص، فعند التسوق داخل السوبر ماركت تقع أعيننا على برطمانات النوتيلا فنقوم بشرائها على الفور، ولكن هل فكرت في مرة أن النوتيلا تتميز بكثير من الفوائد الصحية، من المؤكد لا، ولكن كل ما نضعه في مخيلاتنا أنها تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، ومحملة أيضًا بكميات كبيرة من الدهون، ولكن تمدك بكثير من الفوائد المهمة؛ لأنها غنية بالمعادن والألياف الغذائية التي تساعد في عملية الهضم، وذلك نقلا عن "stylecraze".
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